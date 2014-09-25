Bransjen

Ønsker seg fortsatt Punkt til Kilden

Publisert
25.09.2014
Skrevet av
Tellef Øgrim

Kristiansands kulturdirektør ønsker fortsatt at ”festivalen i Kristiansand med høyest kunstnerisk nivå og størst internasjonal oppmerksomhet” velger å bruke konserthuset Kilden.

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe sier det er trist at Punkt ikke vil bruke Kilden. Kristiansand kommune eier 60 prosent av Kilden Teater- og Konserthus.

– Punkt er uten tvil den festivalen i Kristiansand med høyest kunstnerisk nivå og størst internasjonal oppmerksomhet. Sånn sett er Punkt av stor betydning for oss, og vi ønsker selvfølgelig å legge så godt til rette som vi kan for å ha en slik festival i byen. Samtidig er det en forholdsvis smal musikksjanger som ikke trekker de store publikumshordene. Da kan det by på problemer å finne den perfekte festivalarena i en middels stor norsk by. Det blir spennende å se hvordan det nye samarbeidet som er inngått med Kristiansand kino, vil fungere, sier Sorthe til Ballade.

Passer best til andre sjangre?
For Punkts kunstneriske leder Erik Honoré er ikke spørsmålet om bruk av Kilden veldig viktig i dag. Det ”finnes gode alternativer i byen” skriver han i en e-post til Ballade.

Han forklarer at “kostnadene er for høye for en festival som trenger lokalene fra morgen til kveld med hva det innebærer av overtidsbetaling etc”.

I intervju med Ballade i går ga Honoré uttrykk for at salen i Kilden ikke er ideell for forsterket musikk. Hverken Honoré eller kulturdirektøren er overrasket over at Kilden passer aller best til andre sjangere.

– Kilden Teater- og Konserthus ble bygd fordi tre viktige institusjoner – Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør – var uten egnede lokaler. Kilden er derfor først og fremst et hus for produksjon og formidling av teater, opera og symfonisk musikk, Sorthe.

Han legger likevel til at det arrangeres mange konserter med forsterket musikk i konserthuset. Blant annet skal konsertprodusenten Stageway ha flyttet “nesten alle sine konserter i Kristiansand til Kilden”.

– Det er klart at kommunen så for seg at en festival som Punkt skulle ha tilhold i Kilden, og jeg skal være den første til å beklage at det så langt har blitt med det ene året. Vi opererer alle innenfor økonomiske rammer som begrenser mulighetsrommet, og jeg registrerer at pr i dag er det ikke funnet løsninger som gjør at Punkt-festivalen kan gjennomføres i Kilden, sier Sorthe.

Liten kontakt
Punkt er en gang tidligere blitt arrangert i Kilden.

Administrerende direktør Bentein Baardson sier at Kilden har gitt festivalen samme pristilbud som andre lokale aktører får.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Kilden huset Punkt-festivalen i 2012. Festivalens økonomi kom dessverre ut av kontroll, men Kilden Kulturdrift etterga et betydelig beløp – for å hjelpe og bevare en viktig festival. I 2013 tilbød Kilden Punkt-festivalen sterkt reduserte leiepriser – på linje med lokale leietagere som skolemusikkorps, ballettskoler osv. Punktfestivalens ledelse takket nei til tilbudet. Etter dette har ikke Kilden Kulturdrift vært i kontakt med Punkt-festivalen, sier Baardson.

