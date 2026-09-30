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SKROG: Men mot venstre her, bak de nye skjelettene, skjuler en konsert- og eventsal seg som mange kan kjenne igjen. Oslo Spektrum åpnet dørene tidlig i september.(Foto: Siri Narverud Moen)

AktueltBransjen

Oslo Spektrum er åpent igjen: Business as usual

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
Publisert
30.09.2026 13:13
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Nesten business as usual, da. Neste år åpner Oslo Spektrum sin nye sal – men i november fyller de første norske artistene i «gamle» Spektrum.

Nye Oslo Spektrum åpnet med Waterboys i september, og skal snart ta i mot en turnerende Bob Dylan. Bygdefestgruppa Hagle annonserte nylig sine Spektrumkonserter, og Synne Vo har to kommende konserter i november.

Men det ser ikke veldig ferdig ut, nye Oslo Spektrum?

I fjorten måneder var Oslos største innendørs konsertsted stengt. Hovedsaklig for å bygge en ny, mindre en.
– Vi stengte for å rive den eksisterende kontorblokka som vender mot [Hotell] Plaza og bygge den opp igjen. Der kommer den nye salen, og der kan man se konturen av den nye salen nå, forklarer daglig leder i Oslo Spektrum, Per-Ole Moen.

Denne skal stå ferdig først 1. november 2028.
– Så nå har entreprenøren og vi herja og gjort oss ganske ferdig i den eksisterende salen. Her er det ikke gjort veldig mye annet enn at i området bak scenen, i logistikkområdet, er det gjort en del med det tekniske. Hverken arrangør eller publikum ser så veldig mye til det.

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Byggeplassen Oslo Spektrum, slik det står vendt mot Oslo S/gamle Aftenposten-bygget – Plaza ligger utafor bildet mot høyre.

«Gode gamle» salen
Så når Live Nation gjør klart for konsert med Bob Dylan i oktober, er dette i den salen mange konsertgjengere kjenner. Den har bare litt lavere kapasitet enn den vante 11 500 på grunn av andre rømningsveier i byggeperioden. Salen har hatt 10 000 plasser ved sitteplasser, opp mot 11 500 plasser når den har både sitte- og ståplasser.

Oppgraderingene er byggtekniske, som rørføringer, vann, ventilasjon, strøm. Den store salen har ikke noe produksjonsteknisk stående, og har dermed heller ikke fått noen nye tekniske muligheter for konsertproduksjonene som er inne.

Oslo Spektrum sitte

BARE STOLER: Slik ser den ut, fra artistenes plass, når ingen publikummere er der. Oslo Spektrum er – fortsatt – Oslos største innendørs konsertarena. (Foto: Oslo Spektrum)

Den lille, nye salen får imidlertid det:
– I motsetning til den eksisterende som er sånn sett tom, så skal den nye salen være fullt utstyrt med lyd, lys og skjermer og led. Så vi håper jo at mindre produksjoner, både norske og internasjonalt turnerene vil ta den i bruk.
Her ønsker de seg også store konferanser og events.
– Den blir altså litt større enn Sentrum Scene da, som blir det dere eventuelt konkurrerer mot?
Det er jo det vi på en måte har identifisert, og så mange før oss har identifisert, det segmentet mellom 1350–1650, som i dag ville landet på Rockefeller, Sentrum Scene eller et nedskalert Oslo Spektrum.
Lenger vest i byen tar Oslo Konserthus 1400 publikummere, sittende.

I sin «10 000 pluss-sal» har Spektrum mulighet til en nedskalert kapasitet.
– Men så krever dét også ganske mye ressurser å både bygge om og gjøre salen klar til et spesifikt arrangement, også det å hente inn eller leie inn utstyr. Så det er der vi håper å kunne dekke det behovet.

Karpes annonserte avskjedsturné i 2027 og 2028 avsluttes med 21 konserter i Oslo Spektrum i august og september 2028. I den store salen her.

Mange av dem som ferdes i Norges største knutepunkt har kanskje gått mellom Oslo Plaza og Spektrum og sett tomme betong-skall. Tenkt at dette ser ut som et langt løp.

Ledige stillinger

Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Vefsn kulturskole

Inspektør

Nordland | 06/10/2026
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
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Artist Synne Vo har altså to annonserte konserter i Spektrums gamle sal i november, og postet en film med spørsmål om «blir det ferdig til konsertene?» i sine kanaler. Bygningsarbeideren hun intervjua veivet riktignok mot bygget med den nye, lille salen [se den her ].

Har de fått mange bekymra spørsmål om tidsplanen? Fra bransje eller publikum?
– Nei, vi har fått noen, men ikke mange, sier Per-Ole Moen til Ballade.

Skjermbilde 2026 09 30 kl. 12.09.27

– Og så har vi kanskje ikke kommunisert nok at det er den eksisterende salen som åpner igjen. Og at det folk ser utvendig, er det nye som skrider frem. Vi håper at de kommende arrangementene vil på en måte tale for seg. Vise frem at vi er åpne og vi gjennomfører arrangementer parallellt med at vi bygger ferdig, svarer Per-Ole Moen.

Moen kaller åpningsperioden, med rundt én stor konsert per uke, for ganske rolig, og at dette har vært smart mens noen småjusteringer ble gjort underveis.

TIL SAK
THIS ONE? NO: Dette blir kontorbygg og ny sal med plass til 3000+, som skal stå ferdig i slutten av 2028.
konsertarenakonsertarrangøroslo spektrum

Ledige stillinger

Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Vefsn kulturskole

Inspektør

Nordland | 06/10/2026
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
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