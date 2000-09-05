Bransjen

Ny runde med ZOOM

Publisert
05.09.2000
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Utestedet So What i Oslo står bak prosjektet Zoom, som har som formål å presentere nye og spennende artister for både publikum og representanter for plateselskaper og media. Listen over artister som har blitt oppdaget gjennom Zoom inkluderer såpass store navn Madrugada, Big Bang og Jaga Jazzist.

Zoom-konsertene arrangeres lokalt en rekke steder i Norge. I Oslo er So What nokså naturlig åstedet. I kveld lokker arrangørene i hovedstaden med tre band og et program som ifølge presseskrivet fort kan bli sett på som et av årets beste.

Per-U, Driver og The Low Frequency In Stereo
Peru-u er et relativt ferskt Osloband, med to medlemmer fra publikumsfavorittene Ricochets. Musikken er likevel langt roligere enn den garasjerocken som Richochets har spesialisert seg på, og sammenlignes av kjennere med utenlandske grupper som The Sea & Cake og Tortoise. Musikken omtales ellers som sofistikert pop med både kvinnelig og mannlig vokal – og mye fin instrumentering.

Driver består av en rekke kjentfolk fra Oslos undergrunnsrockscene, og byr på ansikter som ellers gjerne er å se i forbindelse med utesteder og arrangører som Paragrafen, So What, Øyafestivalen og Betong. Bandet har varmet opp for skotske Arab Strap på So What, og spilte også på Egersundfestivalen i sommer.

The Low Frequency in Stereo kommer fra Haugesund, og har vært ute på en mini-turné som de nå avslutter i Oslo. Bandet har fine nettsteder, omtaler seg selv som ”et sted mellom Yo La Tengo og tidlig Pink Floyd”, og er ellers blitt sammenlignet med grupper som Godspeed You Black Emperor og norske Monopot.

Litt om Zooms historie

So What tok initiativet til å hjelpe frem norske artister uten platekontrakt alt i 1996. I samarbeid med Petre, Levi´s og Rikskonsertene ble to til tre usignerte band presentert annenhver tirsdag i en tre måneders periode. Opplegget ble en suksess, og ble videreført de neste årene. Fra og med 1998 fikk tre av artistene også reise over til Storbritannia, og opptre for britisk presse og publikum. I 1998 var de vinnende gruppene Bogus Blimp (Oslo) Perculator (Oslo) og The Chairs ( Stavanger). Året etter var det også to Oslogrupper og et Stavangerband som dro over til øyriket: Ricochets, Salvatore og Fab Foursome . Våren 2000 var det Påsan, Martine & Mirejam og Bronco Busters som fikk opptre på skotske og engelske scener.

Alle Zoom-konserter i Norge har gratis inngang.

Invitasjon til nye artister
Om du selv spiller i band, og ønsker å ta del i årets norske utgave av Zoom 2000, kan du kontakte det nærmeste av følgende spillesteder:

Oslo: So What, Grensen 9, 0159 OSLO (22 33 64 66 v/Claes)

Stavanger: Checkpoint Charlie, Lars Hertevigsgt. 5, 4005 Stavanger (51 53 22 45, v/Tom Brekke)

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Bergen: Hulen, Vestre Holbergsalmening 13, 5011 Bergen (928 48 480, v/Sindre Didriksen

Trondheim: Veita Scene, Boks 853, 7490 TRONDHEIM (926 15 471, v/Sverre Fossen)

Tromsø: Blå Rock v/Egon – Feedback

Bodø: Pilot management a.s: pilot@c2i.net v/ Thomas (Bodø)

Interesserte musikere anbefales å sende inn en demo eller CD på forhånd. Alle innsendte bidrag vil bli lyttet på, men det er ikke kapasitet til å presentere alle håpefulle i én vending.

Relaterte saker

Høstkvelder i Oslo

Her finner du noe av det som skal skje på klubbfronten i Oslo i september. I denne omgang har vi...

Ai Phonenix

FOKUS: Racing Junior

Racing Junior er et spennende nytt plateselskap med base i Oslo. Deres første utgivelse kom 13. juni i år, og...

Salvatore

En kvelds Norgesturné

Oslobandet Salvatore legger ut på Norgesturné i forbindelse med slippet av debutalbumet «Clingfilm». Ikke noe spesielt oppsiktsvekkende eller uvanlig med...

Zoom 01 på veien

Det er igjen klart for Zoom. Årets turné blir tidenes største, og byr på 25 konserter i England, Skottland og...

The Jessica Fletchers

Årets Zoom-band er kåret

Zoom- konsertserien for norske, usignerte band – gikk inn i siste finalerunde i går på Osloklubben So What. Og i...

Surferosa

Zoom 02 mot utlandet

Suferosa, The Jessica Fletchers og The Camaros zoomer nå ut av Norge i og med sin felleskonsert på So What...

Flere saker

Direktør Petter Snare og styreleder Marte Mjøs Persen i kunstmuseene og komponisthjemmene i Bergen, KODE

Troldhaugen og det offentlige

For hundre år siden var Troldhaugen nær ved å bli historie, framfor et levende kulturminne. – Det oppsiktsvekkende er at...

Østkantens ordfører, Don Martin, kommer endelig til Bodø, og med seg har han Groruddalens innenriksminister og verneombud, Boss Castro, skriver Lairofestivalen i sin artistomtale

Bodø blir norsk hiphop-hovedstad

Norsk hiphopkultur får en festival med kun norske artister på plakaten – og det er Bodø som går i bresjen.

LILJA spiller på scene og via strømming med band fra ulike deler av verden under den internasjonale jazzdagen 30. april

Strømmefeiringer av den internasjonale jazzdagen 30. april

Via Nasjonal jazzkringkasting kan du få med deg Oddrun Lilja, Bugge Wesseltoft og en rekke andre musikere strømmet fra scenen...