Nordic Music Prize-nominasjonene offentliggjort
Susanne Sundfør, Motorpsycho og Tønes blant de nominerte.
Et utvalg fra nordisk musikkbransje har nominert ti kandidater fra hvert land til Nordic Music Prize.
Tolv av de femti vil gå videre til neste nominasjonsrunde, som blir gjort klar 3. desember.
Prisen ble delt ut for første gang i 2011. Tidligere vinnere er islandske Jónsi for albumet «Go» (i 2011), og svenske Goran Kajfes «X/Y» (i fjor).
De ti albumene som er nominert fra Norge er:
Susanne Sundfør – The Silicone Veil
Motorpsycho – The Death Defying Unicorn
Lindstrøm – Smalhans
I Was A King – You Love It Here
John Olav Nilsen & Gjengen – Den eneste veien ut
Tønes – Sån av salve
Highasakite – All that floats will rain
Enslaved – Riitiir
Ida Jenshus – Someone to love
Hanne Kolstø – Flashblack
Vinneren offentliggjøres under Nordic Music Awards finner sted under by:Larm i februar 2013. Juryen som skal kåre vinneren består av Andres Lokko, Laurence Bell (Domino Records), Jeannette Lee (Rough Trade Records), Mike Pickering (Columbia Records) og Jonathan Galkin (DFA Records). Se hele listen over nominerte her.