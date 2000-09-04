Høstkvelder i Oslo

Her finner du noe av det som skal skje på klubbfronten i Oslo i september. I denne omgang har vi konsentrert oss om utestedene Skansen, Fru Hagen, So What og Blå.

DJ-stedet Skansen utfordrer værgudene ved å by på uteservering denne helgen, der underholdningsbeholdningen ellers består av Foot Food ved g -HA & Martin Reed(fredag), samt Gecco Club ved DJ Trulz (lørdag). Torsdag 7. september er det klart for ”Redrum”, som er det nye konseptet til Nick Sillitoe, Pål Nyhus og Per Martinsen. Foot Food 8. september byr på engelske Kenny Hawkes (UK) & g-HA, mens den påfølgende lørdagens Gecco Club blir ved g-Ha. På Redrum torsdag 14.9. møter vi Pål Strangefruit og Jan Bang på effekter, mens det lørdag 16. blir Ariane og svenske Robin som inntar DJ-boksene. På Redrum torsdag 21. slår Strangefruit & Annie kreftene sammen, mens Rune Lindbæk er DJ på Gecco Club lørdag 23. På Redrum torsdag 28. spinner Bjørn Torske plater, mens Trulz står for månedens siste innslag lørdag 30.

Fru Hagen

Fru Hagen fortsetter med sine Kaustisksoda-kvelder, og presenterer Päronsoda som DJer mandag 4. september, DJ She den 11., Strangefruit den 18. og Prins Thomas den 25. september. Som såkalte weekend-DJer (med gratis adgang) finner vi i fortløpende rekkefølge: Little Simon (1/9), Espen Hå (2.), Knut Sorter (8.), Eplefjord (9.), Marius Høvik (15.), Lars Seime (16.), Raymond C. Pellicer (22.), Knut Sorter (23.), Marius Høvik (29.)og Kristian RoT (30/9). Både Skansen og Fru Hagen byr med andre ord på gjengangere og dobbeltløpere, men vi antar at publikum vil klare å fordele seg selv.

So What

Og dermed forlater vi hovedstadens house- og technoscene for denne gang. Det mer rocka So What i Grensen 9. har som vanlig en blanding av norske og utenlandske artister på besøk. Vi velger å konsentrere oss om de førstnevnte, og kan minne om årets andre Zoom-arrangement, som går av stabelen tirsdag 5. september. Det blir gratis inngang, mens menyen består av Peru-U, Driver og Low Frequency In Stereo. Torsdag 7. er det klart for plateaktuelle Ai Phoenix fra Bergen, mens det blir ny (og gratis) Zoom-aften tirsdag 19.

Blå

Blå kan som vanlig presentere en høyst variert meny i september. Fredag 1. september blir det Mingus Ahh! Uhm! og Blåkk Party, mens det lørdagen etter blir Frie Former: Ladies At Work og engelsk-amerikanske DJ COSMO. To dager senere er det tid for Blåmandag, med fem opplesere, Bergensbandet Sister Sonny og Selma Lønning Aarø som konferansier. Fredag 8. er det bl. a. Rebirch med Terje Isungset, Helge Sten og Arve Henriksen – etter sigende en av sensasjonene under nattjazz ´99. Lørdag 9. presenterer DJene Espen Horne og Eivind Olsvik ”Moosejuus”, med en cocktail av svarte danserytmer. Tirsdag 12. er det klart for Cikada Strykekvartett og The Source, som du også finner nærmere omtalt i vår kunstmusikkavdeling. Fredag 15. møter vi Frode Gjerstad Trio og Prins Thomas, mens Cikada Trio dukker opp den 20. med urfremføringen ”Song Of Norway”. Fredag 22. spiller Arild Andersen og Paulo Vinacia med amerikanske Noah Howard og Bobby Few, mens det den 23. er duket for et gjestebesøk fra Bergensklubben Elektra. Fredag 29. åpner Blå scenen for Klakegg/Skullerud Duo, mens Poetry og Clubstrophia går til aksjon kvelden etter. Vi minner ellers også om at Blå har flere Ultima-arrangementer fra den 10. til den 14. oktober.