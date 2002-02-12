Prosjektleder for TOU
Det arbeides med å stifte selskapet TOU Scene – en urban scene med arbeidssteder og tverrkunstnerisk programvirksomhet i lokalene til Gamle Tou Bryggeri, Stavanger. I den forbibndelse søker man nå etter en prosjektleder.
Vi søker en prosjektleder for dette. Erfaring fra lederarbeid innen kulturlivet, interesse for og kjennskap til kunstfeltets bevegelser i samtiden, samt relevant utdannelse, er en fordel.
Lønn, stillingsrammer og -størrelse kan diskuteres. Informasjon om prosjektet finnes på nettsidene til Urban Sjøfront på www.urbansjofront.com
Kort søknad med CV sendes innen 22. februar til:
Urban Sjøfront, Støperigt. 39, 4014 Stavanger.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Nils Henrik Asheim, 951 49 855 / n.h.asheim@notam02.no
eller Kristin Gustavsen, 922 07 555 / post@urbansjofront.com
