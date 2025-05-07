Alumni: Hva om man blir utfordret til å gjøre noe helt annet? Et videoessay.

Vegar Vårdal og fire tidligere studenter ga hverandre musikalske utfordringer som var både krevende og prøvende. Resultatet viser de i dette videoessayet.

Tekst av Mette og Vegar Vårdal

Som musiker og komponist er det å bli stående fast den største frykten, å ikke utvikle seg. Det er viktig for meg å alltid prøve noe nytt, lære og høre på andre. Likevel er det lett å havne i samme form, en musikalsk signatur som er med uansett hva man gjør.

Dette var utgangspunktet for at jeg inviterte fire tidligere studenter til å gi meg hver sin musikalske utfordring, og til gjengjeld skulle jeg utfordre dem. De tidligere studentene kjenner meg godt, de vet hvor jeg har mine svake sider, og de utfordret meg allerede som lærer. Men et viktig kriterium var også at vi hadde jobbet sammen etter studietiden, og var kollegaer. Alumni skulle ikke være et undervisningsprosjekt, vi skulle møtes på likefot. Det var lov til å pirke borti noe som kunne gjøre litt vondt, noe som utfordret det vante og det man visste man var god på.

Vi møttes til første samling i oktober 2024. Ingen kjente hverandres utfordringer. De skulle formidles og mottas i en åpen dialog, der hele gruppa var med og reflekterte over snubletråder og mulige løsninger. Disse samtalene ble filmet, og er klippet ned til en liten film som viser metoden og de umiddelbare reaksjonene på utfordringene. Det musikalske resultatet er spilt inn og gitt ut på plateselskapet Melovitten.

Prosjektet har vært utrolig nyttig. Utfordringene ble gitt og mottatt med stort alvor. Vi skjønte fort at den enkleste løsningen hadde vært å gå inn i det med en viss distanse, enten ironisk eller med humor, og lage noe uten forankring i det vi ellers drev med. Men det var ikke aktuelt. Alle var åpne for å gå inn i det som var krevende, forsøke å endre egne preferanser og musikalske idealer. Og kanskje er det i noen av de låtene som høres minst utfordrende ut for publikum, at arbeidet bak har vært mest grensesprengende.

De som er med:

Vegar Vårdal, feler og piano

Høsten 1995 begynte Vegar som student på Norges Musikkhøgskole (NMH), og samme år fikk han sine første elever. 30 år etter er han fortsatt aktiv folkemusiker, komponist og pedagog, men folkemusikken har i disse tre tiårene utviklet seg og tatt stadig større plass i musikklivet. Sjangermøter og nye impulser er ikke lenger en trussel mot tradisjonen, men en måte å fornye og levendegjøre fortidas musikk for et nytt og økende publikum. Men hvor langt er det mulig å flytte sine egne kreative grenser? Med ALUMNI utfordrer Vegar både seg selv, tidligere studenter og folkemusikken som sjanger.

Bjørn Kåre Odde, feler

Bjørn Kåre er fra Lom og var elev av Vegar på landslina i folkemusikk på Vinstra vgs. Han gikk videre på NMH og tok etterhvert master der. Bjørn Kåre har en stor kjærlighet for gammeldans, og utmerket seg tidlig som en teknisk dyktig elev. I 2018 samarbeidet Bjørn Kåre og Vegar om bestillingsverket «Leik» til Osafestivalen. I dag er Bjørn Kåre kanskje en av våre beste til å arrangere folkemusikk i en klassisk retning, med prosjektet «Folk Chamber» som lydlig resultat (2021 og 2024).

Ingrid Lingaas Fossum, langeleik og sang

Ingrid har vært student hos Vegar gjennom fire år på Ole Bull Akademiet, og hadde også Vegar som mentor da hun var Hilmartalent i 2022-2024. Ingrid er en av de som har tatt langeleiken med inn i det profesjonelle folkemusikkfeltet, og gitt den nytt liv. Hun har vært opptatt av å få frem det store potensialet som ligger i tradisjonen, noe som kommer til uttrykk på albumet Eit halvt tusenår (2024). Der spilte hun på gamle langeleiker, og markerte langeleikens 500-års jubileum.

Sigrid Stubsveen, feler

Sigrid fikk Vegar som lærer da hun begynte på landslina i folkemusikk på Vinstra vgs., og hadde ham også som veileder på masteroppgaven på NMH, der hun jobbet med materiale fra hjemtraktene. Engerdal er et område med begrenset kunnskap om egen folkemusikktradisjon, noe Sigrid jobber hardt for å rette opp. Dette kommer til uttrykk på albumet «En skulle levd før og en skulle levd nå» (2020) der hun presenterer slåttemateriale etter lokale tradisjonsbærere. Samme år ble hun kåret til Årets unge folkemusiker.

Sivert Holmen, feler

Sivert er fra Valdres og hadde Vegar som lærer på landslina i folkemusikk på Vinstra vgs. Musikken hans veksler mellom det tradisjonelle og det eksperimentelle. I 2024 ga han ut dobbelt-albumet «I lydarlæte» og «Stillheitas diskotek». Albumene består av tradisjonelle lyarslåtter og Siverts rekomposisjoner. Han er fasinert av lyarspelet, men synes ofte det ikke går sakte nok, at de ulike elementer ikke får plass nok. I rekomposisjonene lar han nettopp enkeltelementene få plass og ikke minst tid.