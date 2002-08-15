Norske artister viser seg frem for verdens musikkbransje

– Et internasjonalt salg på 1 million CD-er kan gi opp til 50 millioner i inntekter til norske artister og rettighetshavere, sier nestleder i Music Export Norway, Larry Bringsjord. Musikkmessen Popkomm tar til i Köln i dag, og byr på opptredener av i alt åtte norske band og artister, samtidig som Röyksopp, Turbonegro, Gluecifer og Motorpsycho opptrer på den parallellt arrangerte Bizarre-festivalen.

Åtte norske artister/band skal opptre i løpet de 3 dagene musikkmessen Popkomm. avholdes i Køln. Popkomm. er en av verdens største musikkmesser, og hadde i fjor ca 17 000 deltagere fra hele verden. Internasjonale selskapers deltagelse vil i 2002 øke med 8 % fra 2001, i følge bransje-bladet Billboard,.

Følgende norske artister skal ha konserter i løpet av de tre dagene Popkomm. varer: Ai Phoenix, Amulet, Bugge Wesseltoft & Sidsel Endresen, Camaros, Motorpsycho, Poor Rich Ones, Surferosa og The Jessica Fletchers.

Bizarre Festivalen, som avholdes samtidig i Køln-området, har fire norske band på programmet: Röyksopp, Turbonegro, Gluecifer og Motorpsycho.

Årets sterke deltagelse på POPKOMM. 2002 bidrar klart til å øke synligheten av våre hjemlige talenter. Muligheten til å vise seg frem for hele verdens musikkbransje er viktig for artister som vil satse på en internasjonal karriere. Selvtilliten i norsk musikkbransje er stor som følge av den økte oppmerksomheten fra utlandet. Norsk musikk er fremfor alt preget av et stort og levende mangfold, og årets norske deltagere representerer da også stilarter som rock, pop, elektronisk, jazz m.m.

POPKOMM. 2002 blir arrangert for 14. gang i Köln i tidsrommet 15.-17. august. Også i år blir det ny rekorddeltagelse fra norsk musikkbransje på POPKOMM, slik det også ble på Midem i Cannes i januar. Midem 2002 er så langt det største prosjektet som er koordinert av Music Export Norway. Tilbakemeldingene etter Midem har vært veldig positiv både fra internasjonal og norsk musikkbransje.

Music Export Norway er et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikk-produkter, og ser med stor glede på denne økende interessen for norske utøvere. Vi mener det er viktig at norske artister er tilstede hvor internasjonale aktørene både fra musikkbransje og presse møtes, som er med og påvirker de fremtidige musikktrendene. For en fortsatt utviklingen av den kreative norske musikkulturen er det særdeles viktig å satse på eksport. En økt musikk eksport vil styrke det økonomiske fundamentet for videre satsing på norske artister.