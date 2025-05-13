Vossa Jazz 2025 illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde fra Vossa Jazz 2023, da festivalen fylte 50 år. (Foto: Runhild Heggem)

AktueltBransjen

Vossa Jazz-sjefen slutter

Publisert
13.05.2025
Skrevet av
- Red.

Daglig leder i Vossa Jazz, Roger Urhaug, har sagt opp etter knapt et år.

Det er jazzinorge.no som melder om at Urhaug slutter i stillingen.

I juni i fjor skrev Ballade om at Vossa Jazz fikk ny administrasjon, med Urhaug som festivalleder, Silje Halstensen som produsent og Kristin Glück-Teigland som organisasjonskonsulent/produsent.

– Det er med tungt hjarte eg har valt å tre i frå mi stilling som dagleg leiar for Vossa Jazz. Dette skjer utan dramatikk, og handlar aleine om at eg har konkludert med at eg trivst betre i kulissane enn i det rampeljoset ein festivalsjef må arbeida i, sier Urhaug til jazzinorge.no.

Samtidig blir det flere endringer i administrasjonen til festivalen. Produsent Silje Halstensen (også kjent som artisten Bendik) ble ansatt i en 50 prosent stilling i fjor, men har nå «fått et tilbud hun som musiker ikke kan takke nei til», heter det i meldingen hos jazzinorge.no.

Kristin Glück-Teigland fortsetter ifølge meldingen i administrasjonen, og stillingen som daglig leder utlyses i løpet av kort tid.

 

daglig lederfestivalsjefRoger UthaugSilje Halstensenvossa jazz

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Vossajazz – sjefstrio

Vossajazztrio

Vossa Jazz-teamet blir tre nye personar: Roger Urhaug er ny festivalsjef, medan Silje S. Halstensen blir produsent og Kristin Glück-Teigland...

Laila Melkevoll tek over roret i Vossajazz

Nye hoder i Vossa Jazz

Laila Melkevoll ny festivalsjef i ett år – og jazzen på Voss får også ny produsent.

Nils Petter Molvær framførte Labyrinter/Khmer – tingingsverket frå Vossa Jazz

Mellom Molvær og Andersens merkesteinar i jazzhistoria: Sterke opplevingar i Voss

Femtiårsjubileet til Noregs vakraste jazzfestival vart markert med tilbakeblikk og nyskaping. Det finst ingen stad i verda det er betre...

Andreas Ulvo

Andreas Ulvo lager Tingingsverket til Vossa Jazz 2022

Ny Ulvo-musikk: Frå poetisk og flytande til det meir rytmiske, frå det vakre til det rare.

Flere saker

Elisabeth Turmo Ysaÿe Sonata No.

Ballade video: Førti år med Frode!

Elleve musikkvideoer, syv premierer! Vi har med oss musikk og videoer fra det klassiske feltet så vel som folkemusikk fra...

Gåte på scenen da de hadde vunnet MGP 2024, i Trondheim Spektrum.

De representerer tusener norske artister: – Steng Israel ute

Israel må utestenges fra Eurovision 2024, mener GramArt og Nopa. Organisasjonene fritar band som Gåte fra ansvaret for boikott.

SINGELKUNSTEN: Søren Hawkes førestill seg juledagane i 1914 – kunstnaren jobbar som guide i Ypres i Flandern der skyttergravene kravde store offer under fyrste verdenskrig.

Ho syng om den spontane våpenkvila for 111 år sida

Syng om soldatar langt heimefrå.