Sigrun Tara Øverland ny daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Kristiansanderen går fra stillingen som daglig leder for Kristiansand Røde Kors tilbake til musikken og kulturlivet.

Sigrun Tara Øverland har bred erfaring fra musikkfeltet, både som utøvende musiker og fra arrangørsiden. Hun var i flere år produsent i Kulturfabrikken Sortland og medlem av styre- og bookinggruppe for Sortland jazz- og viseklubb og Sortland jazzfestival. Hun har også tidligere vært leder for konsertarrangøren Havresekken, daglig leder for AKKS Oslo og medlem av styrene i ulike musikkorganisasjoner i landet. Hun tar over etter Jørn Størkson, som blir pensjonist dette året.

– Jeg har store sko å fylle etter Jørn Harald Størkson, men gleder meg masse, kommenterer Øverland. – Det skjer mye spennende innenfor jazzen i Agder, Vestfold og Telemark med mange musikere, band, storband, jazzklubber og festivaler som skaper musikk og opplevelser året rundt. Jeg ser frem til å bli kjent med alle sammen og se hvilke muligheter som finnes både i regionen vår, ellers i landet og internasjonalt.

Også styret i Sørnorsk jazzsenter gleder seg:

– Med denne bakgrunnen, kombinert med kompetanse innen administrasjon og ledlse og stort engasjement for jazz, får vi en daglig leder med de kvalifikasjonene vi var på jakt etter. Vi ser fram til et meget godt samarbeid til beste for Sørnorsk jazzsenter, sier styreleder Ragnar Nilssen.

Sigrun Tara Øverland starter i stillingen i juni.