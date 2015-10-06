Lars Tefre Baade til Kulturmeglerne

Lars Tefre Baade er ansatt som ny seniorrådgiver hos Kulturmeglerne.

Baade kommer fra stillingen som markedsansvarlig hos Auditorium AS (Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene), og har tidligere blant annet jobbet som prosjektansvarlig og fungerende daglig leder i Norske Konsertarrangører.

Han har jobbet innenfor ulike deler av musikkbransjen hele sitt yrkesliv. Hans erfaring spenner fra prosjektstyring, strategi-/prosessarbeid og ideutvikling til kommunikasjon, PR og markedsføring. Han er ifølge pressemeldingen fra Kulturmeglerne lidenskapelig opptatt av musikk i alle former og synger selv i Mannskoret.

Hos Kulturmeglerne får han hovedansvaret for kundeporteføljen innenfor musikkområdet.