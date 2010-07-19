Stjernehjelp på hjemmebane

Slottsfjellfestivalen satser etter eget utsagn bredt, smalt og lokalt. Det nyter unge vestfoldband som Mhoo og Shimmering godt av.

Da internasjonale artister som Kelis, Juliette Lewis, Mew og Belle & Sebastian sto på Slottfjell-scenen i helga var de samtidig med på å gi drahjelp til unge vestfoldmusikere.

– Det er stort fokus på de største artistene, men Slottsfjellfestivalen er også veldig flinke til å dytte de små banda oppover, og pusher publikum til å gå å se på dem selv om de for mange er ukjente, sier Miriam Kjølen fra Mhoo til Ballade.

Bandet spilte to konserter i forbindelse med årets festival, den åttende i rekken. Den første på Slottsfjellet, og den andre på festivalens nye camp, plassert en halvtimes båttur ute i skjærgården på Bolærne.

Promoterer både store og små

Countrybandet, som består av Oda Dahl (19), Miriam Kjølen (19), Yngvild Flatøy (19) og Håvard Tanner (18) har røtter i Tønsberg, Sandefjord og Horten, fikk også spille på festivalen i fjor. De mener Slottsfjell gjør det de kan for å gi drahjelp til lokale talenter, og at band kan spire og gro i festivalens gode jordsmonn på fjellet.

— Festivalen er veldig flinke til å promotere også de mindre bandene, mener Mhoos Oda Dahl.

— Og i forkant av årets Slottsfjell spurte de om vi ville spille inn en video for å promotere både festivalen og oss selv. Vi spilte ute i snøen, og det handlet om at vi gledet oss til sommeren, legger Kjølen til.

Bysbanda Jaga Jazzist, Zeromancer og Shining var alle trekkplastere på festivalens to største scener, Kongescenen og Kastellscenen i helga. Om noen år er det kanskje Mhoo, Proviant Audio, Tikkepukong og Shimmering som garanterer lokale toppnavn til festivalen. De fikk alle vise seg frem på festivalens mindre scener i år.

Alle billetter til årets Slottsfjell ble solgt. Nå vurderer festivalen å utvide med en ekstra dag neste år. Foto: Thomas Olsen

Veteran-debut

Sistnevnte, Shimmering, er artistnavnet til 18 år gamle Bendik Hovik Kjeldsberg fra Horten. I forrige uke lanserte han debut-EP’en”The Knocked Out” med gjester som Hans Jørgen Undelstvedt fra Heroes & Zeros og Steve Wilson fra Superfamily. Og i september kommer album, hvor også Hanne Hukkelberg er gjest. Til tross for debut og ung alder er han veteran i Slottsfjell-sammenheng.

— Dette var den trettende konserten jeg gjorde her, oppsummerer han etter å ha stått på Baglerscenen med sitt eget Shimmering-prosjekt. En av de aller første konsertene han har gjort hvor han selv er hovedperson. Livebesetningen lørdag bestod av Julie Kleive på vokal, Henrik Schmidt, gitar, Bendik Baksaas, bass, Lars Fremmerlid, gitar og perkusjon, Anders Gleditsch, synth og Jørgen Apeness med vibrafon og klokkespill. I tillegg var Hans Jørgen Undelstvedt med som gjest, på gitar og vokal.

— Jeg har spilt veldig mange ganger her med forskjellige typer besetninger. Og jeg føler at alle besetninger funker bra på Slottsfjell. Alt fra trommer til diktopplesning, til hip-hop. Jeg har spilt på alle scenene unntatt Kongescenen, og det har alltid vært masse folk. Slottsfjellpublikumet kjenner sin beseøkelsestid og er veldig flinke til å komme å sjekke ut nye ukjente band, mener han.

Drømmer du om Kongescenen?

— Nei egentlig ikke. Men dersom jeg skulle være med i et band som trekker folk til Kongescenen så er det nok sikkert en veldig deilig følelse å stå der. Men når man ikke har verdens største fanskare ville det bare bli rart å stå på en så stor scene.

Siden du har spilt her så mange ganger med så mange forkjellige band, er du blitt Slottfjellets hustrommis?

— Hehe, det er sånt jeg ikke kan kalle meg selv, men du må gjerne skrive det, ler han.

Hovik Kjeldsberg deler Mhoos oppfatning at Slottsfjell gir lokale band en dytt oppover.

— Slottsfjell er veldig flinke til å booke up and coming og ukjente band , det er jeg jo selv et bevis på. Og det er utrolig gøy å få være med på et så profft arrangement som dette. Ofte opplever man som et lite band at det er helt katastrofe når man kommer til en klubb å skal spille, med dårlig rigg og utstyr. Det er ikke tilfelle på Slottsfjellet.

De mindre bandene må spille tidlig, hva synes du om å spille midt på dagen?

— Det er jo sånn det er. Noen må spille først. Likevel er publikummet flinke til å komme tidlig. Men når man spiller så tidlig har man også god tid til å sjekke ut andre band og ta seg en øl etterpå, smiler Hovik Kjeldsberg.

Dobbel-Mhoo: Vestfoldkvartetten fikk spille både på festival og camp. Her på vei til Slottsfjell-campen på Bolærne. Fra venstre: Håvard Tanner, Yngvild Flatøy, Miriam Kjølen og Oda Dahl. Foto: Thomas Olsen

Fryktet Jaga

Mhoo var ikke mest bekymret for at klokka bare viste kvart over fire da de gikk på scenen, men at de måtte konkurrere om publikumet med de lokale superstjernene i Jaga Jazzist, som spilte på hovedscenen samtidig.

— Men det gikk over all forventing, det var utrolig mye folk som kom for å se oss, så det var skikkelig overraskende. Noen fortalte oss etterpå at de hadde sett litt på oss før de gikk ned til Jaga, men så bestemte de seg for å komme tilbake til oss fordi de syntes vi var så sjarmerende, det er skikkelig koselig, sier Oda Dahl.

Turisthytteturné

Mhoo er også klar for Vinjerock i sommer, og på vei dit hiver de instrumentene på ryggen og spiller seg fra hytte til hytte i Jotunheimen.

— For oss er det først og fremst for å få en fullpakka sommer. Vi syns det er kjempegøy å kunne gå i fjellheimen å spille konserter, synes Miriam Kjølen.

Etter fire turisthyttekonserter ender Mhoo som nevnt opp på Vinjerock.

— Og det er kjempestort for oss å få spille der, mener Dahl, som også kan avsløre at hun hadde en peptalk med en av Slottsfjellfestivalens headlinere i helga.

— Vi snakka med Sivert (Høyem, red. anm) og han sa det var veldig kult på Vinjerock. Han har spilt der mange ganger sa han.

Årets Slottsfjell ble arrangert 15.-17. juli, og var utsolgt. Festivalen vurderer å utvide med en ekstra dag fra neste år.