Stavanger 2008 har kapret dyktig leder

Stavanger 2008 har ansatt Mary Miller som direktør for byens program som europeisk kulturby. Miller har en imponerende merittliste som leder på kulturfeltet. Hun flere ganger vært på tale til tilsvarende stillinger i Norge, og nå har altså Stavanger 2008 klart å kapre henne. – Vi har søkt etter en person med et internasjonalt nettverk som overgår vårt eget, uttalte ordfører Leif Johan Sevland på vegne av interimstyret i forbindelse med ansettelsen. – Samtidig har vi søkt etter en person som skjønner Norge og står kulturelt nær oss. Mary Miller er opprinnelig fra Skottland. Hun er utdannet fiolinist, men kommer nå fra stillingen som festivalsjef i «International Festival of Arts and Ideas» i Connecticut, USA, hvor hun har vektlagt både kunstnerisk kvalitet og sosial bevisstgjøring i en region som har en svært sammensatt befolkning.

Av Hild Borchgrevink

Som direktør blir Mary Miller den øverste leder for Stavanger 2008. Hun vil også ha ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av kulturhovedstadårets program.

— Den nyansatte direktøren har et renommé som en handlekraftig leder, en effektiv kommunikator og en dyktig organisator. Hun er kjent for høy energi, stor entusiasme og mye humor, kan et fornøyd styre fortelle.

I dag er Miller direktør for International Festival of Arts & Ideas, en av USAs ledende festivaler for kunst, kultur og kreativitet. Hun har tidligere ledet større festivaler i Europa. Gjentatte ganger har hun demonstrert en evne til overordnet kunstnerisk ledelse som har gitt suksess. Mary Miller er opprinnelig utdannet fiolinist og har en lang karriere på høyt internasjonalt nivå bak seg.

Miller er født i Skottland. Hun tiltrer stillingen sommeren 2005 og flytter da også til Stavanger.

Mellom 1998 og 2001 var Mary Miller leder av The Studio ved English National Opera. Dette er ENOs eksperimentelle avdeling, et laboratorium for utvikling av nytt musikkteater. Operatoriet ved Den norske Opera er bygget opp med The Studio som modell.

Parallelt med arbeidet i ENO var Mary Miller direktør for Northlands Festival i Skottland. Denne festivalen hadde som ett av sine mål å revitalisere en befolkning og et område preget av utarmet industri og næringsliv (fiske, olje og kjernekraft). Festivalen bragte sammen nordiske og britiske artister og la også stor vekt på samspill med den lokale befolkningen. Festivalen gjennomføres nesten uten scener og satser i stedet på utradisjonelle arenaer som bussgarasjer, flyhangarer, telt, jernbanestasjoner og skoler.

Ved siden av å ha spilt i London Symphony Orchestra under Pierre Boulez og i London Sinfonietta, har Miller også vært kritiker og musikkredaktør i avisen The Scotsman og programleder i BBC radio 3. Før det arbeidet hun i en organisasjon ved navn Community Service Volunteers, en organisasjon som blant annet henter unge mennesker fra andre land til Storbritannia og plasserer dem i velferds- og mediatreningsprogrammer. Denne sosiale dimensjonen og arbeidet med og for ungdom har Mary Miller tatt med seg i mange av sine senere jobber.

I 2001 ble hun direktør for International Festival of Arts and Ideas i New Haven, Connecticut i USA. Dette er blant annet hjembyen til Yale University. Milller har blant annet trukket lokal ungdom inn i festivalen gjennom å etablere et rådgivende organ, en Youth Advisory Committee, hvor det kun sitter ungdommer mellom 13 og 16 år.

Mary Miller har vist stor evne til å finansiere og lede organisasjoner, men hun betegner seg selv mer som en kreativ person enn en hardcore forretningskvinne, i følge presentasjonsmaterialet fra Stavanger 2008.

— Som leder er jeg en stor tilhenger av lagarbeid, sier Miller. – Jeg liker ikke høye pyramider. Jeg vorventer at folk tar ansvar, og at det er en stor grad av dialog i det daglige. Jeg er opptatt av at folk får gjøre jobben sin i frihet, uten for mye overstyring. Men det er lederen som har ansvaret. Derfor må ledere være synlige, tilgjengelige og kunne oppfatte signaler.

Hun har allerede begynt å leke med tanker om hva Stavanger 2008 skal fylles med. Men hun vil ikke gjøre noe overilet før hun har tilbragt litt tid i regionen. – Konteksten er avgjørende. Det som kan være en stor idé for eksempel i USA, kan bomme fullstendig i Stavanger. Derfor må jeg bruke tid her i regionen, sier hun i et intervju med sin nye arbeidsgiver.

