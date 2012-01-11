Konferanseprogrammet klart

Trondheim Calling ser blant annet på publishing, elektronikamiljøet og turnébooking.

Trondheim Calling er et bransjetreff for den trønderske musikkbransjen. var i fjor, og nå er arrangørene snart klar med programmet for årets treff, som arrangeres 27. og 28. januar. Livedelen er allerede på plass og kan sees på Trondheim Callings hjemmesider.

Konferansedelen er også klar: Den vil blant annet by på intervju med Shinings Jørgen Munkeby, et historisk innblikk i elektronikamiljøet i Tromsø via intervjuer med Per Martinsen (Mental Overdrive/Frost) og Robert Dyrnes, Pelle Lidell fra Universal Music skal snakke om publishing, det vil bli en kortversjon av det bergenske kurset «Business bootcamp» – «kurset som lærer musikkbransjen å tenke business» og noe kalt «Norge Rundt på 120 minutt – Turnébooking i Norge».

Det komplette programmet gjøres tilgjengelig her.