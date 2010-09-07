Var rådgiver, fikk selv oppdraget

Stacey Spiegel var med som rådgiver underveis i prosessen som endte med at han selv fikk Rockheim-oppdraget. – Vi kunne levert noe, sier norsk firma som ikke fikk konkurrere om jobben.

Oppdraget med å lage den interaktive utstillingen på Opplevelsessenteret for pop og rock, kjent som Rockheim, ble . Oppdraget ble i stedet gitt direkte til det kanadiske firmaet Parallel Worlds, eid og ledet av Stacey Spiegel.

I anskaffelsesprotokollen kommer det frem at prosjektledelsen tidlig i prosessen oppsøkte flere norske firmaer for å «kartlegge mulige løsninger for utstillingen». Et av disse var Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden. Firmaet hadde vært involvert da Halden søkte om å få opplevelsesenteret for pop og rock, men hadde aldri ambisjoner om å levere hele innholdet til et slikt museum.

— For oss handlet det mest om å kunne samarbeide med Høgskolen i Østfold om et eventuelt rockemuseum her i Halden. Hadde museet blitt lagt hit, ville vi vært med å koordinere det. Men selv da hadde vi ikke laget hele pakken, sier Michael Louka ved IFE.

Spiegel var med som rådgiver

IFE ble like fullt bedt om å lage en 3D-modell av Åge Aleksandersens dikterstue, kjent som «Verdensrommet». Avtalen ble inngått i januar 2007, og IFE leverte i følge anskaffelsesprotokollen 1. september samme år. Louka sier at Spiegel allerede da var med som rådgiver for museet.

— Det var bare ment som et forprosjekt, en liten idé om hva man eventuelt kunne gjøre. Prosjektleder for museet, Arvid Esperø, var nede her for å se på det. Spiegel var også med da, som Esperøs rådgiver.

I følge anskaffelsesprotokollen fikk Spiegels firma Parallel Worlds en forprosjektkontrakt «med det formål å spesifisere og utrede utstillingsdelen og teknologibehovet» for museet. Denne ble levert 1. september 2007, samme dag som IFE leverte sitt forprosjekt – men da hadde prosjektledelsen allerede bedt advokatfirmaet Bull & Co om å utrede om museet kunne starte forhandlinger om å gi Spiegel totalleveransen på det de kaller «innholdsprosjektet», uten å først måtte gå veien om en anbudskonkurranse. Verdien på kontrakten er i protokollen anslått til cirka 30,9 millioner. Allerede den 29. juni samme år skrev advokatfirmaet i et notat at det var mulig.

Bull & co viser til taushetsplikten og ønsker ikke å uttale seg om saken til Ballade.no.

Louka i IFE sier at det var lite kommunikasjon med Rockheim-utviklerne underveis i prosessen.

— Vi fikk lite tilbakemelding underveis, og hørte ingenting etterpå.

— Vi kunne levert noe

Et annet av firmaene som ble besøkt var Expology, firmaet som blant annet har laget NRKs opplevelsessenter.

— Vi hadde ett møte med Rockheim-utviklerne for å presentere oss som leverandør. Bortsett fra det har vi ikke vært involvert på noe vis i denne prosessen, sier Göran Joryd, leder for rådgivningsavdelingen i Expology.

— I anskaffelsesprotokollen fra Kulturdepartementet heter det at Expology, sammen med andre mulige leverandører, ble vurdert som ”flotte og dyktige firmaer med stor kompetanse (men) selskapene hadde liten, om noen, erfaring med moderne 3D modellering, og avatarer.” Hva tenker dere om det?

— Rent objektivt sett vil jeg si at vi kunne levert noe. Det er jo dette vi lever av: å lage opplevelsessentre, sier Joryd.

Han sier at de er vant med at slike oppdrag ikke legges ut på anbud når de kommer fra det private næringslivet.

— Fra det offentlige kjenner jeg ikke til at det er gjort slik. Men det er vel opp til hver enkelt prosjektleder å forholde seg til det regelverket som finnes.

— Spiegels oppdrag ble unntatt anbudskravet fordi det ble klassifisert som et utsmykningsoppdrag. Driver dere med utsmykningsoppdrag?

— Jeg har ikke fått sett Rockheim ennå, og kjenner ikke til hvordan det har blitt. Men det vi leverer er i hovedsak ikke utsmykning. Vi kaller det opplevelsesbaserte kommunikasjons- og læringsprosjekter.

Ønsker debatt om anbudsprosesser

Joryd ønsker for øvrig en debatt om anbudsprosesser velkommen.

— Det kreves et tydeligere regelverk som både oppdragsgivere og leverandører kan forholde seg til. Med tydeligere retningslinjer tror jeg vi som leverandører kunne brukt energien vår mer riktig på de oppdragene der vi kan gjøre en forskjell. Oppdragsgiverne ville sannsynligvis også være tjent med en ryddigere prosess for å finne de beste leverandørene til et oppdrag og slippe diskusjoner i ettertid. Totalt sett burde både oppdragsgivere og leverandører være tjent med tydelige anbudsprosesser i forhold til økonomi og at de beste idéene blir satt i live.

