Ny direktør i WiMP

Andy Chen tiltrer i dag som ny administrerende direktør for musikktjenesten.

Chen kommer fra stillingen som adm.dir. i Preview Networks i København og innehar også styreverv i selskaper innen teknologi- og mediesektoren. Han har også bakgrunn fra ledende stillinger i de globale medieselskaperne MTV og Viacom.

Chen er amerikansk statsborger med lang ledererfaring fra den digitale mediebransjen. Gjennom hans tid i Preview Networks utviklet selskapet seg til å bli en av Europas største digitale innholdsdistribusjonsplattformer og nettverk for markedsføring, PR og reklamevideoinnhold. I tillegg har Chen vært investor i flere oppstartsselskaper i USA og Europa, og fungert som rådgiver og styremedlem til internasjonale venture capital investorer, samt offentlige Fortune 500 selskaper.

Chen erstatter Espen Lauritzen som har fungert som midlertidig administrerende direktør siden mai 2012.