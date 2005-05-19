FMKV holder konsert- med drahjelp fra Divisjonsmusikkens Venner

Det er slett ingen svenskevits når Forsvarets musikkorps Vestlandet (FMKV) holder Under Blågul Fana-konsert i Grieghallen fredag 20.mai, klokken 12.00.

Takket være økonomisk hjelp fra Divisjonsmusikkens Venner har FMKV sikret seg nok økonomisk støtte for å gjennomføre konserten. Dermed kan FMKVs musikere presentere musikk fra unionstiden og frem til i dag.

FMKV har siden 1. februar innstilt alle konserter som har et budsjett som ikke går i null. I og med at FMKV og Forsvarets musikk ikke har fått tildelt driftsbudsjett, betyr dette at alle konserter som ikke dekkes av private bidragsytere, eller av andre offentlige budsjetter ikke kan gjennomføres.

Men fredag sponser Divisjonsmusikkens Venner konserten og gir dermed også solist Brit Johnsrud anledning til å spille Hornarven av Jan Magne Førde. Dirigent under konserten blir Reid Gilje.

Reid Gilje har dirigentutdanning fra Griegakademiet, og har som dirigent vært i kontakt med flere av Norges beste brassband. For tiden er han fast dirigent for Eikanger Bjørsvik Musikklag. I tillegg blir han mye benyttet som instruktør på seminar og sommerkurs.

Reid Gilje omtales som en allsidig musiker med bakgrunn som kornettist fra Stavanger Brassband, Krohnengen Brass Band, Norges Nasjonale Ungdomskorps og HM Kongens Gardes Musikkorps, og som flygelhornist i Norges Ungdoms Brassband og Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

Gilje erogså aktiv frilanser på trompet innen pop/rock/jazz-sjangaren, og har hatt flere oppdrag i TV, teater og show. Som fast medlem av Bergen Big Band, har han dessuten vært involvert i samarbeidsprosjekt med Andy Sheppard, Ernie Watts, Joe Henderson, Martial Solal, Diana Kroll, Sissel Kyrkjebø Skoller og flere andre kjente navn.

Billetter koster kroner 50 og blir solgt ved inngangen. For BT-abonnementer er prisen kroner 40.

For mer informasjon om konserten, og situasjonen til FMKV generelt, kan interesserte også oppsøke www.fmkv.no.