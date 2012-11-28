Nordic Music Prize-nominasjonene offentliggjort

Susanne Sundfør, Motorpsycho og Tønes blant de nominerte.

Et utvalg fra nordisk musikkbransje har nominert ti kandidater fra hvert land til Nordic Music Prize.

Tolv av de femti vil gå videre til neste nominasjonsrunde, som blir gjort klar 3. desember.

Prisen ble delt ut for første gang i 2011. Tidligere vinnere er islandske Jónsi for albumet «Go» (i 2011), og svenske Goran Kajfes «X/Y» (i fjor).

De ti albumene som er nominert fra Norge er:

Susanne Sundfør – The Silicone Veil

Motorpsycho – The Death Defying Unicorn

Lindstrøm – Smalhans

I Was A King – You Love It Here

John Olav Nilsen & Gjengen – Den eneste veien ut

Tønes – Sån av salve

Highasakite – All that floats will rain

Enslaved – Riitiir

Ida Jenshus – Someone to love

Hanne Kolstø – Flashblack

Vinneren offentliggjøres under Nordic Music Awards finner sted under by:Larm i februar 2013. Juryen som skal kåre vinneren består av Andres Lokko, Laurence Bell (Domino Records), Jeannette Lee (Rough Trade Records), Mike Pickering (Columbia Records) og Jonathan Galkin (DFA Records). Se hele listen over nominerte her.