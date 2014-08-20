Utvider streiken

Fra mandag tar MFO ut 41 nye lærere i streik. KS hevder å ha nye løsningsforslag, og kaller inn til forhandlinger så snart som mulig.

Partene møttes til forhandlinger i forrige uke, men disse ble brutt 14. august.

6 kulturskolelærere har vært i streik fra juni, og fra neste uke vil i alt 47 MFO-medlemmer streike fordi forbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS) ikke har klart å komme til enighet.

Frifagbevegelse.no oppgir spørsmålet om styringsretten og lengden på bunden arbeidstid som viktigse uløste problemer i oppgjøret. I tillegg diskuteres overtidstillegg og seniortiltak.

Ved en pressekonferanse tirsdag fortalte styreleder Gunn-Marit Helgesen at de ønsker slutt på streiken, har nye forslag til løsninger, og vil kalle inn til nye forhandlinger så snart som mulig.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.