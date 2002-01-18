Ein halv million til skulekorpsa i Hordaland og Sogn & Fjordane.

Publisert
18.01.2002
Skrevet av
- Red.

Det vart 15. januar underteikna ein avtale der Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap vart hovudsponsor for skulekorpsa på Vestlandet. BKK vil i 2002, med mogleg forlenging, gå inn med kring 500 000 kroner i året til skulekorpsa i fylka.

Støtta er i følge ei pressemelding frå Norges Musikkorps Forbund delt i to:

BKK-fondet: ei rekkje korps i dei to fylka vil nyta godt av denne sjekken. Kvart korps søkjer etter enkle kriterium, og svarer på eit spørjeskjema om familien sitt førehald til kraftleverandøren sin.

BKK-tilskot til sommarkurs: BKKs sommarkursstipend vert gjeven til korps som ikkje har økonomi til å senda medlemmer på NMFs sommarkurs. Slik vil fleire korpsmusikantar koma seg på sommarkursa. Dette vil mellom anna vera
med på å halda på musikantar i nystarta korps.

I tillegg vil BKK stilla med minst ein av sine sponsorstøtta idrettsnamn på eit NMF-arrangement.

NMF Hordaland/Sogn og Fjordane er svært glade for at BKK ser verdien av dei lokale skulekorpsa i kraftfylka , og så aktivt støttar skulekorpsa våre.

— Dette er ein merkedag med kraft i tonene seier ein jublande generalsekretær i NMF, Trude H. Drevland.

Krinsleiarane Steinar Mangersnes og Bodil Bjørlo Takle gler seg til å fordela BKK-midlar til den positive skolekorpsungdommen i dei to fylka.

For meir informasjon om NMF, sjå: http://www.musikkorps.no/Hordaland og http://www.musikkorps.no/SognogFjordane/

KorpsOrganisasjoner

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

