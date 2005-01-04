Jan Karstensen slutter som operasjef ved Operaen i Kristiansund

Jan Karstensen har sagt opp stillingen som operasjef ved Operaen i Kristiansund – Midtnorsk Musikkteater AS (OiK). Karstensen slutter for å begynne som rektor ved Kvikne skole. Det er OiK som selv melder dette. – Styreleder Jan-Erik Larsen beklager Karstensens oppsigelse, som er begrunnet både i det private og det arbeidsmessige. – Karstensen har gjort en svært god jobb i en usedvanlig vanskelig tid for Operaen, sier Larsen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Operaen i Kristiansund – Midtnorsk Musikkteater AS har som visjon «å produsere verdens beste operaopplevelse i en entusiastisk samhandling mellom profesjonelle og amatører». Operaen er et aksjeselskap eid av Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og fire amatørorganisasjoner, og er av Stortinget gitt status som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera.

Nå er det klart at operasjef Jan Karstensen fratrer stillingen 31. mars. Han har vært operasjef ved OiK siden 1. august 2003, og oppgir i en pressemelding fra IiK både private og arbeidsmessige årsaker til at han nå slutter.

Styreleder Jan-Erik Larsen beklager Karstensens oppsigelse.

— Han har gjort en svært god jobb i en usedvanlig vanskelig tid for Operaen. Han har ledet OiK gjennom den økonomiske snuoperasjonen på en måte det står stor respekt av. Dette arbeidet er ikke avsluttet, og det er leit at vi nå må finne ny sjef midt i prosessen. Jeg respekterer imidlertid hans beslutning og forstår hans begrunnelse.

Larsen forteller videre at styret umiddelbart vil starte arbeidet med å finne ny operasjef.

Karstensen vil lede OiK fram til han slutter 31. mars, dvs. også gjennom årets Operafestuker, som starter med urpremiere på «Rose og Ravn» torsdag 3. februar, og premiere på «Lady be Good» fredag 4. februar.

Operaen i Kristiansund har aner helt tilbake til 1804, og feiret i 2003 75-årsjubileum for den første store organiserte operaoppsettingen med amatører og profesjonelle i Kristiansund i 1928. Siden 1928 har OiK produsert og satt opp over 60 operaer, derav en lang rekke som førsteoppførelser i Norge.

Operafestukene i februar har helt siden 1971 begeistret et stort publikum, og har i følge Operaens hjemmesider i både kvalitet og innhold plassert seg i internasjonal sammenheng.