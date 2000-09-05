Ny runde med ZOOM

Utestedet So What i Oslo står bak prosjektet Zoom, som har som formål å presentere nye og spennende artister for både publikum og representanter for plateselskaper og media. Listen over artister som har blitt oppdaget gjennom Zoom inkluderer såpass store navn Madrugada, Big Bang og Jaga Jazzist.

Zoom-konsertene arrangeres lokalt en rekke steder i Norge. I Oslo er So What nokså naturlig åstedet. I kveld lokker arrangørene i hovedstaden med tre band og et program som ifølge presseskrivet fort kan bli sett på som et av årets beste.

Per-U, Driver og The Low Frequency In Stereo

Peru-u er et relativt ferskt Osloband, med to medlemmer fra publikumsfavorittene Ricochets. Musikken er likevel langt roligere enn den garasjerocken som Richochets har spesialisert seg på, og sammenlignes av kjennere med utenlandske grupper som The Sea & Cake og Tortoise. Musikken omtales ellers som sofistikert pop med både kvinnelig og mannlig vokal – og mye fin instrumentering.

Driver består av en rekke kjentfolk fra Oslos undergrunnsrockscene, og byr på ansikter som ellers gjerne er å se i forbindelse med utesteder og arrangører som Paragrafen, So What, Øyafestivalen og Betong. Bandet har varmet opp for skotske Arab Strap på So What, og spilte også på Egersundfestivalen i sommer.

The Low Frequency in Stereo kommer fra Haugesund, og har vært ute på en mini-turné som de nå avslutter i Oslo. Bandet har fine nettsteder, omtaler seg selv som ”et sted mellom Yo La Tengo og tidlig Pink Floyd”, og er ellers blitt sammenlignet med grupper som Godspeed You Black Emperor og norske Monopot.

Litt om Zooms historie

So What tok initiativet til å hjelpe frem norske artister uten platekontrakt alt i 1996. I samarbeid med Petre, Levi´s og Rikskonsertene ble to til tre usignerte band presentert annenhver tirsdag i en tre måneders periode. Opplegget ble en suksess, og ble videreført de neste årene. Fra og med 1998 fikk tre av artistene også reise over til Storbritannia, og opptre for britisk presse og publikum. I 1998 var de vinnende gruppene Bogus Blimp (Oslo) Perculator (Oslo) og The Chairs ( Stavanger). Året etter var det også to Oslogrupper og et Stavangerband som dro over til øyriket: Ricochets, Salvatore og Fab Foursome . Våren 2000 var det Påsan, Martine & Mirejam og Bronco Busters som fikk opptre på skotske og engelske scener.

Alle Zoom-konserter i Norge har gratis inngang.

Invitasjon til nye artister

Om du selv spiller i band, og ønsker å ta del i årets norske utgave av Zoom 2000, kan du kontakte det nærmeste av følgende spillesteder:

Oslo: So What, Grensen 9, 0159 OSLO (22 33 64 66 v/Claes)

Stavanger: Checkpoint Charlie, Lars Hertevigsgt. 5, 4005 Stavanger (51 53 22 45, v/Tom Brekke)

Bergen: Hulen, Vestre Holbergsalmening 13, 5011 Bergen (928 48 480, v/Sindre Didriksen

Trondheim: Veita Scene, Boks 853, 7490 TRONDHEIM (926 15 471, v/Sverre Fossen)

Tromsø: Blå Rock v/Egon – Feedback

Bodø: Pilot management a.s: pilot@c2i.net v/ Thomas (Bodø)

Interesserte musikere anbefales å sende inn en demo eller CD på forhånd. Alle innsendte bidrag vil bli lyttet på, men det er ikke kapasitet til å presentere alle håpefulle i én vending.