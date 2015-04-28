Bransjen

Nytt råd for kulturnæringene

Publisert
28.04.2015
Skrevet av
- Red.

Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet erstatter det gamle bransjerådet med et nytt råd for kulturnæringene. Målet er økt omsetning og eksport og større inntekter i norske kreative næringer.

Det nye rådet skal oppnevnes etter innspill fra aktørene selv. Utenlandske representanter kan oppnevnes, og i følge pressemeldingen er nordisk deltakelse særlig interessant.

– Målet er et sterkere grunnlag for å skape mer kultur og at flere kan leve av kunstnerisk inntekt, uttaler kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding. Hun understreker også et ønske om å øke eksport av kunst og kultur.

 – Regjeringen skal bidra til gode rammevilkår. Men løsningene må komme fra næringen selv. Derfor oppnevner vi det nye rådet, sier næringsminister Monica Mæland i samme pressemelding. Videre vektlegger hun kultursektorens potensiale som eksportvare og næring når veksten i oljesektoren avtar.

– Vi er ute etter spydspissene som jobber i både de nasjonale og internasjonale markedene, sier næringsministeren.

Bransjene inviteres til å komme med innspill til rådsmedlemmer, forslag til dagsorden samt temaer og problemstillingen. Det satses på å lansere rådets medlemmer i slutten av mai. Innspill kan sendes til postmottak@kud.dep.no.

BransjePolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

