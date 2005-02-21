Bransjen

Buø forlater Quart-skuta

Publisert
21.02.2005
Skrevet av
Knut Steen

Einar Buø sa fredag forrige uke takk for seg som daglig leder for Quartfestivalen. Dermed har Kristiansand-festivalen kun Toffen Gunnufsen igjen på lønningslisten. – Det blir utrolig deilig å kaste hvitskjorta og slipset. Jeg gleder meg som en unge til å jobbe med Quartfestivalen, uttalte Buø til Fædrelandsvennen i juni. Buø synes ikke det er rart å forlate stillingen rett etter at Quart fikk 1,7 nye millioner fra kommunen, men innrømmer at slitet med å fungere mer som «ryddegutt» enn som daglig leder, har tatt på.

Den overraskende nyheten ble først offentliggjort i Fædrelandsvennen, ved en pressemelding fra styrelederen i Quart, Magne Aasheim Knudsen:

”Daglig leder Einar Buø i Stiftelsen Quart Festivalen har i dag sagt opp sin stilling og fratrer etter endt oppsigelsestid. Styret beklager Buøs oppsigelse, men har forståelse for hans avgjørelse. Rammene for Quartfestivalen ’05 er lagt. Festivalen vil også i år bli en uforglemmelig opplevelse for publikum.”

Buø ble håndplukket fra sin kontorsjef-stilling i Sparebanken Sør denne sommeren. Buø var den hyggelige, uhildede bankmannen som skulle ta over etter den omstridte ”ryddegutten” Asbjørn Uppstad – og få festivalen på beina igjen for alvor.

– Det blir utrolig deilig å kaste hvitskjorta og slipset. Jeg gleder meg som en unge til å jobbe med Quartfestivalen, uttalte Buø til Fædrelandsvennen i juni. At Quart-økonomien i flere år hadde vært ustabil, så han som en ”spennende utfordring”. – All den tid det sitter fornuftige mennesker på hver side av bordet, så velger jeg å tro at det er mulig å komme til enighet, sa Buø til Fædrelandsvennen den gang.

Da Ballade snakket med Buø fredag ettermiddag, spurte vi først om hvorfor han sluttet akkurat nå, etter at festivalen hadde fått nye 1,7 millioner fra Kristiansand kommune?

— Nå har jeg lyst til å jobbe med andre ting, jeg har gjort en innsats for festivalen og fått til en del, nå riktig at andre overtar.

Men forstår du at tidspunktet kan synes merkelig, med så kort tid til festivalstart og bare to ansatte til å gjøre jobben?

— At daglig leder slutter er uansett ubeleilig, jeg ser ikke det rare i å slutte nå. Alle tidspunkt er vel mer eller mindre rare.

Overfor Fædrelandsvennen avviser Buø at samarbeidsproblemer har noe med avgangen å gjøre:

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Jeg har et godt forhold både til Toffen, styret og stiftelsen for øvrig. Jeg er fortsatt positiv til Quarten og er sikker på at den vil bestå, sier Buø.

Han innrømmer allikevel at han hadde tenkt seg å sitte lenger i stillingen, da han tok over forrige sommer.

— Jeg ble ansatt som daglig leder, men forsto etter hvert at jobben bar mer preg av å være ryddegutt. Derfra tenkte jeg meg kanskje at det ville bli et mer kortvarig prosjekt for min del, er Buøs knappe svar.

Asbjørn Uppstad ble i sin tid ansatt som ryddegutt for festivalen, og nå forteller du at også din stilling har vært langt mer ryddegutt enn daglig leder. Hvor mange flere ryddegutter må Quart-styret ansette før man kan avslutte brannslukkingen og ansette en reell daglig leder?

— Mye er tatt, men vi er nok ikke helt ferdige. Du kan si at det nok er en del strukturelle utfordringer som står igjen, sier Buø, som ikke vil ha noen formening om hvem som bør overta etter ham.

Situasjonen for festivalen er uansett prekær. Buø har en oppsigelsestid på bare to uker, og sommerens festival nærmer seg med stormskritt.

BransjeFestivalerIntervjuer

