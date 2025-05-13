Vossa Jazz-sjefen slutter

Daglig leder i Vossa Jazz, Roger Urhaug, har sagt opp etter knapt et år.

Det er jazzinorge.no som melder om at Urhaug slutter i stillingen.

I juni i fjor skrev Ballade om at Vossa Jazz fikk ny administrasjon, med Urhaug som festivalleder, Silje Halstensen som produsent og Kristin Glück-Teigland som organisasjonskonsulent/produsent.

– Det er med tungt hjarte eg har valt å tre i frå mi stilling som dagleg leiar for Vossa Jazz. Dette skjer utan dramatikk, og handlar aleine om at eg har konkludert med at eg trivst betre i kulissane enn i det rampeljoset ein festivalsjef må arbeida i, sier Urhaug til jazzinorge.no.

Samtidig blir det flere endringer i administrasjonen til festivalen. Produsent Silje Halstensen (også kjent som artisten Bendik) ble ansatt i en 50 prosent stilling i fjor, men har nå «fått et tilbud hun som musiker ikke kan takke nei til», heter det i meldingen hos jazzinorge.no.

Kristin Glück-Teigland fortsetter ifølge meldingen i administrasjonen, og stillingen som daglig leder utlyses i løpet av kort tid.