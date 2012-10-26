Bransjen

Quart-Buli dømt til fengsel

Publisert
26.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Tidligere Quart-sjef Arild Buli er dømt til ett års fengsel.

Kristiansand tingrett har avsagt dommen i straffesaken mot tidligere festivalsjef i Qaurtfestivalen, Arild Buli.

Buli er dømt til ett års fengsel, i tillegg til å måtte betale skattemyndighetene 1,4 millioner kroner i erstatning for unndratt moms, skriver Fedrelandsvennen.

Buli ble etter Quartfestivalens konkurs i 2009 tiltalt for brudd for bokføringsloven, ligningsloven, momosloven, og skattebetalingsloven, og for bedrageriforsøk. Han er dømt på nesten alle punkter.

Festivalen gikk konkurs med 38 millioner kroner i gjeld, og Buli selv hadde 18 millioner kroner utestående til festivalen. Han gikk selv personlig konkurs, og er for tiden arbeidsledig og uten jobb. Likevel må han betale kravet på 1,4 millioner til skattemyndighetene innen to uker, melder avisen.

