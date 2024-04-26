GODLYD MED BRÅKEPEDAL: Stavanger-bandet Poor Bambi ble startet i 2020, og består av Sarah Hestness (vokal og gitar), Espen Eidem (gitar) og Simen Amundrud (trommer). Nå lanserer bandet en egen effektpedal i samarbeid med den norske produsenten Bråk.(Foto: Svein Erik Fylkesnes)

Med hjerte for god lyd: En egen bråkepedal til Bambi

26.04.2024
Guro Kleveland

Stavangerbandet Poor Bambi lanserer sin egen effektpedal til eget bruk og som kortreist kvalitetsmerch, laget av den norske produsenten Bråk.

– Vi skal ikke lage vår egen effektpedal, da?

– Dette må være en av våre sprøeste ideer så langt, sier vokalist og gitarist i Stavanger-bandet Poor Bambi, Sarah Hestness.

I samarbeid med den norske pedal-produsenten Bråk lanserer bandet 30. april sin helt egen effektpedal for gitar. Og det er nettopp bråk og et massivt lydbilde Poor Bambi er ute etter:

– Publikum er ofte å se langs scenekanten etter konsert, hvor vi får spørsmål om hvilke pedaler vi bruker. Det å lage vår egen effektpedal er derfor noe som føles helt naturlig, sier gitarist Espen Eidem, som forteller at bandet bruker et stort antall pedaler for å lage det massive og bråkete lydbildet Poor Bambi er kjent for.

Effektpedalen er håndlaget av den norske produsenten Bråk på et lite verksted på Ila i Trondheim. Bråk ble startet i 2020 av Torje Aambø, og har gradvis bygd seg opp «med to gode hjelpere og felles ildsjeler», Ingvild Haneberg og Anton Solvold.

VRENG: Poor Bambis effektpedal, håndlaget i samarbeid med produsenten Bråk i Trondheim. (Foto: Bråk)

I løpet av sine første fire leveår har pedal-produsenten Bråk laget over 1000 pedaler, alle for hånd. Pedalene er å finne over hele verden, og brukes av flere store internasjonale artister, forteller gründer Torje Aambø:

– Jonathan Wilson (kjent fra Tom Petty, Roger Waters med flere, red. anm.), Larkin Poe og Brett Nash fra Band of Horses har brukt Bråk, og jaggu går det ikke et rykte om at den amerikanske rockegitaristen Tyler Bryant har fått en pedal i studioet sitt i Nashville. På nasjonal
basis har artister som Lars Lillo Stenberg, Lars Lundevall, Adam Douglas og Jarle Bernhoft samt fantastiske fremadstormende band som Barren Womb, RunDry, Twin Serpent, Ask Carol og mange flere begynt å bruke Bråk.

Men Poor Bambi er det første norske bandet som kjører samarbeid og velger å sette sitt navn på produsentens design. Bandet forteller at de er opptatt av miljø, og av at merchandisen deres skal være av god kvalitet.

– Det å holde produksjonen håndlaget i Norge er noe som føles litt ekstra kult og spesielt, sier Sarah Hestness i Poor Bambi. Bandet tror at lokal produksjon gir mer solide produkt, bedre garantier og ikke minst et særpreg som ikke er mulig via masseproduksjon.

Torje Aambø fra Bråk sier at det er noe uvanlig at band selv velger å lansere sin egen effektpedal, men ser at Poor Bambi har sterk tro på at det vil slå godt an.
– Det er kult at et band som Poor Bambi tør å satse på et produkt som er ment for å vare lenge, er produsert i Norge og utelukkende er rettet mot en målgruppe som på en eller annen måte er entusiaster innen musikkfeltet, sier han.

– Rent produksjonsmessig ville det lønnet seg å outsource produksjonen til andre land. Men dagens fokus på vintage-utstyr tyder på at «billig, bruk og kast»-mentalitet er på vei til å bli historie, så da gjengen i Poor Bambi tok kontakt var det rett og slett en deilig og forfriskende vind i seila for denne saken. Derfor bygges alle pedaler fortsatt for hånd, én og én, med de beste komponenter som er å oppdrive, og med et hjerte for god lyd, fortsetter han.

