Lansert strategi

Oslo kommune lanserte i dag sin strategi for utvikling av kulturnæringer. I mars diskuteres veien videre.

Strategidokumentet, som er ført i pennen av Kulturmeglerne, presenterer 30 ulike tiltak, prosjekter og virkemidler for økt vekst og verdiskapning i Oslos kulturnæringer.

Planen handler om hvordan næringsaktører selv kan utvikle salgbare produkter, og fokuserer på tiltak innen forretningsutvikling, markedskommunikasjon og publikumsutvikling.

Foruten oversiktlige gjennomganger av hvordan man kan tenke omkring næringsutvikling — og hva næringsutvikling er — presenterer strategien ulike behov meldt inn fra de rundt 170 aktørene som har medvirket i møter og workshops i 2013, som grunnlag for sine anbefalinger.

Blant annet har aktørene meldt inn at de ønsker

— Tilgang til flere oppdrag

— Tilgang til arenaer for produksjon, øving og fremvisning

— Kompetanseheving og møteplasser

I arbeidet med strategien er det blitt klart at det mangler en fullstendig oversikt over tilgjengelige lokaler for kulturformål i Oslo, skriver Kulturmeglerne i rapporten, og anbefaler altså en slik kartlegging som et av sine tiltak.

De andre tiltakene er konsentrert rundt følgende strategiske grep:

1. Styrke kompetansen gjennom opplæring og opprettelse av møteplasser for erfaringsutveksling

2. Legge til rette for innovasjon og nyetableringer gjennom å styrke kapitaltilgang og finansieringsmuligheter

3. Bedre rammevilkårene og den kulturelle infrastrukturen i form av lokaler, informasjonstilgang og forenklet saksbehandling

4. Arbeide for at etterspørselen etter kunst- og kulturopplevelser øker

5. Styrke allianse- og nettverksbygging internasjonalt

6. Arbeide for at Oslos kunst- og kulturliv blir identitetsbærende for Oslo nasjonalt og internasjonalt

7. Sørge for at utviklingen innen kulturnæringene måles og at måleverktøyene stadig videreutvikles og forbedres

3. mars arrangerer Oslo kommune et dialogmøte om veien videre. Se informasjon om påmelding her.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kulturmeglernes-rapport.pdf