Jan Karstensen slutter som operasjef ved Operaen i Kristiansund

04.01.2005
Arvid Skancke-Knutsen

Jan Karstensen har sagt opp stillingen som operasjef ved Operaen i Kristiansund – Midtnorsk Musikkteater AS (OiK). Karstensen slutter for å begynne som rektor ved Kvikne skole. Det er OiK som selv melder dette. – Styreleder Jan-Erik Larsen beklager Karstensens oppsigelse, som er begrunnet både i det private og det arbeidsmessige. – Karstensen har gjort en svært god jobb i en usedvanlig vanskelig tid for Operaen, sier Larsen.

Operaen i Kristiansund – Midtnorsk Musikkteater AS har som visjon «å produsere verdens beste operaopplevelse i en entusiastisk samhandling mellom profesjonelle og amatører». Operaen er et aksjeselskap eid av Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og fire amatørorganisasjoner, og er av Stortinget gitt status som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera.

Nå er det klart at operasjef Jan Karstensen fratrer stillingen 31. mars. Han har vært operasjef ved OiK siden 1. august 2003, og oppgir i en pressemelding fra IiK både private og arbeidsmessige årsaker til at han nå slutter.

Styreleder Jan-Erik Larsen beklager Karstensens oppsigelse.

— Han har gjort en svært god jobb i en usedvanlig vanskelig tid for Operaen. Han har ledet OiK gjennom den økonomiske snuoperasjonen på en måte det står stor respekt av. Dette arbeidet er ikke avsluttet, og det er leit at vi nå må finne ny sjef midt i prosessen. Jeg respekterer imidlertid hans beslutning og forstår hans begrunnelse.

Larsen forteller videre at styret umiddelbart vil starte arbeidet med å finne ny operasjef.

Karstensen vil lede OiK fram til han slutter 31. mars, dvs. også gjennom årets Operafestuker, som starter med urpremiere på «Rose og Ravn» torsdag 3. februar, og premiere på «Lady be Good» fredag 4. februar.

Operaen i Kristiansund har aner helt tilbake til 1804, og feiret i 2003 75-årsjubileum for den første store organiserte operaoppsettingen med amatører og profesjonelle i Kristiansund i 1928. Siden 1928 har OiK produsert og satt opp over 60 operaer, derav en lang rekke som førsteoppførelser i Norge.

Operafestukene i februar har helt siden 1971 begeistret et stort publikum, og har i følge Operaens hjemmesider i både kvalitet og innhold plassert seg i internasjonal sammenheng.

Ragnar Söderlind (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

Smakebiter på uhørt Söderlind-opera i Oslo

Ragnar Söderlinds opera «Rose og Ravn» ble skrevet skrevet for Festspillene i Bergen, men aldri oppført. Under Operafestukene i februar...

Faustplakat for Operaen i Kristiansund

Audition til metal-operaen «Faust»

Operaen i Kristiansund presenterer i mars neste år det de selv har kalt verdens første helaftens metal-opera, basert på den...

Øystein Haltbakk, Pica Fears

Verdens første metal-opera?

– Opera er ikke en genre, men kunsten å samordne flere kunstarter. Når folk får dette inn i hodet, kan...

Grytnes: – Operaen i Oslo bør bli verdens beste

– Den nye operaen bør ta mål av seg til å bli verdens beste, sier Olav Grytnes, sjef for Operaen...

Hulda og Garborg

Etter alle kunstens regler

Kultur- og kirkedepartementet har i dag lagt ut sin høringsuttalelse om opera og ballett, som nå sendes til departementer, fylkeskommuner,...

Operaen i Kristiansund 2006/Foto: Bjørn Hansen

Program for Operaen i Kristiansund 2006-2007 er klart

Operaen i Kristiansund byr i sesongen 2006-2007 på et variert program. I tillegg til Nøtteknekkeren som har gått for fulle...

Det Norske Solistkor under Landsfestivalen for kor

Solistkoret frikjennes i retten – begge partene vurderer å anke

Sopran fikk ikke forlenget oppdragsavtale med Solistkoret etter 16 år fordi hun «ikke var god nok». Hun tapte i retten,...

Cato Strøm, administrerende direktør i TONO

Moms på rettighetsvederlag utsatt

Dagens regelverk gir ikke rom for å behandle innkreving av merverdiavgift slik rettighetsorganisasjonene har skissert, formidlet Skatteetaten 22. desember. Nytt...

MelodyPipe teamet

Nytt selskap sier de kan bidra til en åpnere musikkbransje

Vil gi en blanding av AirBnB og LinkedIn i én plattform for musikk.