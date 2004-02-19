Smalltown-fest tre dager til ende

Joakim Haugland og hans Smalltown Supersound feirer denne helgen sitt tiårsjubileum på Blå. Det blir live-opptredener med Jaga Jazzist, Kim Hiorthøy, Martin Horntveth, Mental Overdrive, Sir Dupermann/Jazzkammer, The Thing og Paal Nilssen-Love/Mats Gustafsson, i tillegg til DJ-sett fra Dan Bitney fra Tortoise, Per Martinsen, Martin Revheim, Rune Danielsen og Joakim Haugland selv. Ballade gir deg her en flik av historien om labelen, og stiller seg i rekken av gratulanter.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Smalltown Supersound er ti år i disse dager, uten at jubilanten selv er i stand til å spikre fast eksakt dato for oppstarten. Begivenheten skal uansett feires med brask og bram, som det heter.

— Vi har satt sammen tre Supersound-kvelder på Blå, som skal vise noe av det vi holder på med daglig. I tillegg til en masse live-artister og DJer, skal vi også ha boder med masser av skiver, samt splitter nye T-skjorter designet av Kim Hiorthøy.

Per Martinsen, aka Mental Overdrive, har i mange år vært en av de viktigste skikkelsene innen den norske house- og elektronikascenen, bl.a. gjennom sitt eget selskap Love OD. Han kommer til høsten med sitt første soloalbum på fem år, og har dermed meldt overgang fra store, multinasjonale EMI til vesle, internasjonale Smalltown Supersound.

Og det er blitt noe av et kjennetegn for denne enmannsbedriften: Artister på Smalltown Supersound når ut i utlandet i nesten forbausende stor grad, som når den velrennomerte britiske avisen The Guardian nylig slo opp Jaga Jazzist under overskriften «The new thing for 2004?»

Smalltown Supersound har nylig gitt ut to svært gode album, som begge er med på å synliggjøre den store spennvidden som preger selskapets utgivelsesprofil. Lars Horntveth fra Jaga Jazzist viser på soloplaten «Pooka» sin styrke som arrangør og komponist i cineastiske, nær klassiske sammenhenger, mens Lasse Marhaugs «The Shape of Rock To Come» er nok en oppvisning i hvor besettende den beste norske støymusikken kan være om dagen.

Andre prosjekter i Smalltown-startblokken er hele tre utgivelser med før nevnte Kim Hiorthøy, samt et album med den japanske artisten Yuichiro Fujimoto, og et nytt studioalbum med The Thing. En personlig glede for plateselskapssjefen er nok ikke minst det kommende, eksklusive albumet med amerianske Sonic Youth, som nettopp var en av hans store helter og inspirasjonskilder i tidlig alder.

Nylig ble Haugland gjort til gjenstand for et portrettprogram på MTV – i en serie kalt «This is our Music», som lot fire av de mest profilerte musikkjournalistene i Sverige lage ti programmer om de musikkmiljøene de synes er de viktigste om dagen, med hovedvekt på alternativ musikk «med uavhengige artister og band som har sitt hjerte i musikken». Reporterene dro bl.a. til Glasgow, Brighton, Helsinki, Haag, London, New York, Chicago og San Francisco, og til Oslo, der Johan Jacobsen intervjuet Supersilent og plateselskapet Smalltown Supersound.

I et større portrettintervju her på Ballade uttalte den da 26 år gamle Haugland følgende om sin måte å tenke plateselskap på:

— Det har egentlig aldri vært noen annen strategi enn min egen smak. Idealene mine var i begynnelsen små norske etiketter som Voices Of Wonder, T23 og Dbut. Filosofien min har alltid vært at det er bedre å være stor på en liten scene enn liten på en stor scene. Man må spesialisere seg og tenke helhetlig, men ellers stole på sin egen magefølelse. Jeg har drevet Smalltown Supersound på det du kan kalle et profesjonelt nivå i fem år nå, og har alltid betalt alt av egen lomme. Når jeg først får inn litt penger, pløyer jeg det alltid tilbake i ting som kommer selskapet og artistene der til gode. Smalltown Supersound er det du kan kalle en kollektiv artistlabel, der alle artistene er mine personlige venner, og dette fellesskapet så igjen blir en viktig del av den røde tråden i alt vi holder på med.

Joakim Haugland ble i 2002 fullt fortjent kåret til Årets by:Larmer. I begrunnelsen for prisen het den den gang:

«Årets by:Larmer 2002 var allerede tidlig i tenårene en glødende ildsjel i det lokale rockmiljøet i hjembyen. Hans innsats gjorde at den lille sørlandsbyen ble stoppested for mange band på turné. Som drivkraft i den lokale rockklubben og festivalen klarte han å bygge opp en levende konsertscene i byen. Senere flyttet han til Oslo, der han fortsatte sitt engasjement for undergrunnsmusikken gjennom sin egen lille platelabel. Med innsatsvilje, kunnskap og et ønske om å satse på musikk utenfor allfarvei, har han bygget opp en label som har nådd et høyt kvalitativt nivå. Gjennom nettverksbygging, idealisme og ukuelig vilje har han også fått internasjonalt gehør for sine utgivelser innen relativt smale genre. Han oppfyller kriteriet om å være en inspirasjon og oppmuntring for andre til fulle, og bransjen har veldig godt av slike friske pust som prisvinneren representerer.

Dette er en mann som aldri har gjort stort vesen av sitt engasjement, og som aldri har krevet særlig annet tilbake for innsatsen enn muligheten til å kunne drive med det han brenner for. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne tildele prisen årets by:Larmer 2002 til mannen bak Smalltown Supersound – den evige ildsjelen Joachim Haugland.»

Ballade gratulerer med dagen, og bringer her helgens program på Blå i sin helhet:

SMALLTOWN SUPERSOUND 10 ÅR:

Torsdag 19.02:

THE THING (LIVE)

JAZZKAMMER / SIR DUPERMANN (LIVE)

MARTIN REVHEIM (DJ)

KL. 2000 / ENTRÉ 120 / MEDL. 70 / FORSALG PÅ BILLETTSERVICE, 100 STK BILLETTER I DØREN

Fredag 20. februar:

MENTAL OVERDRIVE (LIVE)

KIM HIORTHØY (LIVE)

MARTIN HORNTVETH (LIVE)

PAAL NILSSEN-LOVE & MATS GUSTAFSSON (LIVE)

RUNE DANIELSEN (DJ)

JOAKIM HAUGLAND (DJ)

KL. 2100 / ENTRÉ 120 / MEDL. 70 / FORSALG PÅ BILLETTSERVICE, 100 STK BILLETTER I DØREN

Lørdag 21. februar:

JAGA JAZZIST (LIVE)

PER MARTINSEN (DJ)

JOAKIM HAUGLAND(DJ)

KL. 2100 / ENTRÉ 150 / MEDL. 100 / FORSALG PÅ BILLETTSERVICE, 100 STK BILLETTER I DØREN

Det legges ut 100 billetter i døra til 120/ 70, med forsalg på billettservice. Dørene åpner torsdag 2000, fredag og lørdag 2100.