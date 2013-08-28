Lanserer sanntidssystem for artister

Strømmetjenesten Beat lanserer en egen tjeneste som kan gi plateselskaper og artister løpende innsyn i antall avspillinger. – At artistenes virkelighetsoppfatning og vår egen er forskjellig er uheldig, sier daglig leder i Beat Njål Wilberg.

I den nye rapporteringstjenesten til Beat kan artister og plateselskap fortløpende få oversikt over hva som spilles av. Tanken er at alle parter skal kunne holde øye med brukernes lyttervaner ned til hver minste detalj.

– I det du blir spilt av kan du sitte og se på statistikken. Dette er en av de tingene vi har gjort for å gjøre oss mer gjennomsiktige. Forholdet mellom innholdet og økonomi blir mer konkret med et slikt verktøy. Det har en verdi både for oss i Beat, og for plateselskaper og artister, sier Wilberg.

Han lover at artister som ønsker innsyn skal få tilgang på systemet, såfremt avtalepartnerne til Beat ikke motsetter seg det.

– Vi synes det er positivt at artistene har innsyn. Det er på ingen måte bra hvis artistenes virkelighetsoppfatning er forskjellig fra vår, sier Wilberg.

Mener nisjene har tapt

som ble publisert i august, konkluderer med at det verserer ulike oppfatninger rundt fordelingen av inntektene fra den voksende norske strømmeøkonomien.

Wilberg opplever at uenigheten i stor grad skyldes et marked med harde kår.

– Det er tøffe marginer og et volumspill for alle parter. Vi opplever selv at vi har pressede marginer. Samtidig så mener vi at det er et spørsmål om volum.

Det såkalte long tail-prinsippet –som la til grunn at internettbaserte virksomheter kom til å basere seg på å selge små volumer til mange ulike kunder fra et stort vareutvalg – har ikke slått til, fastslår han.

– Jeg ble overrasket første gangen jeg begynte å grave meg ned i statistikkene. Hit-ene trekker mer trafikk enn noensinne. Men de smale artistene har blitt smalere i den digitale musikkindustrien. Det er for eksempel fortsatt store utfordringer knyttet til å få en artist til å slå igjennom ved hjelp av en strømmetjeneste, sier Wilberg.

Bekymret for norskandelen

Andelen norsk musikk som strømmes har falt til 10-15 prosent. Beat har i dag en norskandel på like 34 prosent. Wilberg tror at «Nytt og norsk»-spalten, som profilerer norsk musikk, har hatt en positiv innvirkning. Beat legger også vekt på norske album på landingssidene. Han er likevel bekymret for norsk musikk generelt.

– Det er veldig synd at norsk musikk har tapt markedsandeler. Kanskje skyldes det også at en del av piratkopieringen av utenlandsk musikk var større tidligere, mens antallet avspillinger reelt sett ikke var så forskjellig. Men 10 prosent høres ikke bra ut for musikkarven vår.