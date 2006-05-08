Quart: – Skuta er på rett kjøl

Økonomisk kaos, indre stridigheter, fraksjoner og krangling – det har vært gjennomgangstonen om Quart de siste par årene. En offensiv festivalsjef Toffen Gunnufsen mener at Quart-skuta nå er tilbake på rett kjøl, og festivalen presenterer i år et nok et solid program. Nytt av året er en egen nattklubb på Odderøya som blir gratis for festivalgjengerne. For å sikre trygg finansiering i framtiden, har festivalen også i år søkt om å bli såkalt ”knutepunktfestival”. – Med statsstøtte kan vi få til gode løsninger, vi kan få en forutsigbarhet som gjør at vi kan planlegge i en helt annen grad enn i dag, sier Gunnufsen til Ballade.

Av Bjørn Hammershaug

Quart har i år søkt om å få status som såkalt knutepunktfestival, en finansieringsnøkkel som garanterer et statlig engasjement på 60%. De resterende 40% av det offentlige tilskuddet skal komme fra regionen der festivalen hører hjemme. Hvis Quart får søkneden innvilget, vil de bli den første pop/rock-festivalen med denne statusen.

— Det har vært et ønske fra Norsk Rockforbund i lengre tid om at en rockefestival også skal komme inn under denne ordningen. Nå har Notodden Blues Festival søkt om det samme, og siden de også er medlem av NRF, anbefaler vel forbundet begge, sier en travel festivalsjef Toffen Gunnufsen til Ballade.

Tro på Giske

Dere søkte om det samme for et par år siden, har dere større tro på tildeling av støtte nå som Trond Giske forvalter av pengesekken?

— Det har vi, og ikke minst siden det er to nye statssekretærer fra Kristiansand (Mette Gundersen og Randi Øverland) som taler vår sak i departementet. Vi mener at vi fortjener dette, det er bare å se på resultatene gjennom 15 år – hvem leverer – hver eneste gang? spør Gunnufsen retorisk.

Han ble overrasket over kuttet i dekningen som rammet rockefestivalene Quart, Norwegian Wood og Øya i 2004.

— Det minner om snever tankegang om hvordan festivalmarkedet utvikler seg. Vi trenger noen fyrtårn her i landet, sier Gunnufsen.

Pengegaloppen

Quartfestivalen sleper fremdeles med seg problemer fra budsjettsprekken for et par år tilbake, som blant annet medførte at de måtte kutte den største scenen (Idrettsplassen) for å spare penger. Nå mener Gunnufsen at skuta er tilbake på rett kjøl:

— Festivalen er refinansiert, og vi har nå en differanse på 1.3 millioner, noe som gjør at Cola og Hansa er inne på sponsorsiden uten å betale noe for det. Men i 2008 skal vi være back on track. Vi opererer med en høy break even og er ganske sårbare for valutakursen. En endring på 10 øre opp eller ned kan faktisk bety 120 000 kroner i forskjell på honoraret til de store artistene.

— Med statsstøtte kan vi få til gode løsninger, vi kan få en forutsigbarhet som gjør at vi kan planlegge i en helt annen grad enn i dag, for eksempel kan vi kjøpe terminsikring på kronekursen, og vi kan skape en større ro i bedriften. Ikke minst kan vi få mulighet til å leke mer. Det er så mange gode ressurser rundt om i landet som vi kunne knyttet til oss, hva om vi for eksempel kunne hatt en egen scene for emo/hardcore her nede?

Apropos ro i bedriften – det har vært mer av det motsatte på Quart de siste årene. Hvordan har dette påvirket festivalen?

Kritikken rettet seg mot bookingen, der mellomsjiktet av band manglet. Fokuset i fjor va på headlinere og mindre band. I år er dette endret. Organisasjonen har egentlig vært veldig stabil, og det er ikke så mange som har sluttet. 80% av gruppelederne er fremdeles hos oss, og en del har også vendt tilbake, og det er de som er den bærende kraft i Quart. Uroen var i første rekke knyttet til ledelsen (Pål Hetland, Elisabeth Gran, Alf Solbakken). Målet må være at festivalen er større en enkeltmennesket, sier Gunnufsen om den saken.

Startet egen nattklubb

I år satser dere på nattklubb i Idrettshallen på Odderøya. På NattQuart vil det bli konserter med blant andre Kelis, Rufus Wainwright og Damien Marley, og det vil være gratis for alle med dags- og ukespass. Hva er grunnen til dere satser på et eget nattarrangement i år?

— For det første ser det ut til at vi nå får løst serveringsproblemene der ute. På linje med Øyafestivalen skal vi ha armbånd som skiller ut de som er over 18 år, noe som vil gjøre det mye hyggeligere enn å stå i isolerte binger. Litt av grunnen til at vi har valgt å satse på en egen nattklubb er å vise klubbene i byen at de også må skjerpe seg litt. De tar det for gitt at Quart skal sørge for fulle hus i byen, uten at de selv investerer i det minst noe tid selv.

Gunnufsen lover et spennende visuelt konsept som utvikles i samarbeid med scenografer fra Månefestivalen, med flytende overganger mellom konserter og klubb fordelt på to scener i hver ende av hallen.

Det blir likevel en del KlubbQuart i sentrum av byen, først ute er indieserien TrashPop som i lengre tid har arrangert mindre indiekonserter i byen. De er klare for sin første KlubbQuart med artister som amerikanske Silver Jews og blant andre Ring, Emmerhoff and the Melancholy Babies og Professor Pez.

Gunnufsen gir honnør til Lois Holbrook og hans TrashPop: – Det er utrolig hva de får til nesten uten midler, og vi ønsker å hjelpe de så godt vi kan med hensyn til promotering.

Skulle hatt mer hardcore…

Årets Quart-program er så langt preget av større internasjonale navn, noe som kanskje synliggjør mangelen av nye, norske trekkplastre innen populærmusikk. Av hjemlige artister kan nevnes Mira Craig, Grand Island, Bonk, Brut Boogaloo, Loch Ness Mouse og Marit Larsen. Selv trekker Gunnufsen frem både hiphop-satsningen (blant andre Kanye West) og navn som Tool, Architecture in Helsinki, Cat Empire og sigøynerpunkerne Gogol Bordello som noen av det han selv regner som årets høydepunkt.

— Vi skulle gjerne hatt mer hardcore, men det viser seg litt vanskelig å få tak i de rette navnene i forhold til alle de amerikanske festivalene som pågår samtidig, avrunder en likefullt fornøyd festivalsjef.