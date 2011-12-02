Yngve Slettholm ny leder i Norsk kulturråd

Den 56 år gamle komponisten overtar etter Bentein Baardson.

Yngve Slettholm ble utnevnt som ny leder av Norsk kulturråd etter Bentein Baardson i dag.

Asta Busingye Lydersen oppnevnes som 1. nestleder og Arnfinn Bjerkestrand som 2. nestleder i rådet. Marianne Olsen og Iren Reppen oppnevnes som medlemmer for samme periode.

Krf-politiker

Slettholm er komponist, og var statssekretær i Kirke- og kulturdepartementet i perioden 2001 – 2005 under Valgerd Svarstad Haugland.

Slettholm har vært aktiv Krf-politiker, leder for Ny Musikk på begynnelsen av 1980-tallet, og har hatt stilling som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. Han har bakgrunn fra TONO, og er administrerende direktør i rettighetsorganisasjonen KOPINOR og soldat i Frelsesarmeen.

Slettholm var sterkt i mot opprettingen av et nasjonalt pop- og rockarkiv i Trondheim – senteret som i dag er kjent som Rockheim.

— Det ville vært en faglig skandale. Skal man legge noe slikt til Trondheim, må man bygge opp en helt ny satelitt, som kommer til å koste enormt mye. Dette mens infrastrukturen og verktøyene som skal til for å gjøre jobben, allerede finnes på Solli Plass. Det blir fullstendig meningsløst, sa Slettholm til i 2005.

— Vil få betydning for musikklivet

Asbjørn Schaathun, leder i Norsk komponistforening, er strålende fornøyd med at Slettholm blir kulturrådsleder

— Vi er godt kjent med hans bakgrunn. Slettholm er medlem av vår forening og har bidratt vesentlig opp gjennom årene. Vi kjenner han som en resultatorientert og dyktig leder og kollega.

Schaathun mener Slettholms brede erfaringsgrunnlag fra musikklivert kan få betydning for musikkfeltets posisjon i Kulturrådet.

— Vi skal være forsiktige med å håpe for mye, men han har bred musikkunnskap og han har også vært statssekretær. Han vet at det finnes mange uttrykksformer, men det er vel ingen hemmelighet at han reddet KORK fra den sikre død i sine siste dager som statssekretær.

— Tror du det vil få konkrete utslag i Kulturrådet?

— Jeg tror han er såpass profesjonell at han selvfølgelig forholder seg til hele feltet på en gang, men som sagt, man kan håpe at det som vi i TONO kaller det sårbare repertoaret – det som ikke klarer seg uten støtte og krykker – vil merke hans tilstedeværelse.

— Har du synspunkter på at Huitfeldt utnevner en profilert Krf-politiker?

— Det må være fordi han er dyktig. Det skjønner man også hos de rød-grønne, og derfor er det klokt at de velger på tvers av de partipolitiske skillelinjer, sier Schaatun, som har en slu plan klar:

— For å være litt humoristisk; vi har selvfølgelig en lang ønskeliste og han er når som helst velkommen på kaffe og kaker, som jeg vet at han er svak for.

Lydhør

Larry Bringsjord, leder i FONO, synes utnevnelsen av Slettholm høres «meget bra ut».

— Jeg tror Slettholm kan tilføre mye kunnskap både fra hans tidligere posisjon som statssekretær og fra Kopinor. Han har en bred, allsidig, sterk og solid erfaring som kommer godt med i Kulturrådets videre arbeid.

— Hva er FONOs erfaring med Slettholm?

— Vi har gode erfaringer i forbindelse med FONO-saker fra hans tid som statssekretær, han var lydhør og skjønte våre innspill.

— Har du noen oppfordringer eller ønsker?

— Det er klart jeg ønsker at han kan være med å påvirke med mer penger til en svært presset fonogramindustri, sier Bringsjord.

Klok og ryddig

Direktør for Ultimafestivalen, Lars Petter Hagen, har «bare positive ting å si om Slettholm».

— Han er klok, ryddig mann med et bredt perspektiv, det har han vist i sine mange verv i kulturlivet. Han er en mann jeg har stor tillit til. Jeg synes også han er en interessant komponist, men det er kanskje mindre relevant i denne sammenhengen.

— Hvordan tror du valget av Slettholm kan påvirke Kulturrådet?

— Kulturrådet er et demokratisk organ, og Slettholm kan bidra med ideer og perspektiver til hvordan norsk kulturliv kan utvikle seg. Han kan styre prosessene på en strukturert og ryddig måte, og med masse erfaring.

— Han har bakgrunn som fra musikklivet, hva vil det ha å si for ham som kulturrådsleder etter din mening?

— Jeg tror ikke det vil være hans viktigste agenda, det er ingen kamp om midlene på den måten. Han har et overordnet blikk og vil sørge for at norsk kulturliv vil blir tilført finansiering og støtteordninger som gjør at det kan utvikle seg på en gunstig måte. Det er viktig at han er god fagperson, sier Hagen.