Ny direktør i WiMP

03.06.2013
- Red.

Andy Chen tiltrer i dag som ny administrerende direktør for musikktjenesten.

Chen kommer fra stillingen som adm.dir. i Preview Networks i København og innehar også styreverv i selskaper innen teknologi- og mediesektoren. Han har også bakgrunn fra ledende stillinger i de globale medieselskaperne MTV og Viacom.

Chen er amerikansk statsborger med lang ledererfaring fra den digitale mediebransjen. Gjennom hans tid i Preview Networks utviklet selskapet seg til å bli en av Europas største digitale innholdsdistribusjonsplattformer og nettverk for markedsføring, PR og reklamevideoinnhold. I tillegg har Chen vært investor i flere oppstartsselskaper i USA og Europa, og fungert som rådgiver og styremedlem til internasjonale venture capital investorer, samt offentlige Fortune 500 selskaper.

Chen erstatter Espen Lauritzen som har fungert som midlertidig administrerende direktør siden mai 2012.

Joakim Killingberg

Sjef for sosiale medier

Joakim Kllingberg blir WiMPs sjef for sosiale medier.

De 20 nordiske vinnerne av 20 under 30

Bli med på å nominere bransjetalenter

Skal kåre nøkkelpersoner til å være med på å forme musikkbransjen framover.

LARM, med vokalist Natalie Sandtorv foran Møremusikaran

Lyden av Møre og Romsdal

Jazzvokalist Natalie Sandtorv har sammen med Møremusikarane startet jakten på musikken som skal samle hele fylket – også de unge...

August Schieldrop

De Unges Lindemanpris til August Schieldrop: – Et ekstraordinært talent på et ekstraordinært soloinstrument

Tubaisten August Schieldrop er håndplukket av Ole Edvard Antonsen til å motta De Unges Lindemanpris for 2025. Prisen er på...