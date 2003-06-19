Nye innkjøpte fonogrammer: 1. innkjøpsrunde 2003

I alt 187 påmeldte fonogrammer har blitt vurdert av Norsk kulturråd i 1. innkjøpsrunde for 2003, og 46 utgivelser har blitt kjøpt inn. I likhet med 2. Innkjøpsrunde 2002 er Simax Classics den plateetiketten med størst representasjon, mens vi blant utøverne og komponistene finner bl.a. Dadafon, Come Shine, Thomas Dybdahl, Ephemera, food, Håvard Gimse. Gåte, Jaga Jazzist, Madrugada, Maja Ratkje, Supersilent, Leif Ove Andsnes, Grieg Trio og Cissokho System.

Innkjøpsordningen skal bidra til å øke kjennskapen til og spredningen av norske kvalitetsfonogrammer, og stimulere til en bred produksjon av utgivelser med musikk av norske opphavsmenn og utøvere.

Utgivelsene distribueres til biblioteker og andre institusjoner som kan formidle fonogrammene og gjøre musikken tilgjengelig for et bredt publikum.

Komiteen har i denne innkjøpsrunden innstilt på innkjøp av tre innspillinger med norsk musikk og norske utøvere utgitt av utenlandske plateselskap: Håvard Gimse og Gunilla Süssmann med klaverkonserter av Geirr Tveitt, Leif Ove Andsnes med verker av Edvard Grieg spilt på Griegs eget flygel og Truls Mørk som ledende utøver i en innspilling av Griegs cellosonate og strykekvartett. Dette er utgivelser som tidligere ikke har vært inkludert i ordningen. Innkjøpene er derfor delfinansiert med midler fra Kulturrådets klassikerstøtte for fonogramområdet. Utgivelsene synliggjør behovet for å styrke budsjettrammen for ordningen slik at også utgivelser med norsk musikk og norske utøvere utgitt av utenlandske plateselskap kan omfattes av innkjøpsordningen for fonogrammer.

De svært begrensete midlene til Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer gjør det ikke mulig å kjøpe inn det antall titler som er ønskelig ut fra kvalitetsmessige vurderinger heter det i pressemeldingen fra Norsk Kulturråd.

Innkjøpsordningen for fonogrammer ble i sin tid startet opp av Norsk kulturråd for siden å bli overført til Norsk Musikkinformasjon (nå Musikkinformasjonsssenteret). Fra og med 2000 ble innkjøpsordningen igjen lagt inn som en del av Norsk kulturfond, men MIC har frem til nå stått for det praktiske arbeidet med ordningen. Fra og med andre innkjøpsrunde 2002 er også dette arbeidet lagt til Norsk kulturråd, mens MIC stadig tar seg av distribusjonen overfor utlandet.

Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer, 1. innkjøpsrunde 2003