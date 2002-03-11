Tyve år og seks dager med Radio Nova

Denne uken fyller en av landets viktigste studentradioer hele tyve år. Radio Nova i Oslo gikk første gang på eteren 16. mars 1982, og skal nå feire seg selv i seks samfulle dager. En rekke norske og utenlandske musikknavn står på plakaten, der Andrej Nebb, Palace Of Pleasure, Martin Horntveth, Håkon Kornstad Trio, Astroburger, Amulet, Datarock og Loch Ness Mouse blir noen av de hjemlige festdeltagerne.

Radio Nova har vært og er en viktig kulturinstitusjon i medie-Norge. I dag har radioen 110 aktive medlemmer og åtte ansatte, fire som er journalistisk ansatt og fire som er ansatt for å drive med administrative oppgaver.

Kanalen har alltid stått på siden av det etablerte radio-Norge, og kommet med annerledes radio-programmer. En rekke kjente radio- og mediepersonligheter har hatt sin debut i denne kanalen. Først og fremst er Norges mest kjente og største studentradio kjent for sin sterke musikkprofil. Ballade føyer seg til i rekken av gratulanter, og går sammen med kanalens daglige leder Henning Handå i en vandring på historisk grunn.

Det hele begynte egentlig i helt enkle former rundt 1950 med Oslo Student Radioklubb. Det var en gjeng teknikere som lekte med mellom- og FM bølgesendere da. Fra 1950 til 1968, og så i 1971, 1974, 1980 og 1981, kjørte de Radio Susi fra sender under studentuka, og benyttet da studentenes ukesender.

16. desember 1981 sprakk NRKs monopol på å sende radio. Radio Nova fikk konsesjon og begynte å sende 16.mars 1982 som den første, ikke-kristne nærradio – bare et par timer etter den første religiøse radioen. Det første som kom på luften var at Tore Tollersrud proklamerte det heller diffuse mål om å være «en nærradio for Oslo-området».

— Jeg har ikke så veldig mye konkrete fakta fra denne tiden, men vi vet at det var 15 personer involvert, forteller Handå. – Radioen hadde ulike redaksjoner for kultur, musikk og samfunn, som i stor grad er de samme søyler som vi opererer med i dag. Radioen har gjennom hele tiden hentet sine midler gjennom Studentsamskipnaden. Siden 1983 har Kulturstyret til Radio Nova vært bindeleddet og kontrollorganet mellom Radio Nova og parlamentet/studenttinget, som har vært den bevilgende myndighet for radioen.

Om Nova ikke har vært i fronten av utviklingen av det norske medieuttrykket hele tiden, har det i hvert fall alltid vært liv og røre rundt kanalen – noe Handås småplukk fra historien burde kunne tyde på.

— Radio Nova innførte radio-jinglene til Norge. En av radioens medarbeidere hentet inspirasjon fra amerikansk radio og begynte å lage egne små slotter. Ellers vakte våre «natt til 1.mai»-sendinger vakte ofte furore. Det var på den tiden da vi var veldig røde politisk. Programlederen ba lytterne om å komme seg ned til sentrum og oppfordret til å kaste stein mot politiet. Hendelsen fant sted i de tidlige årene.

— Vi var ellers med på en Orson Welles-effekt da Expo Nova, vårt samfunnsmagasin, grep fatt i et Dagblad-oppslag om at det skulle sprenges en atombombe i Rådhuset. 9.april 1986 sendte vi et hørespill som utgav seg som en nyhetssending med utsendte medarbeidere som rapporterte direkte live og realistisk fra hendelsen. Det ble påstått at Radio Nova var de eneste som kunne sende direkte fordi vårt radiostudio også var et tilfluktsrom. Lyttere ringte Dagbladet for å få vite mer, og avisen truet med at Nova skulle bli anmeldt til politiet. Dette skjedde imidlertid ikke.

— 11.september 1986 inviterte regjeringen til middag med Margareth Thatcher på Akershus festning. En protestdemonstrasjon fant sted utenfor. Vår utsending fulgte demonstrasjonen fra den lovlige delen til den ulovlige innenfor selve festningen. Han havnet midt i demonstrasjonsgjengen og ble banket av politiet. Dette ble overført til radiolytterne og brukt under selve innslaget. Vi kunne høre reporter Per Platou skrike «Jævla fascistsvin!», og hans banning og smerteutbrudd etter å ha bli slått og nedsprayet med tåregass. Studentinget reagerte veldig sterkt på innslaget, og holdt nesten på å bryte økonomisk med Radio Nova.

