Rekordmange nye medlemmer

1547 personer inngikk TONO-medlemskap i 2013. De fleste er menn.

Aldri har TONO inngått flere nye forvaltningskontrakter med komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag enn i 2013.

I løpet av året ble det skrevet forvaltningskontrakter med 1547 enkeltpersoner og 5 musikkforlag. Til sammenlikning kom det til 1495 nye medlemmer i 2012, og 892 i 2004, melder TONO.

Brorparten av de nye medlemmene er unge mennesker, forteller kommunikasjonssjef Willy Martinsen.

— Det er verdt å merke seg at unge musikkskaperne er bevisste på at musikken deres er verdifull, og at de fortjener å få rettmessig betalt for alt arbeidet de legger ned i å skrive musikk, poengterer han.

Streaming en årsak

Noe av tilstrømningen kan være et resultat av informasjonsturneer og samarbeid med by:Larm, tror Martinsen, som også tror at digitale distribusjonskanaler er en årsak til den store tilstrømmingen til selskapet.

— Mens nåløyet for å få utgitt musikk var trangt frem til noen få år siden, er «verdensdistribusjon» i streamingens tidsalder bare noen formaliteter og tastetrykk unna. Vi tror at streaming har vært til inspirasjon, særlig for yngre mennesker. Flere utgir musikk, og det er godt kjent at det er komponist- og arrangørinntekter å hente ved utgivelse av musikk også i WiMP, Spotify, Beat og så videre.

— I strømmeøkonomien er det også vanskeligere for rettighetshavere å få samme inntekt på musikken som før. Gir dette utslag på interessen?

— TONO har fremforhandlet tariffer i vårt marked som er blant de høyeste i verden, og onlineomsetningen vår har rundt regnet doblet seg årlig siden 2009. Så ja: Jeg tror mange opplever selskapet som en trygg havn i det som for mange fortoner seg som en omskiftelig og uoversiktlig musikknæring, svarer Martinsen.

80 prosent er menn

TONOs medlemsundersøkelse fra 2013 forteller at medlemsmassen har noenlunde jevn fordeling i alder, og at den er konsentrert til de større norske byene og områdene rundt.

Men tallene gir også uttrykk for en skjevhet i musikklivet. 80,2 prosent av rettighetshaverne tilknyttet TONO, totalt mer enn 24 000, er menn.

— Hvorfor?

— Det spør vi oss om også. Det er åpenbart et faktum at langt flere menn velger komposisjon av musikk som en kunstnerisk uttrykksform. Vi synes selvsagt det er nedslående. Forutsetningene for å skrive musikk er jo naturligvis like for begge kjønn, svarer Martinsen.

Han påpeker at det er gruppeforeninger og interesseorganisasjoner som naturlig bør stå i førersetet for en jevnere kjønnsbalanse blant rettighetshaverne.

— TONOs profil er nøytral når det gjelder rettighetshavernes sjanger, alder, bosted og kjønn, og jobben skal i utgangspunktet være konsentrert rundt det å tilgjengeliggjøre medlemmenes repertoar i samfunnet, og å innkreve og avregne vederlag til rettighetshaverne, forklarer han.

Men han åpner for at TONO kan inviteres til å ha en rolle i arbeidet med å skape balanse, og påpeker et konkret tiltak internt i organisasjonen.

— Det vi har, som eneste selskap i verden i vår nisje, er en kvinneandel i styret på 40 prosent. Dette fikk vi vedtektsfestet allerede i 2008, og mener det er viktig, sier Martinsen.

Flere antall verk

Økt medlemsmasse betyr også at det lages mer musikk i Norge.

I 2013 registrerte TONOs medlemmer 23 841 nye musikkverk hos TONO. Det var en liten nedgang sammenliknet med året før, men trenden generelt er at antallet registrerte verk per år er stigende. 45 prosent av de spurte i TONOs medlemsundersøkelse oppga at de registrerte mellom 1 og 10 nye verk hos TONO i 2012.

TONOs medlemsundersøkelse i 2013 ble besvart av 3644 respondenter, og dermed har statistisk gyldighet, i følge TONO.

Undersøkelsen oppgir følgende om medlemmenes alder og geografiske plassering: 30 prosent av medlemmene er i 30-årene, 22 prosent i 40-årene og 20 prosent er mellom 21 og 30 år. Blant medlemmene bor 30 prosent i Oslo, 10 prosent i Akershus, 9 prosent i Hordaland og 7 prosent i Sør-Trøndelag, mens resten er fordelt nokså jevnt på de andre ulike fylkene.