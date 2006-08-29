Program for Operaen i Kristiansund 2006-2007 er klart

Operaen i Kristiansund byr i sesongen 2006-2007 på et variert program. I tillegg til Nøtteknekkeren som har gått for fulle hus siden 1992, er årets høydepunkt Operafestukene i februar, med nesten 70 arrangement på puber og restauranter i tillegg til operaen. Mer om programmet kan leses her.

Operaen i Kristiansund lanserer nå programmet for 2006-2007.

Programmet inneholder en oversikt over høstens konserter, forestillinger og arrangementer.

Operaen skriver selv om programmet:

”De nesten 100 arrangementene fra september til juni 2007 er ment å vise bredden i det Operaen står for. Barn, unge, familie, voksne, ja alle vil kunne finne noe som de kan ta del i enten som publikum, som frivillig i Operaens kor, orkester, tekniske grupperinger, dans, barnekor, ungdomskor, musikkteaterskole eller innleide medvirkende.

Høydepunktene i sesongen er Nøtteknekkeren med levende musikk og 130 barn og unge på scenen. Denne forestillingen har gåttt for fulle hus siden 1992. Operafestukene i februar hver år er fyrtårnet i operasesongen og her presenterer vi nesten 70 arrangement på 17 dager i februar. I Operafestukene spilles operaen ”Tosca”, operetten ”Orfeus” i underverdenen i ny og moderne versjon, tangooperaen ”Maria de Buenos Aires”, og jazzoperaen ”Sophisticated Ladies”. I tillegg blir det opera på puber, restauranter, operettegalla, nattarrangement, pianomaraton, med mer. Vårens storsatsing er Barnas Festuker der operaen i skal sette opp Jungelboken som familiemusikal. I tillegg til Jungelboken presenteres etter hvert et mangfoll av produksjoner av barn – for barn.

Operaens program er alltid et kompromiss mellom ønsker og muligheter, – ambisjoner og realisme. Men ambisjonen er klar: Vårt publikum skal ha en førsteklasses opplevelse uansett hvilket arrangement de måtte velge. Målet for de medvirkende kunstnere, ansatte og det frivillige apparatet er alltid: Å gi publikum en opplevelse som gjør at de finner det verd å komme.

Derfor er vi svært glade i vårt trofaste publikum men kanskje ennå gladere for det nye publikum vi vinner. Publikumstallet øker år for år sammen med forventningene. Det er de vi må oppfylle. Vi mener konkurranse er sunt og vet at kampen om publikums tid og penger stadig blir tøffere. Vi vinner når vi lykkes i å gi dere, vårt publikum, den opplevelsene dere fortjener!”

Operaen i Kristiansund Midtnorsk Musikkteater AS er norges elste opera med spor helt tilbake til 1805. Operaen i Kristiansund Midtnorsk Musikkteater AS sysselsetter 33 ansatte fordelt på ca. 25 årsverk. I tillegg kommer engasjert kunstnerisk personell på ulike prosjekter. Operaen har fire frivillige organisasjoner: Kristiansund Symfoniorkester, Kristiansund Operakor, Christiansund Dansekompani og Operaens Tekniske Forening som til sammen teller ca 250 medlemmer. Operaen er et aksjeselskap eid av Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og fire frivillige organisasjoner tilknyttet Operaen. (Kristiansund Operakor, Christiansund Dansekompani, Operaens Tekniske Forening og Kristiansund Symfoniorkester).

Operaen er av Stortinget gitt status som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera og skal ifølge Nasjonal plan for produksjon av opera og ballett gis ressurser til å fylle rollen som ressurs- og kompetansesenter og være senter for et nettverk av distriktsopera i Norge. Operaen mottar i 2006 kr. 8.216.000,- over statsbudsjettet til sin virksomhet. I tillegg kommer kr. 1.928.000,- fra hver av Møre og Romsdal fylke og Kristiansund kommune. Dette gir til sammen 12.072.000,- i offentlig støtte pr år. Ca 8 mill. er egeninntjening. Operaen i Kristiansund har en omsetning på ca 20 mill i 2006.

