Prosjektleder for TOU

Det arbeides med å stifte selskapet TOU Scene – en urban scene med arbeidssteder og tverrkunstnerisk programvirksomhet i lokalene til Gamle Tou Bryggeri, Stavanger. I den forbibndelse søker man nå etter en prosjektleder.

Vi søker en prosjektleder for dette. Erfaring fra lederarbeid innen kulturlivet, interesse for og kjennskap til kunstfeltets bevegelser i samtiden, samt relevant utdannelse, er en fordel.

Lønn, stillingsrammer og -størrelse kan diskuteres. Informasjon om prosjektet finnes på nettsidene til Urban Sjøfront på www.urbansjofront.com

Kort søknad med CV sendes innen 22. februar til:

Urban Sjøfront, Støperigt. 39, 4014 Stavanger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Nils Henrik Asheim, 951 49 855 / n.h.asheim@notam02.no

eller Kristin Gustavsen, 922 07 555 / post@urbansjofront.com

