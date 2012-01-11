Konferanseprogrammet klart

11.01.2012
- Red.

Trondheim Calling ser blant annet på publishing, elektronikamiljøet og turnébooking.

Trondheim Calling er et bransjetreff for den trønderske musikkbransjen. var i fjor, og nå er arrangørene snart klar med programmet for årets treff, som arrangeres 27. og 28. januar. Livedelen er allerede på plass og kan sees på Trondheim Callings hjemmesider.

Konferansedelen er også klar: Den vil blant annet by på intervju med Shinings Jørgen Munkeby, et historisk innblikk i elektronikamiljøet i Tromsø via intervjuer med Per Martinsen (Mental Overdrive/Frost) og Robert Dyrnes, Pelle Lidell fra Universal Music skal snakke om publishing, det vil bli en kortversjon av det bergenske kurset «Business bootcamp» – «kurset som lærer musikkbransjen å tenke business» og noe kalt «Norge Rundt på 120 minutt – Turnébooking i Norge».

Det komplette programmet gjøres tilgjengelig her.

Relaterte saker

Trondheim Calling logo

Hei, det er Trondheim

Bransjetreffet Trondheim Calling vil bygge eksportkompetansen og samle trøndersk musikkbransje.

Trondheim kaller resten av landet

Utvider med artister fra hele landet.

Flere saker

By Per Heimly Lazy Dsc8080 Copy (1)

Ida Maria: Polsk orgelkassett banet vei for punkrocken

Da Ida Maria var åtte år gammel kom foreldrene hennes hjem fra Polen med orgelmusikk i bagasjen. Det ble en...

Bildet er tatt av Norges musikkhøgskole under et tidligere arrangement i prosjektet «Musikk i fengsel»

Rørende og sterkt møte med Musikk i fengsel

Hva betyr det for innsatte som har begått alvorlige forbrytelser og soner lange fengselsstraffer å få oppleve samspill, musikkglede og...

Å tenke kan tidvis forstyrre den kunstneriske kreativiteten. Men i beste fall kan det berike praksisen med uante høyder og dybder.

«Jeg forsker over meg selv.»

Hvordan kan kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid unngå (språklige) fallgruver?