FMKV holder konsert- med drahjelp fra Divisjonsmusikkens Venner

19.05.2005
- Red.

Fredag holder Forsvarets Musikkorps Vestlandet konsert takket være økonomisk hjelp fra Divisjonsmusikkens Venner. Dermed gir også solist Brit Johnsrud anledning til å spille «Hornarven» av Jan Magne Førde. Dirigent under konserten blir Reid Gilje. FMKV har siden 1. februar innstilt alle konserter som har et budsjett som ikke går i null.

Det er slett ingen svenskevits når Forsvarets musikkorps Vestlandet (FMKV) holder Under Blågul Fana-konsert i Grieghallen fredag 20.mai, klokken 12.00.

Takket være økonomisk hjelp fra Divisjonsmusikkens Venner har FMKV sikret seg nok økonomisk støtte for å gjennomføre konserten. Dermed kan FMKVs musikere presentere musikk fra unionstiden og frem til i dag.

FMKV har siden 1. februar innstilt alle konserter som har et budsjett som ikke går i null. I og med at FMKV og Forsvarets musikk ikke har fått tildelt driftsbudsjett, betyr dette at alle konserter som ikke dekkes av private bidragsytere, eller av andre offentlige budsjetter ikke kan gjennomføres.

Men fredag sponser Divisjonsmusikkens Venner konserten og gir dermed også solist Brit Johnsrud anledning til å spille Hornarven av Jan Magne Førde. Dirigent under konserten blir Reid Gilje.

Reid Gilje har dirigentutdanning fra Griegakademiet, og har som dirigent vært i kontakt med flere av Norges beste brassband. For tiden er han fast dirigent for Eikanger Bjørsvik Musikklag. I tillegg blir han mye benyttet som instruktør på seminar og sommerkurs.

Reid Gilje omtales som en allsidig musiker med bakgrunn som kornettist fra Stavanger Brassband, Krohnengen Brass Band, Norges Nasjonale Ungdomskorps og HM Kongens Gardes Musikkorps, og som flygelhornist i Norges Ungdoms Brassband og Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

Gilje erogså aktiv frilanser på trompet innen pop/rock/jazz-sjangaren, og har hatt flere oppdrag i TV, teater og show. Som fast medlem av Bergen Big Band, har han dessuten vært involvert i samarbeidsprosjekt med Andy Sheppard, Ernie Watts, Joe Henderson, Martial Solal, Diana Kroll, Sissel Kyrkjebø Skoller og flere andre kjente navn.

Billetter koster kroner 50 og blir solgt ved inngangen. For BT-abonnementer er prisen kroner 40.

For mer informasjon om konserten, og situasjonen til FMKV generelt, kan interesserte også oppsøke www.fmkv.no.

Relaterte saker

Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Foto: Trine Løtvedt, www.FMKV.no)

Forsvarsmusikken: 17. mai er avlyst i Bergen

Takket være Forsvarets økonomiske disponeringer må det i år bli 17. mai-prosesjon uten «Divisjonsmusikken» i Bergen. I følge major og...

Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Foto: Trine Løtvedt, www.FMKV.no)

Årets siste konserter også for FMKV?

Tirsdag meldte Kulturnytt i NRK2 at alle militærkorps i Norge innstiller alle konserter fra og med 1. februar. Årsaken er...

Forsvarets Stabsmusikk (Foto:www.fsmk.no)

Opprop for militærkorpsene

Norges Musikkorps Forbund har rullet i gang et opprop i protest mot konsertstoppen for militærkorpsene. Men det haster å få...

Aagot Valle, SV

Ågot Valle tar opp forsvarsmusikken i Stortingets spørretime

Ågot Valle fra SV vil i morgen, onsdag, ta opp spørsmålet rundt de store nedskjæringene som har rammet musikkorpsene i...

Torstein Aagaard Nilsen (Foto: privat)

Norsk Komponistforening om militærmusiken: Driftskutt = kulturkutt!

– Forsvarsdepartementes kutt og iverksettelse av dette nå, er i realiteten et kulturkutt på 95,4 millioner! Det skriver Torstein Aagaard-Nilsen...

Forsvarets Musikkorps Trøndelag

MFO: – Forsvarsministeren mangler respekt for Stortinget

Departement-kutt gjør at militærkorpsene nå må kutte 25 årsverk for å opprettholde konsertvirksomheten. – Forsvarsministeren mangler respekt for Stortingets vedtak...

Flere saker

Pstereo 2017 Foto: Dag Nystuen / Pstereo

Hvor mange festivaler er det plass til?

Bare i Trøndelag kommer det hele fire nye musikkfestivaler denne sommeren. Er markedet umettelig, eller nærmer det seg toppen?

Malika Makouf Rasmussen

Malika Makouf Rasmussen tildelt Komponistforeningens likestillings- og inkluderingspris 2024

Komponist, utøver og produsent Malika Makouf Rasmussen tildelt likestillingspris for arbeidet med å skape muligheter for nye skapende stemmer i...

Sivert Høyem – Madrugada – Wrightegaarden i Langesund 20 juli

La det ikke være noen tvil: Musikk er beredskap.

INNLEGG: Kunst og kultur er avgjørende for den sivile beredskapen og forsvarsevnen som bygges i en befolkning, og som hver...