Bransjen

Trondheim kaller resten av landet

Publisert
18.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Utvider med artister fra hele landet.

Dråpe, Tôg og Hanne Kolstø er blant de tilreisende artistene som nå er sluppet til neste Trondheim Calling. Dermed blir også artister fra resten av Norge innlemmet i festivalen, som i første rekke var myntet på trønderske artister og musikere.

– Vi har fått tilreisende bransje fra utlandet, så da er det riktig å ekspandere, sier prosjektleder Thomas Ryjord til Adressa.no.

– Vi har jo også i begge to forestående år invitert band fra utenfor Midt-Norge. For eksempel hadde vi Razika og Young Dreams på besøk i 2011. Interessen har vært veldig stor i musikkmiljøene rundt omkring i Norge om å få komme og spille på Trondheim Calling, sier Ryjord.

Bransjefestivalen Trondheim Calling foregår 24. til 26. januar på Byscenen i Trondheim.

BransjeFestivalerGenrePopulærmusikk

Ny musikkpris i Trondheim

NTNU og Trondheim Calling slår seg sammen.

Jaakko Salovaara (kjent fra Bomfunk MCs) og Mari Myrholt deltok begge som låtskrivere under Song:Expo

Europa neste?

Song:Expo har fått støtte fra Innovasjon Norge. Nå ser de mot EU.

Katrin Fröder Standnes under avslutningen av Song:Expo 2012 i Trondheim. I bakgrunnen sees Robin Jenssen, arrangøren av låtskriversamlingen.

Tårevått i Trondheim

Årets Song:Expo endte i tårer. For Katrin Fröder Standnes kan det fort bety begynnelsen på noe bra.

Konferanseprogrammet klart

Trondheim Calling ser blant annet på publishing, elektronikamiljøet og turnébooking.

Therese Aune

Problemet er rekrutteringen

INNLEGG: Hvorfor var godt over halvparten i klassen min på musikklinja jenter, mens vi på jazzlinja på NTNU kun var...

Tale Dolven fra Fase Four Movements to the Music of Steve Reich av Anna Teresa de Keersmaeker

Tale Dolven: Utforskning av tidløshet

Danser og koreograf Tale Dolven er aktuell med forestillingen «In this time» under årets Ultima. Her forteller hun om hvordan...

Alexander Aga Røynstrand på Showcase Scotland januar

Norsk folkemusikk på Showcase Scotland: – Vi må reise mer ut og vise at denne musikken finnes

Alexander Aga Røynstrand var første norske musiker ut under Showcase Scotland og Celtic Connections denne uka. Den plateaktuelle mesterspellemannen brenner...

Illustrasjonsbilde til den nye serien Minimusikk

Lager konserter for de aller minste

Flere aktører etterspør gode konserter til barn. Minimusikk skal på nyåret lage musikk for de aller yngste.