Ny musikkpris i Trondheim

NTNU og Trondheim Calling slår seg sammen.

Prisen er en musikknæringspris og skal sette fokus på næringsaktører som jobber for å fremme trøndersk musikkproduksjon.

Prisen skal deles ut på åpningsdagen av Trondheim Calling som er torsdag 24. januar.

To prisvinnere vil få tildelt 15 000 kroner, som de fritt kan benytte i å utvikle sin næring videre, heter det i en pressemelding.

Fram til onsdag 12.desember kl 16.00 kan man sende inn forslag til nominasjoner via trondheimcalling.no. En fagjury plukker så ut fem finalister som blir offentligjort 4.januar.