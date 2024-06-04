Pris for folkemusikk og folkedans til Berit Opheim

Opheim løfter frem den rike arven av vokal folkemusikk, og gir en ny generasjon et nært og inspirerende innblikk i en verdifull musikalsk arv.

«Gjennom flere tiår har Berit Opheim fremstått som en av landets fremste kvedere, og har tolket et bredt spekter av norsk tradisjonsmusikk, fra religiøse folketoner til middelalderballader som Draumkvedet. Folkesangeren fra Voss har en lidenskap og et dypt engasjement for denne sjangeren som har satt et tydelig preg på folkemusikkscenen i Norge. På bakgrunn av dette har styret ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans gleden av å tildele Berit Opheim Prisen for folkemusikk og folkedans 2024,» meldte organisasjonen ved tildelingen sist helg.

Opheim selv var opptatt som eksamenssensor og kunne ikke møte personlig, men sendte en personlig videohilsen:

– Jeg er veldig rørt, veldig glad og veldig takknemlig. Tusen, tusen takk. Dette syns jeg er utrolig stort. Og like stort som jeg kjenner det personlig, er det at det er folkesangen som blir sett i år. Hjertelig takk for at dere ser den, og for at dere setter fokus på folkesangen, sa Opheim, og utdypet:

– Sangen er viktig i vår tid – den har kanskje aldri vært viktigere. Jeg er så heldig å få lov til å formidle den gamle sangtradisjonen til nye generasjoner. Jeg har undervist på alle slags nivå og alle slags aldergrupper i alle år, og det tror jeg er noe av det viktigste som jeg har gjort – og som jeg får lov til å holde på med fremdeles. Det er så nydelige menneskemøter som oppstår gjennom sangen, og vi kan plutselig snakke om viktige, dype ting fordi det er sang som legger til rette for det.

Berit Opheim har jobbet med å samle og gjøre klart for utgivelse over 400 folketoner fra Voss, en innsats som har en enestående verdi for å bevare og formidle en rik musikalsk tradisjon, melder prisutdeleren.

«Opheims prosjekt er et lysende eksempel på hvordan tradisjonsmusikken kan revitaliseres og bringes inn i nåtiden gjennom omfattende og dedikert innsats. Hennes engasjement for å bevare og dele denne musikkskatten er uvurderlig. Gjennom sin dype innsikt og musikalske følsomhet, har hun gitt den norske folkemusikken en stemme som forener fortid og nåtid, og som kaster lys over rikdommen i vår kulturarv. Vi gratulerer Berit Opheim, og takker henne for hennes betydelige bidrag til den norske folkemusikktradisjonen,» uttalte juryen i sin hilsen til – og om – prisvinneren.

Prisen for folkemusikk og folkedans deles ut av Norsk senter for folkemusikk og folkedans til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Prisen ble innstiftet i 1993, og har siden blitt delt ut årlig. Vinneren får 30 000 kroner samt en påskjønnelse, opplyser prisarrangøren.