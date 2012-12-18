Trondheim kaller resten av landet

Utvider med artister fra hele landet.

Dråpe, Tôg og Hanne Kolstø er blant de tilreisende artistene som nå er sluppet til neste Trondheim Calling. Dermed blir også artister fra resten av Norge innlemmet i festivalen, som i første rekke var myntet på trønderske artister og musikere.

– Vi har fått tilreisende bransje fra utlandet, så da er det riktig å ekspandere, sier prosjektleder Thomas Ryjord til Adressa.no.

– Vi har jo også i begge to forestående år invitert band fra utenfor Midt-Norge. For eksempel hadde vi Razika og Young Dreams på besøk i 2011. Interessen har vært veldig stor i musikkmiljøene rundt omkring i Norge om å få komme og spille på Trondheim Calling, sier Ryjord.

Bransjefestivalen Trondheim Calling foregår 24. til 26. januar på Byscenen i Trondheim.