Med årene har nok Radio Nova blitt noe mindre kontroversielle på det politiske plan.

— Radio Nova har ikke noen politisk profil i forhold til vedtekter og sånn, men i hvert fall på 80-tallet befant oss på venstresiden i det politiske landskapet. Nå er vi mye mer av et tverrsnitt av studentmiljøet, og står for større bredde. I spesielt samfunnspolitiske spørsmål er vi ikke lenger så entydige med det som man presenterer journalistisk. Vi står ikke med politiske standpunkt lenger, selv om mantraet innad er at vi iallfall ikke skal befinne oss på ytterste høyre fløy.

Musikkprofilen har alltid vært en viktig del av Nova.

— Vi har alltid vært på siden av det som vanligvis blir sendt i andre medier. Det har alltid vært en bevisst målsetning å være alternativ både hva angår stoffutvalget, musikken og hvordan den presenteres. Vi vil skape trender og ikke følge de allerede eksisterende.

Radioen kan ellers oppsummeres i ganske enkle termer, i følge Handå.

— Vi vil være et alternativ til mediene ellers, og en bevisst kritisk radiokanal for studenter og andre oslofolk mellom 18 og 35. Vi er allsidig, men alternativ radiostasjon, i motsetning til nesten alt annet av radio som har blitt mer og mer mainstream og fokusert på pizzakonkurranser. Hos oss står innholdet i fokus, forteller den daglige lederen.

Lyttertallene for Radio Nova er ganske uvisse, men det er grunn til å tro at Novas kraft og posisjon mer skyldes aktive og engasjerte lyttere og medarbeidere, enn det helt store nedslagsfeltet.

— Vi har ikke tatt oss råd til å undersøke lyttertallene våre. Dette er en av de tingene vi ønsker å få gjort i løpet av året. Petre gjorde en undersøkelse for oss for noen år siden for å se an markedet. De kom da frem til at vi hadde 50 000 treff i løpet av en uke. Slikt sett vet vi ikke om tallene er minkende eller om de øker. Vi bare vet at lokal radio generelt har nedadgående lyttertall. Lokalradioer har samtidig ikke gått så mye ned som kommersielle radioer. Dette tror jeg skyldes vårt personlige uttrykk. Mitt inntrykk er at radioen er mye mer enn antall lyttere. Det er en aura rundt Nova som sitter i mange folk, selv om ikke alle lytter til enhver tid. Folk føler at man gjør noe nyttig for ny norsk musikk, der man bidrar til å gjøre Petre og andre aktører oppmerksomme på det som rører seg, og ikke bare lever på plateselskapene og distributørenes nåde.

Uansett skal det fra og med i dag markeres at radioen har klart seg gjennom sine første tyve år.

— Kulturfestivalen vår foregår fra 11. til 16. mars, og er den niende eller tiende i rekken. I 1990 oppsto Radio Novas Venners kulturfestival, som et forum der man live kunne presentere bredden av musikk, samfunnsdiskusjon og debatt, og underholdning. I år vil vi presentere både hva Nova hva gjort de siste 20 årene, og ha live-radio fra klubbscenen og konserter på Betong. Det vil innebære et gjensyn med en del gamle og eterhvert kjente Nova-fjes. Vi har vært og er noe av en mediefabrikk, der de som slutter hos oss ofte har beveget seg videre til Dagbladet, VG, NRK og andre medier. Disse sier ofte at de gjennom Nova fikk en mulighet til å leke med forskjellige formater. Her er mye av kjernen av hva vi vil stå for – lek, nytenkning og nyvinning.

Dørene for Radio Novas seks dager lange bursdagsfest på Cahteau Neuf i Oslo åpner klokken 17.00 mandag 11. mars. Det musikalske programmet byr denne kvelden på amerikanske Superchunk, svenske Bad Cash Quartet og den polsk-norske legenden Andrej Nebb, som sammen med Mercury Motors skal spille DePress-klassikere fra det tidlige 80-tall. Kjente kultur- og underholdningsnavn som Otto Jespersen, Charlo Halvorsen, Stig Holmer, Anders Heger, Anne Sandvik Lindmo, Erling Dokk Holm og Øyvor Dalan Vik vil delta på et direktesendt talkshow, mens Pilate er kveldens husband.

Programmet for hele festivalen finner du på Radio Novas hjemmesider.