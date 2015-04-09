Kvinnherad er årets kulturskolekommune

09.04.2015
Prisen ble i dag overrakt i dag ved Kulturskolenes lederkonferanse.

Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd og går til kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre.

Prisen blir i år utdelt for 15. gang, og juryen har følgende begrunnelse:

Kommunen framstår som et meget godt eksempel på en kommune som i utgangspunktet har betydelige utfordringer knyttet til spredt bosetting i kommunen og reiseavstander, men som på tross av det har oppnådd høy deltakelse i kulturskoletilbudet.

Det har vært en bevisst satsing på bredde i kulturskoletilbudet, også utenfor musikkfag, som har vært medvirkende til høy deltakelse i kulturskolen. Kombinasjon av å gi kulturskolen gode lokaler, i samarbeid med lokalt næringsliv, og desentralisert undervisning tilpasset elevenes behov, har gitt gode resultater.

Årets jury har bestått av Kirsti Saxi (senterleder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Helge Eide (områdedirektør for interessepolitikk i KS) og Morten Christiansen (direktør i Norsk kulturskoleråd).

Tidligere prisvinnere

2014: Stavanger           (Rogaland)

2012: Tana/Deanu       (Finnmark)

2010: Fjell                   (Hordaland)

2007: Fredrikstad        (Østfold)

2006: Skien                 (Telemark)

2005: Eidsvoll             (Akershus)

2004: Østre Toten      (Oppland)

2003: Asker                (Akershus)

2002: Tromsø             (Troms)

2001: Bergen               (Hordaland)

2000: Porsgrunn          (Telemark)

1999: Trondheim        (Sør-Trøndelag)

1998: Kåfjord              (Troms)

 1997: Namsos             (Nord-Trøndelag)

 

 

Disse mottok prisen: Ordfører Kari Anne Sand, kultur og velferdssjef Heidi Hesselberg Løken og kulturskolerektor Irene Bjørnnes. Prisen ble overrakt av Nils R. Sandal, styreleder i Norsk kulturskoleråd.

Kongsberg Årets kulturskolekommune 2016

Prisen ble overrakt kommunen på Kulturskolenes lederkonferanse torsdag.

Alexander Krohg Plur (rektor, Kulturskolen i Ås), Ola Nordal (ordfører, Ås), Magnus Thue (statssekretær, Kunnskapsdepartementet), Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd) og Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd)

Ås Årets kulturskolekommune

Prisen ble i dag overrakt kommunen på Lederkonferansen 2017 torsdag. Føya kommune fikk «Hederlig omtale.

Fra venstre: Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd), Marianne Vanem (prosjektleder, AKSET kultur og skolesamfunn), Ida Stuberg (ordfører, Inderøy kommune), Sigrid Bjerkan (rektor, Inderøy kulturskole), Anna Rennemo (inspektør, Inderøy kulturskole), Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd)

Inderøy Årets kulturskolekommune

Prisen ble delt ut av Norsk kulturskoleråd under Lederkonferansen i Oslo torsdag.

