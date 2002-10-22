Jan Eggum mottar FONOs Bjellesaupris 2002

FONO kan fortelle at Bjellesauprisen 2002 er tildelt visesangeren Jan Eggum. Bjellesauprisen ble innstiftet av FONO i 1994 og tildeles ved jevne mellomrom til personer eller institusjoner som ved å vise vei og være Bjellesau, har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk.

«Jan Eggum har en lang og fargerik karriere bak seg. I en årrekke har han tilhørt det absolutte toppsjiktet blant norske artister. En rekke plateutgivelser under eget navn, to plater med Gitarkameratene og samarbeid med en rekke andre norske artister har stadfestet Eggums posisjon i det norske musikklivet som en uovertruffen melodimaker, sylskarp observatør og ikke minst særpreget gitarist. Eggum har gjennom sin plateproduksjon og sine mange konserter vist at han er artist som til stadighet evner å fornye seg, samtidig som han hele tiden har en umiskjennelig signatur og en grunnleggende kvalitet i alt han gjør. Jan Eggum er kort og godt en av landets fremste artister», skriver FONO – Foreningen Norske Plateselskaper – i sin begrunnelse for prisen.

Og foreningen fortsetter slik: «Men Jan Eggum er også noe mer. Eggum er en ekte entusiast på det norske musikklivets vegne. Gjennom to sesonger med «Absolutt Norsk» har han fått vist dette til fulle. Sammen med NRK og Rune Larsen har han gjort norsk musikk og norske artister til en selvsagt del av lørdagsunderholdningen – på musikkens og artistenes egne premisser. Programmene har vært førsteklasses underholdning, men de har også vært noe mer: Gjennom Eggums imponerende kunnskaper om norsk musikkhistorie i hele det 20. århundre – på tvers av genre og generasjonskløfter – har Absolutt Norsk gitt publikum bred kjennskap til og kunnskap om norsk musikk. Et prosjekt som Absolutt Norsk kunne aldri vært gjennomført uten at det lå kjærlighet i bunn. Kjærlighet til den norske musikken. Og til det norske språket. Gjennom sin lett tilbaketrukne rolle som kunnskapsbank for Rune Larsen har Eggum vært et sentralt element i suksessen Absolutt Norsk. Og Eggums kjærlighet til den norske musikken er ektefølt.»

Jan Eggum ble født 8. desember 1951 på Laksevåg i Bergen. I 1969 begynte han i popkoret «Dixie ’69», hvor også Rune Larsen var med. Her lærte han noen grep på gitar, og begynte å skrive viser. I 1970/71 spilte han i dansebandet «Finkelsen», hvor han spilte bassgitar, og i viseklubben «Askeladden» fra ’71.

I 1973 ble han invitert til London, hvor han ble værende i 2 år – uten suksess. I ’75 fikk han en 5-platers kontrakt med CBS, hvis første skive fikk blandede kritikker. Først i 1977, med hans tredje plate, «Heksedans», ble han anerkjent som en etablert, norsk artist. For denne platen fikk han Spellemannsprisen. Han fikk også Spellemannsprisen for liveplaten «En sang fra vest» (1979). I 1983 startet han «Jans Hjørne», en forening for intim akustisk musikk og opplesning, og i 1985 kom platen «E.G.G.U.M.», der Jan Eggum ble presentert i et nytt og moderne lydbilde.

I 1988 gikk Eggum sammen med Øystein Sunde, Halvdan Sivertsen og Lillebjørn Nilsen. Sammen dannet disse gruppen «Gitarkameratene», en gruppe som laget to plater; først et konsertopptak med favoritter fra kameratenes solokataloger, og deretter studioplaten «Typisk norsk» som ble belønnet med Spellemannprisen. Suksessen, og ikke minst betydningen, som «Gitarkameratene» hadde, gjorde sitt til at gruppen ble utnevnt til Årets Spellemann for 1990. «Dacapo», en plate med nyinnspilte, gamle låter, kom ut i 1990.

Først i 1991 kom Jan Eggum med plate med nytt stoff, denne het «Underveis» og ble nominert til Spellemannsprisen. I 1993 kom platen «Nesten ikke tilstede». Til låten «Gjort noe med det» på nevnte album kom også en video – den første norskspråklige videoen som er blitt vist på MTV. «Nesten ikke tilstede» regnes forøvrig som et av Jan Eggums beste album. I 1994 kom platen «Mang slags kjærlighet»; en samle-CD som inneholdt stoff fra alle Eggums tidligere utgivelser, i tillegg til en del nytt (dobbel-CD).

I 1997 kom «Dingli Bang», og i 1999 kom «Deilig». Sistnevnte ble belønnet med Spellemannsprisen.I 1999 kom samlealbumet «Ekte Eggum», som inneholdt populære og kjente viser som «En natt forbi», «Kor e alle helter hen», «Mor, jeg vil tilbake», «På ‘an igjen», «Heksedans», «Alarmen går»og «På TV». Høsten 2002 kom det ferske albumet «President».

Jan Eggum har brukt mye av sin tid på turnévirksomhet. Han har både turnert alene og sammen med band av forskjellige størrelser. Han har også samarbeidet med visekolleger. I tillegg til å skrive sanger for seg selv, har han også skrevet for blant andre Wenche Myhre, Nina Askeland og Karoline Krüger. Han har også skrevet noen kabareter, og har også jobbet mye med en omfattende historie om norsk populærmusikk.

Tidligere vinnere av Bjellesauprisen er:

1994: NRK P1 v/Per Ole Hagen og Kirkelig Kulturverksted v/Erik Hillestad

1995: Voices of Wonder v/Ketil Sveen og Dag Krogsvold

1996: Norske Gram v/Gunnar Hordvik

1997: Grappa Musikkforlag v/Helge Westbye og Rockefeller Scene v/Hans A. Lier

1999: Åge Aleksanderen

2000: Per Eirik Johansen

2001: Rune Larsen

Opplysningene overfor er hentet fra denne fansiden om Jan Eggum. I tillegg finner du en grundig oppsummering av Eggums karriere på denne nettsiden hos NRK.