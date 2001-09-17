Kenneth Ruiz-Davila til topps i Zomba
Zomba Records (Scandinavia) AB har stokket om på lederkabalen sin. Kenneth Ruiz-Davila, som hittil har vært sjef for Zomba Records Norge, er nå forfremmet til direktør for hele Skandinavia-avdelingen. Samtidig går han også inn i stillingen som direktør for Zomba Records Sverige.
Kenneth Ruiz-Davila vil dermed rapprortere direkte til Bert Meyer, som er den regionale visepresidenten for Zomba Records Europa. Han vil dessuten samarbeide tett med Zombas internasjonale markedsstrateger i London.
Zomba Records etablerte seg i det skandinaviske markedet i 1997, og har oppnådd store listesuksesser med artister som Backstreet Boys, Britney Spears og *NSync.
Ruiz-Davila ble Marketing Manager for Zomba Records Norge i 2000. Han hadde før det ansvaret for EMIs TV-markedsføring, og har også jobbet høyt oppe i Levi Strauss Norge.
Ruiz-Davila flytter nå til Zomba Records’ kontorer i Stockholm. I tillegg til den daglige driften av hovedkontoret i Sverige, vil arbeidsområdene også omfatte markedsstrategier i både Norge og Danmark, samt lisensavtalen Zomba har med EMI i Finland.
Kenneth Ruiz-Davila sier selv i forbindelse med utnevnelsen: – Jeg gleder meg over denne sjansen til å arbeide med den svenske staben – og hele det skandinaviske markedet. Med den stå på-viljen som også preger våre markedsavdelinger i Norge og Danmark, ser jeg frem til å jobbe for økt vekst for alle Zomba-labelene i Skandinavia.
Bert Meyer, Regional Vice President of Zomba Europe, says: «Scandinavia is a very important market for us – especially for our pop and rock repertoire. Kenneth’s appointment as managing director reflects this. We believe he has all of the qualities needed to fully capitalise on this significant restructuring."