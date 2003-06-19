Bransjen

Nye innkjøpte fonogrammer: 1. innkjøpsrunde 2003

Publisert
19.06.2003
Skrevet av
- Red.

I alt 187 påmeldte fonogrammer har blitt vurdert av Norsk kulturråd i 1. innkjøpsrunde for 2003, og 46 utgivelser har blitt kjøpt inn. I likhet med 2. Innkjøpsrunde 2002 er Simax Classics den plateetiketten med størst representasjon, mens vi blant utøverne og komponistene finner bl.a. Dadafon, Come Shine, Thomas Dybdahl, Ephemera, food, Håvard Gimse. Gåte, Jaga Jazzist, Madrugada, Maja Ratkje, Supersilent, Leif Ove Andsnes, Grieg Trio og Cissokho System.   Klikk her for å høre et utdrag av Thomas Dybdahls From Grace Klikk her for å høre flere låter eller for å kjøpe Thomas Dybdahls That Great October Sound album som har blitt kjøpt i

Innkjøpsordningen skal bidra til å øke kjennskapen til og spredningen av norske kvalitetsfonogrammer, og stimulere til en bred produksjon av utgivelser med musikk av norske opphavsmenn og utøvere.

Utgivelsene distribueres til biblioteker og andre institusjoner som kan formidle fonogrammene og gjøre musikken tilgjengelig for et bredt publikum.

Komiteen har i denne innkjøpsrunden innstilt på innkjøp av tre innspillinger med norsk musikk og norske utøvere utgitt av utenlandske plateselskap: Håvard Gimse og Gunilla Süssmann med klaverkonserter av Geirr Tveitt, Leif Ove Andsnes med verker av Edvard Grieg spilt på Griegs eget flygel og Truls Mørk som ledende utøver i en innspilling av Griegs cellosonate og strykekvartett. Dette er utgivelser som tidligere ikke har vært inkludert i ordningen. Innkjøpene er derfor delfinansiert med midler fra Kulturrådets klassikerstøtte for fonogramområdet. Utgivelsene synliggjør behovet for å styrke budsjettrammen for ordningen slik at også utgivelser med norsk musikk og norske utøvere utgitt av utenlandske plateselskap kan omfattes av innkjøpsordningen for fonogrammer.

De svært begrensete midlene til Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer gjør det ikke mulig å kjøpe inn det antall titler som er ønskelig ut fra kvalitetsmessige vurderinger heter det i pressemeldingen fra Norsk Kulturråd.

Innkjøpsordningen for fonogrammer ble i sin tid startet opp av Norsk kulturråd for siden å bli overført til Norsk Musikkinformasjon (nå Musikkinformasjonsssenteret). Fra og med 2000 ble innkjøpsordningen igjen lagt inn som en del av Norsk kulturfond, men MIC har frem til nå stått for det praktiske arbeidet med ordningen. Fra og med andre innkjøpsrunde 2002 er også dette arbeidet lagt til Norsk kulturråd, mens MIC stadig tar seg av distribusjonen overfor utlandet.

Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer, 1. innkjøpsrunde 2003

Tittel:
Andsnes, Leif Ove: Grieg Lyric Pieces Emi Recorded Music / Emi Classics
Austenå, Salve: Slåtter fra Tovdal Norsk folkemusikksamling
Bergen filharmoniske orkester/Ragnhild Heiland Sørensen: Japanischer Frühling – Verker av Ludvig Irgens-Jensen Simax Classics
Borgstrøm, Hjalmar: Thora på Rimol Simax Classics
Bratland, Sondre: Draumkvedet Kirkelig Kulturverksted
Cissokho System: Kaïra NORCD
Come Shine: Do do that voodoo Curling Legs
Dadafon: Visitor Via Music
deLillos: Midt i begynnelsen Universal Music
Diverse artister: Uhu! Vol. 2 Egmont serieforlaget AS
Dybdahl, Thomas: That Great October Sound Checkpoint Charlie Audio Productions
Eldegard, Sigurd: Hardingfelespel frå Årdal ta:lik
Ensemble Ernst / Thomas Rimul: Adderley / Sciarrino / Grenager / Husby Euridice Turn Left
Ephemera: Air Tuba Records AS
Flem, Kjell: Ultima Thule Aurora
Folk & Røvere: Bagateller Voices Music & Entertainment
Food: Veggie Rune Grammofon
Furia: …and then we married the world MTG
Gewelt, Terje: Interplay Resonant Music
Gimse, Håvard: Geirr Tveitt, Piano Concerto No. 4 Naxos Norway AS
Grieg Trio: Beethoven – Kaipanen – Trios Simax Classics
Gåte: Jygri Warner Music Norway AS
Hellbillies: CoolTur Warner Music Norway AS
Home Groan: Raccoon Tuba Records AS
Jaga Jazzist: The Stix Warner Music Norway AS
Langeland, Sinikka: Runoja Heilo
Madrugada: Grit EMI Music Norway AS
Majorstuen: Majorstuen 2L
Midnight Choir: Waiting for the Bricks to Fall S2 Records Norway AS
Moon Orchestra: You’ll know when you get there dBut Records
Mørk, Truls: Grieg Cello Sonata String Quartet Emi Recorded Music / Virgin Classics
Nordstoga, Kåre: L.M. Lindeman – Organ works Simax Classics
Norsk Barokkorkester og Svein Tindberg: Markus-Pasjonen Kirkelig Kulturverksted
Nøkken: Nøkken 1974 – 1984 S2 Records Norway AS
Ore/Barrett/Holopainen/Vinjar/Winther/Ratkje/Wallin: Sinus Seduction Aurora
Oslo Strykekvartett: The Silver Cord – Verker av Åm, Söderlind, Thoresen Aurora
Ratkje, Maja: Voice Rune Grammofon
Satyricon: Volcano EMI Music Norway AS
Sergeant Petter: Its a record New Records
Solheim, Maria: Behind Closed Doors Kirkelig Kulturverksted
Supersilent: 6 Rune Grammofon
Toneff, Radka: Some time ago – A Collection of her Finest Moments Universal Music
Torgersen, Hilde /Cikada Duo/SISU: Will you give me to tell you – Verker av John Cage Albedo
Vamp: Månemannen MajorStudio AS
Vintermåne: Vintermåne 2L
Vollestad, Per og Hjelset, Sigmund: Sinding Songs, vol 2 Simax Classics
BransjePlateutgivelser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

