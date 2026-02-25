Kulturlivet mot sparebankenes kundeutbytte – advarer mot tap av samfunnsverdi

Sparebankenes prioritering av kundeutbytte framfor samfunnsutbytte truer festivaler, lokalmiljø og kulturtilbud til barn og unge, melder en rekke aktører i kulturlivet. Nå har de gått sammen om et opprop.

– Konsekvensene er et fattigere samfunn, sier Bjørn Bonsaksen fra Smeltedigelen Musikkfestival i Mo i Rana. Han oppfordrer til signering av kulturlivets opprop , som skal oversendes Stortinget og Finansdepartementet. Det er Norsk musikkråd og Norske Konsertarrangører (NKA) som har initiert oppropet, og frist for signering er fredag 27. februar.

De siste årene har enkelte sparebanker gått bort fra å dele ut samfunnsutbytte til allmennyttige formål, og i stedet valgt å betale ut kundeutbytte direkte til bankkundene. Det regjeringsnedsatte Sparebankutvalget har advart mot utviklingen.

I over to hundre år har overskuddet fra landets sparebanker blitt delt ut til allmennyttige formål som kultur, idrett og frivillighet. Av dette har mer enn en milliard kroner de siste årene gått til kultursektoren – til festivaler, kulturarrangement for barn, renovering av samfunnshus, utstyr til korps og andre tiltak som bygger lokalmiljø og gir barn og unge og et fritidstilbud. Nå frykter kulturlivet for fremtiden.

En lovendring i 2009 ga sparebankene adgang til å dele ut kundeutbytte, og siden har en del banker prioritert kundeutbytte på bekostning av samfunnsutbytte. Det regjeringsnedsatte Sparebankutvalget uttrykker i NOU 2024: 22 bekymring for at midlene til kultur, idrett og frivillighet i stor grad vil forsvinne dersom kundeutbytte erstatter ordningen med gaver til allmennyttige formål. Sparebankutvalget foreslår å fjerne sparebankenes mulighet til å betale kundeutbytte.

Kan få dramatiske konsekvenser for kultur og frivillighet

– Å etablere og drifte festivaler eller arrangørklubber er et stort dugnadsløft og spleiselag der Sparebanker har vært og er en viktig del av kollektivet. Slik er det også med idretten og resten av frivillig sektor, forteller Bjørn Bonsaksen, leder i klubben 4/4 og prosjektleder i Smeltedigelen Musikkfestival i Mo i Rana. Sammen med en rekke kulturaktører på Helgelandet roper han varsku. Utviklingen man ser nå kan få store konsekvenser for kulturen og frivilligheten, mener de.

Bonsaksen anslår at støtten fra Sparebank1 Helgeland utgjør mellom 10-30 prosent av budsjettene for den enkelte festival i regionen, og forteller at støtten har vært avgjørende for festivalen han selv driver:

– For Smeltedigelen sin del har Sparebank1 Helgeland vært med siden starten i 2005. Uten denne støtten, både i form av tilskudd/økonomi, verbal støtte og kompetanse, hadde ikke festivalen vært operativ i dag. Hverken kommune eller fylkeskommune eller private aktører kunne erstattet det Sparebankene bidrar med. Over de mer enn 20 årene Smeltedigelen har eksistert, snakker vi om samlet sett flere millioner kroner i støtte. Ofte også prosjektstøtte til barne- og ungdomsprosjekter, sier Bonsaksen.

Bonsaksen forteller videre at midler fra sparebanker ofte utløser støtte både fra andre private aktør, samt fra kommune, fylket og andre offentlige ordninger som for eksempel Kulturrådet.

– Dersom vi og andre festivaler får redusert støtten fra Sparebankene eller over tid mister den helt, ser vi svært få muligheter til å erstatte dette. Det er ingenting som tyder på at kommunen, fylket eller staten går inn og dekker dette opp. Snarere tvert imot. Da er konsekvensen å redusere programmet, færre konserter, færre musikere, færre publikummere og et fattigere samfunn, sier han.

Sparebanker ut mot kundeutbytte

Sparebankutvalget foreslo i 2024 et forbud mot at en del av sparebankenes overskudd kan benyttes til kundeutbytte, men har møtt motstand fra enkelte, blant annet Sparebanken Norge, som ifølge Dagens Næringsliv er den som deler ut klart mest i kundeutbytte. Skattefradrag gjør kundeutbytte lønnsomt, men flere andre sparebanker tar likevel til orde for at dette strider mot de opprinnelige vedtektene fra da bankene ble stiftet for over to hundre år siden.

Til Dagens Næringsliv 13. februar sier konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Jan-Frode Janson, at de har tatt et aktivt valg om å ikke gi ut kundeutbytte. Han advarer mot at gavebeløpet kan falle kraftig i årene som kommer om regjeringen velger å frede ordningen med kundeutbytte.

Konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Hanne Karoline Kræmer, skriver i en kronikk i Nordnorsk debatt at hennes bank står for den opprinnelige modellen med samfunnsutbytte. Etter regnskapet for 2025 har SpareBank 1 Nord-Norge satt av nær én milliard kroner til å styrke lokalsamfunnene i nord.

Her kan du lese og signere oppropet.



