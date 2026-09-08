Foto Stian Andersen av Claudia Scott

Claudia Scott gir ut 90-talls-album på nytt.(Foto: Stian Andersen)

NotisCountry

Claudia Scott på nytt

Publisert
08.09.2026 08:47
Skrevet av
- Red.

En av Norges største i country og americana, Claudia Scott ga ut plate oppkalt etter Emanuel Vigeland for 30 år siden. Nå er den ute i ny drakt.

I forbindelse med 30-årsjubileet for utgivelsen av Emanuel’s Secret (1997) relanseres et betydningsfullt album av Claudia Scott. På plata sang hun den gripende historien om bestemoren i «The Belle of Singapore» og et mystisk portrett av kunstneren Emanuel Vigeland, i tittelsporet. En singel er allerede sluppet, snart kommer albumet.

I presseskrivet for plata skriver Rocksport management at utgivelsen markerte et tydelig kunstnerisk gjennombrudd, og står i dag som en milepæl innen norsk rootsrock og americana.

Og at da albumet kom i 1997, viste det nye og mer personlige sider ved Scott. Med tekster som spenner fra familiehistorie til kunstnerportrettet av Emanuel Vigeland, etablerte hun et uttrykk der stemning, tekst og klang smelter sammen i et helhetlig lydbilde.

Produsent Erik Honoré var sentral i utviklingen av albumet – et samarbeid som bidro til å definere Scotts videre retning. I dag er Scott en stemme som mange regner som helt unik i norsk country og americana, og en pinoér.

Medvirkende musikere er ellers Tor Einmo (trommer), Jon Brandnes (bass), Jørn Raknes (gitar), Vidar Ersfjord (keyboards) og Ingrid Shank (cello), samt produsent Honoré på synth.

Vinyl

Albumomslag på Scotts plate fra 1997. (Foto: Lovely Monster)

Claudia Scott har gitt ut ni soloalbum og mottatt tre Spellemannpriser, hvorav en seinest i 2025, samt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser. En forskningsrapport fra 2023 dokumenterer hennes sentrale rolle i utviklingen av countrymusikken i Norge.

Samtidig kommer singelen «City Of Violence» i nymastret versjon og i remiks – spilt inn under en måneformørkelse.

«City Of Violence» ble skrevet av Claudia Scott og hennes bror Rolf Scott, og spilt inn i Studio Nova (dagens Velvet Recording) natt til 4. april 1996. Innspillingen fant sted mellom klokken 01.26 og 02.50, i løpet av en måneformørkelse den natten.

Emanuel’s Secret kommer på vinyl og på strømmetjenester 25. september.

Claudia ScottErik Honoré

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