NoTAM lager lyd på Løkka

– Hørselen er sjelens viktigste kanal. Den er den siste sansen som dør, forteller NoTAM-leder Jøran Rudi. Onsdag flytter hele NoTAM-prosjektet inn i nye lokaler på Grünerløkka i Oslo for å lage mer lyd for kunstnorge. – Nå skal vi endelig få gjort noe arbeid, ikke bare gnage om penger, sier en spent Rudi. NoTAM blir dermed nærmeste nabo til musikklubben Blå og plateselskapet Voices Music & Entertainment.

Onsdag flytter organisasjonen som Jon Halvor Bjørnseth fra Drivhuset omtalte som «norsk musikklivs sentralvarme» inn i lyse, åpne lokaler i toppetasjen av Nedre Gate 5 på Grünerløkka.

— Det nye lokalet passer perfekt for oss, nå sitter vi ikke lenger på legd borti kroken på Menighetsfakultetet, forteller Rudi og tørker murpuss av arbeidsbuksene. Når NoTAM flytter må nemlig alle ta i et tak.

— Det har blitt mange lange dager nå, ja. Men flyttingen har vært viktig for oss på mange måter. Det at vi flytter inn i egne lokaler markerer også at vi nå står på egne ben. Det er sunt. Nå gleder jeg meg masse til åpningsfesten, sier Rudi og forteller om et program som er like sammensatt og sjanger-spredt som NoTAM selv.

— Vi arrangerer to konserter som er veldig forskjellige. Lørdag har vi en klubbkonsert i nabolokalet vårt, Fabrikken. Her blir det klubbmusikk med et elektronisk lydbilde, der musikken først og fremst danner rammen for et sosialt arrangement. Her vil vi blant annet presentere et stykke laget for elektronisk gitarlyd, spilt gjennom gitarforsterkere. Ellers vil Isak Andersen besøke konsertscenen, og de fremmøtte vil høre nyere stykker av komponister som ikke kommer så mye fram ellers. Vi har blant annet mange premierer denne kvelden.

Søndagen vier NoTAM til en konsert av et litt annet kaliber.

— Vi er faktisk så stivbente at vi må ha den ultimate lytteopplevelsen på programmet, ler Rudi. – Vi har brukt mange penger på å gjøre denne konserten så super som man kan få det. I Lindemannsalen blir det nemlig finlytting av musikk på lydbånd i et mørkt rom. Her er det nemlig lyden som står i fokus, og da er musikere og synsinntrykk bare forstyrrende. Gjennom lydbånd kan man vise en detaljrikdom og et spekter som live instrumenter ikke kan få frem. Dette er en helt særegen konsertform som vi også kommer til å fortsette med videre fremover.

Lyttekonserten vil blant annet inneholde et verk av Iannis Xenakis sitt verk Concret PH, der kull er den viktigste bestandelen.

— Xenakis har gjort opptak av kull som kjølner og til slutt sprekker. Dette lager noen helt fantastiske lyder som ikke kan sammenliknes med noe annet!

Ellers har seminarer og installasjoner en naturlig plass i NoTAMs åpningsarrangement.

— Vi er stolte over å kunne presentere Bjørn Askefoss sin installasjon «Angels». Askefoss er nemlig en av svært få norske kunstnere som gjør et ordentlig arbeid med lyd. «Angels» er blitt en særegen installasjon med interaktive bilde og lyd smeltet sammen.

Rudi er ellers spent på hvordan det vil gå med NoTAMs foredrag under åpningen.

— Jeg er spent på hvor mange som melder sin interesse for foredragene våre om elektronisk kunstformidling og elektronisk utdanning i musikk. Under foredragene kommer jeg sikkert til å se mest på publikum, dette er jo tross alt ganske smale emner.

— Gjennom åpningen håper vi å kunne sette lys på ting vi synes er viktig, og vi er nå i gang med mange prosjekter som vi kommer til å jobbe videre med i tiden fremover. NoTAM har eksistert i åtte år nå , som en slags blandinga av institusjon og miljø, mye tuftet på frivillig innsats. Vi er beskjedne når det kommer til størrelse, men har bidratt med mye viktig til norsk kulturliv. Når det gjelder penger har vi fortsatt ikke kommet skikkelig i mål, og mangler litt på grunnlaget for å drive profesjonelt. Allikevel ønsker jeg også å understreke at jeg skjønner politikernes ønske om å presse institusjonene til å yte mest mulig selv for å overleve. Dette er jeg i og for seg helt enig i, men allikevel bør et minimumsgrunnlag dekkes slik at man kan drive stabilt. På et eller annet tidspunkt må man jo begynne å lønne folk og dekke utgifter, forteller Rudi som allikevel understreker at NoTAM ser lyst på fremtiden.

— Flyttingen er første steg på veien. I de nye lokalene vil vi kunne gjøre en bedre jobb for alle som forsker på lyd, for de som jobber med installasjoner og pedagogikk og mange andre. Vi har fått mye plass og boltre oss på. Nå har vi på en måte kommet opp til det første trinnet i trappa, selv om det fortsatt gjenstår et-par trinn. Når vi kan drive NoTAM med fire – fem mennesker ansatt skal vi se oss fornøyd. Vi har ingen mål om å vokse inn i himmelen, vi må hele tiden strekke oss litt ekstra, det er bare sunt.

Og selv om planene er klare vil NoTAM holde noen hemmeligheter for seg selv, i hvert fall til åpningen onsdag.

— Jeg kan vel si så mye som at det vil skje noe ekstra spennende på onsdag i forbindelse med åpningen av lokalene. Hva det er vil jeg ikke si noe om enda, men jeg kan røpe at dette kommer til å bli en viktig bestanddel for NoTAM i tiden som kommer, sier Rudi med et lurt smil.

Lurer du på hva det er som skjuler seg i Notams nye lokaler ved Akerselva har du to muligheter. Enten dukker du opp i Nedre Gate 5 på Grünerløkka i Oslo på åpningsdagen onsdag 14. november, eller så titter du innom Ballade den påfølgende torsdagen.