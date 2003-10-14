Kornstad Trio på Norgesturné

Noen musikere har en kvalitet som gjør at de blir et naturlig midtpunkt og en drivkraft i et band. I Kornstad Trio har alle tre medlemmene en slik kvalitet, noe som sikkert er noe av grunnen til gruppens tilnavn; «Powertrioen».

Kornstad Trio startet i 1997 da de tre musikerne (Håkon Kornstad – saksofon, Mats Eilertsen – bass, og Paal Nilssen-Love – trommer) møttes på jazzlinja i Trondheim. De hadde spilt sammen i andre sammenhenger, og tenkte at et samarbeid kunne bli fruktbart. Reisen de legger ut på nå er den første virkelig lange og omfattende turnéen de gjør sammen.

— Sånn sett er denne turnéen helt spesiell – den er vel blant de lengste vi noensinne har gjort med noe band, sier Håkon Kornstad. – Det skal bli utrolig spennende å se hvordan musikken får utvikle seg underveis. Låtmaterialet vil delvis bestå av det vi spilte på Kongsberg i sommer, men også noen gamle «schlagere». Også blir det noen frie partier, siden slagordet for Kornstad Trio er og alltid har vært «ingen konsert skal være lik den foregående».

Turnéruten ser slik ut: 15.10: Horten, Håndverkeren, 16.10: Bø, Grillen, 17.10: Trondheim, Kjeller’n i Olavskvartalet, 18.10: Voss, Fraktgodsen, 19.10: Tønsberg, Klubben, 22.10: Hamar, Innimellom 23.10: Volda, Det Grøne Treet, 24.10: Stavanger, Sting, 25.10: Haugesund, Høvleriet, 26.10: Tromsø, Driv, 27.10 Sortland, Loftet Scene, 28.10: Bodø, Sinus, 29.10:Kristiansand, Frk Larsen. Konsertserien avsluttes den 30.10, på BLÅ i Oslo.

Håkon Kornstad, Mats Eilertsen og Paal Nilssen-Love er alle rutinerte og kjente musikere fra det nye, unge og kreative jazzmiljøet i Norge. De er alle tre medlemmer av andre sterke band og i ulike konstellasjoner, de har spilt på en rekke festivaler og sammen med store navn fra inn- og utland. Mats Eilertsen er en av de mest benyttede og profesjonelle bassister her i landet. Paal Nilssen-Love er i dag Norges mest aktive og sentrale trommeslager. Håkon Kornstad selv spiller også i Wibutee og med Bugge Wesseltoft, for å nevne noe. På Molde Jazzfestival i 2001 spilte de tre med verdensgitaristen Pat Metheney, og året etter fikk Kornstad Trio Vitalprisen, Kongsberg Jazzfestivals store musikkpris. Prisen tildeles norske jazzutøvere med høy kvalitativ standard, og som har vist talent og evner som fremragende jazzmusikere.

— Vi er i en gullalder for norsk jazz, sier Helge Skansen, konsertsjef i Rikskonsertene. – Norsk jazz blomstrer som aldri før på scener i inn- og utland. Interessen for improvisasjonsmusikk og oppmerksomheten som blir vist våre beste norske utøvere internasjonalt har aldri vært større. Dette er et resultat av en flerårig samlet og bevisst innsats i norsk jazzmiljø. Rikskonsertene ser det som en viktig oppgave å bidra til å videreutvikle det positive renommé vi har fått. Dette gjør vi blant annet gjennom norgesturneer for 7-8 band hvert år, utstrakt bruk av norske jazzmusikere på skolekonsertene, ved å delta i lanseringsprogrammet Jazzintro, gjennom bestillingsverk til sentrale norske jazzkunstnere, og ved å gjennomføre prosjekter i utlandet.

Håkon Kornstad utforsker saksofonen. Han leter etter nye språk i instrumentet og alternative måter å lage lyd på, med brutte og vridde toner, og perkussive elementer. Men uten teknologisk hjelp. «Alt er der,» sier han, «alt er der, inne i saksofonen». All eksperimentering og utforsking til tross, Håkon Kornstad har i følge ham selv en stor svakhet for det guddommelig melodiske.

Paal Nilssen-Love burde, i følge den amerikanske jazzgitaristen Pat Metheny, bli Norges neste statsminister. Nilssen-Love er kjent for sitt unike talent for å forstå musikk og stemninger i musikken, for hvordan han evner å tilføre dynamikk i alle lydvariasjoner, og for hvordan han porsjonerer ut energien i akkurat riktig store porsjoner til rett tid.

Mats Eilertsen bringer det hele sammen med den varme og lyriske måten han trakterer bassen. Han spiller både fast og eksperimentelt på samme tid – med et åpent blikk og et åpent øre søker han hele tiden etter nye lyder.

I 2001 ga gruppa ut albumet Space Available, og med det markerte de seg både i og utenfor Norge. I mars kommer deres neste album, basert på materiale og erfaringer fra denne turneen.

— Meningen med Kornstad Trio har alltid vært å forholde seg fritt til all musikk, fra den mest energiske frijazz, til sarte ballader, via atonalitet og klangflatemusikk, sier Håkon Kornstad. – Jeg har mange ganger fått høre av folk som «vanligvis ikke liker sånn musikk, eller vanligvis ikke liker frijazz» at de har satt pris på vår konsert. Det er noen av de beste komplimentene vi får. For kun med et publikum med åpne ører kan musikken komme langt, avslutter Kornstad.