Kenneth Ruiz-Davila til topps i Zomba

Zomba Records (Scandinavia) AB har stokket om på lederkabalen sin. Kenneth Ruiz-Davila, som hittil har vært sjef for Zomba Records Norge, er nå forfremmet til direktør for hele Skandinavia-avdelingen. Samtidig går han også inn i stillingen som direktør for Zomba Records Sverige.

Kenneth Ruiz-Davila vil dermed rapprortere direkte til Bert Meyer, som er den regionale visepresidenten for Zomba Records Europa. Han vil dessuten samarbeide tett med Zombas internasjonale markedsstrateger i London.

Zomba Records etablerte seg i det skandinaviske markedet i 1997, og har oppnådd store listesuksesser med artister som Backstreet Boys, Britney Spears og *NSync.

Ruiz-Davila ble Marketing Manager for Zomba Records Norge i 2000. Han hadde før det ansvaret for EMIs TV-markedsføring, og har også jobbet høyt oppe i Levi Strauss Norge.

Ruiz-Davila flytter nå til Zomba Records’ kontorer i Stockholm. I tillegg til den daglige driften av hovedkontoret i Sverige, vil arbeidsområdene også omfatte markedsstrategier i både Norge og Danmark, samt lisensavtalen Zomba har med EMI i Finland.