Bransjen

Norske artister viser seg frem for verdens musikkbransje

Publisert
15.08.2002
Skrevet av
Larry Bringsjord

– Et internasjonalt salg på 1 million CD-er kan gi opp til 50 millioner i inntekter til norske artister og rettighetshavere, sier nestleder i Music Export Norway, Larry Bringsjord. Musikkmessen Popkomm tar til i Köln i dag, og byr på opptredener av i alt åtte norske band og artister, samtidig som Röyksopp, Turbonegro, Gluecifer og Motorpsycho opptrer på den parallellt arrangerte Bizarre-festivalen.

Åtte norske artister/band skal opptre i løpet de 3 dagene musikkmessen Popkomm. avholdes i Køln. Popkomm. er en av verdens største musikkmesser, og hadde i fjor ca 17 000 deltagere fra hele verden. Internasjonale selskapers deltagelse vil i 2002 øke med 8 % fra 2001, i følge bransje-bladet Billboard,.

Følgende norske artister skal ha konserter i løpet av de tre dagene Popkomm. varer: Ai Phoenix, Amulet, Bugge Wesseltoft & Sidsel Endresen, Camaros, Motorpsycho, Poor Rich Ones, Surferosa og The Jessica Fletchers.

Bizarre Festivalen, som avholdes samtidig i Køln-området, har fire norske band på programmet: Röyksopp, Turbonegro, Gluecifer og Motorpsycho.

Årets sterke deltagelse på POPKOMM. 2002 bidrar klart til å øke synligheten av våre hjemlige talenter. Muligheten til å vise seg frem for hele verdens musikkbransje er viktig for artister som vil satse på en internasjonal karriere. Selvtilliten i norsk musikkbransje er stor som følge av den økte oppmerksomheten fra utlandet. Norsk musikk er fremfor alt preget av et stort og levende mangfold, og årets norske deltagere representerer da også stilarter som rock, pop, elektronisk, jazz m.m.

POPKOMM. 2002 blir arrangert for 14. gang i Köln i tidsrommet 15.-17. august. Også i år blir det ny rekorddeltagelse fra norsk musikkbransje på POPKOMM, slik det også ble på Midem i Cannes i januar. Midem 2002 er så langt det største prosjektet som er koordinert av Music Export Norway. Tilbakemeldingene etter Midem har vært veldig positiv både fra internasjonal og norsk musikkbransje.

Music Export Norway er et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikk-produkter, og ser med stor glede på denne økende interessen for norske utøvere. Vi mener det er viktig at norske artister er tilstede hvor internasjonale aktørene både fra musikkbransje og presse møtes, som er med og påvirker de fremtidige musikktrendene. For en fortsatt utviklingen av den kreative norske musikkulturen er det særdeles viktig å satse på eksport. En økt musikk eksport vil styrke det økonomiske fundamentet for videre satsing på norske artister.

Inger Dirdal nytilsatt leder for Music Export Norway

Inger Dirdal, eksportansvarlig hos Kirkelig Kulturverksted, er blitt ansatt som leder for det nyopprettede Music Export Norway. Selskapet skal være...

Inger Dirdal

Music Export Norway til MIDEM

Den viktige MIDEM-messen blir neste gang arrangert fra 21. til 25. januar 2001. Ballade har slått av en prat med...

Gode tilbakemeldinger på den norske standen

Ballade snakket tirsdag med Inger Dirdal, som er leder for Music Export Norway. Hun kan fortelle om gode tilbakemeldinger under...

D’sound

MEN sikter mot Japan

Music Export Norway retter nå blikket mot det viktige japanske musikkmarkedet. Fremstøtet innebærer at norsk musikkbransje, på lik linje med...

Maria Solheim

POPKOMM er i gang

Det store musikkbransjetreffet POPKOMM starter i Køln torsdag 16. august. Det er en sterk norsk tilstedeværelse i år, med flere...

Brent Grulke, South by Southwest, og Inger Dirdal, MEN

Køln er en messe verdt

Popkomm 2001, musikkmessen hvor industrien møtes, gjør avtaler, og viser frem sine fremste eksportartikler, hadde sin åpning torsdag, men det...

Spellemann

Felles Spellemannsjury for viser, pop og urbanmusikk

Norsk Viseforum reagerer på endringer i Spellemanns-juryen – og at salgstall og strømming har blitt et kriterium for å nominere...

Sara Övinge

Det gror godt! Bli med Ballade klassisk på sanketur etter ny musikk

Hvilken nye plate bare elsker vår klassisk-anmelder? Bli med på tur i kunstmusikken og samtidsmusikken, innom fem aktuelle plater.

Sir Simon Rattle og komponistene

«En innflytelsesrik stemme blant vår tids komponister»

Kristine Tjøgersen er den første norske komponisten som har mottatt Ernst von Siemens-stiftelsens komponistpris. «Et stort og viktig gjennombrudd», sier...