Bransjen

Nordic Music Prize-nominasjonene offentliggjort

Publisert
28.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Susanne Sundfør, Motorpsycho og Tønes blant de nominerte.

Et utvalg fra nordisk musikkbransje har nominert ti kandidater fra hvert land til Nordic Music Prize.

Tolv av de femti vil gå videre til neste nominasjonsrunde, som blir gjort klar 3. desember.

Prisen ble delt ut for første gang i 2011. Tidligere vinnere er islandske Jónsi for albumet «Go» (i 2011), og svenske Goran Kajfes «X/Y» (i fjor).

De ti albumene som er nominert fra Norge er:

Susanne Sundfør – The Silicone Veil

Motorpsycho – The Death Defying Unicorn

Lindstrøm – Smalhans

I Was A King – You Love It Here

John Olav Nilsen & Gjengen – Den eneste veien ut

Tønes – Sån av salve

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Highasakite – All that floats will rain

Enslaved – Riitiir

Ida Jenshus – Someone to love

Hanne Kolstø – Flashblack

Vinneren offentliggjøres under Nordic Music Awards finner sted under by:Larm i februar 2013. Juryen som skal kåre vinneren består av Andres Lokko, Laurence Bell (Domino Records), Jeannette Lee (Rough Trade Records), Mike Pickering (Columbia Records) og Jonathan Galkin (DFA Records). Se hele listen over nominerte her.

BransjeGenrePopulærmusikkPriserUtlandet

Flere saker

Martin Romberg

Om søyler, sari og svevende skip

Ballade klassisk tar for seg fire nye kunstmusikkplater, og kritikeren gleder seg over det han får oppleve.

Rob i hvitt med Flammer Dance Band i kjelleren på klubben Jæger, Oslo. Turneen deres starta her.

Flammer Dance Band turnerer Europa med legende fra egen sjanger

Hett, hett hett: De fant Ghanas funkstjerne Rob i platekasser i sin musikalske oppvekst. Nå turnerer de klubber i europeiske...

Illustrasjonsfoto: Komponist og musiker Gyrid Nordal Kaldestad

Girl MusicTech Camp

Interessert i musikkteknologi? Jente 16-19 år? Tid i høstferien? Da kan Girl MusicTech Camp være noe for deg.