Jazzkammer flykter fra Mp3-viruset

09.04.2003
Arvid Skancke-Knutsen

Jazzkammer – Lasse Marhaug og John Hegre – trosser SARS-viruset, og drar 10. april til Singapore for å jobbe med forestillingen «Pulse». Stykket regisseres av Low Kee Hong, og skal gå i tre uker. John Hegre er også med i Kaptein Kaliber, og håper nå at mp3-viruset skal forsvinne under hans opphold i Det fjerne østen.

Regissør Kee Hong beskriver forestillingen «Pulse» som «an exploration of the lives of urban women through the arts and sciences of bio-medical technology». Jazzkammer bidrar med musikk/lyd til forestillingen, som består i real-time behandling av hjerteslagene til publikum og skuespillerene, kombinert med nykomponert musikk. Forestillingen spilles ved Theatreworks, som interesserte kan ta nærmere i øyesyn på http://www.theatreworks.org.sg.

I juni opptrer Jazzkammer sammen med Sir Dupermann (alias Jørgen Træen) på Sonar festivalen i Barcelona. Samme uke slipper Smalltown Supersound en remiks-EP hvor Jazzkammer og Sir Dupermann remikser hverandres «Pancakes» og «Sir Dupermann» album fra i fjor. Tittelen på EPen er «Duperkammer Remixes», og blir i følge Marhaug selv «garantert skrudd i knotten, til glede for norske musikkjournalister.»

I juli spiller Jazzkammer på Kongsberg Jazz Festival. Dette blir eneste planlagte konsert i Norge i år.

Jazzkammer er også aktuelle med vinylsingelen «Knitter» på tyske Tonaschaft. Singelen har fått god omtale i utenlandske medier, mens der her hjemme selvfølgelig ikke har distribusjon, heter det lett lakonisk i kommunikeet Ballade har mottatt. Jazzkammer dekonstruerer for øvrig hele black metal-klassikeren «Bergtatt» til Ulver på deres nye remiks-album på Jester Records, som har fått den smektende tittelen «Ulver 1993-2003: 1st decade in the machines». Andre remiksere er her bl.a. Alexander Rishaug, Information, Third Eye Foundation,Bogdan Raczynski, Martin Horntveth, Neotropic, Fennesz, V/Vm og Merzbow.

Ellers melder Marhaug at det blåser friskt rundt John Hegre i «den pågående debatten rundt det skumle mp3-viruset», fordi Telle Records har lagt ut hans tre Kaptein Kaliber album, og som igjen har fått trøbbel med Tono. I følge Marhaug håper nå at mp3-viruset forsvinner under hans eksiltilværelse i Singapore.

Lasse Marhaug skal på Pilota, som er en del av Festspillene i Bergen i mai, gjøre et samarbeid med den spanske komponisten Francisco López. Til høsten kommer et nytt soloalbum på Smalltown Supersound, som blir oppfølgeren til kritikerroste «Nothing but sound from now on» fra 2001. Utover året kommer Marhaug også med nye plater med bl.a. DEL, to duoalbum med Frode Gjerstad, Rishaug Marhaug og The Sleazy Listeners, samt flere remikser og andre ugjerninger.

Lasse Marthaug bor for øvrig i Oslo nå: – Ti år som trønder er over.

