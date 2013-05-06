Bransjen

– Ikke dårlig håndverk

Publisert
06.05.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

Å presentere tall man har fått fra en kulturinstitusjon er ikke dårlig håndverk, mener redaksjonsleder i Kulturnytt.

Daglig leder i Riksscenen, Helge Skansen, mener NRK gjorde dårlig håndverk da de laget en sak om Riksscenens besøkstall 18. mars.

I innslaget viste de til scenens besøkstall i 2012, som gir en dekningsgrad på 33%.

Helge Skansen mener at man hva som er scenens optimale besøkstall, og at scenens dekningsgrad ut fra en slik tankegang er 65%.

Redaksjonsleder i Kulturnytt, Knut Are Tornås, forteller at saken de laget er basert på tallmaterialet de fikk fra Riksscenen selv

— Det vi ville vise var hvor mange som kommer til Riksscenen, og så hadde vi noen kritiske stemmer som satte spørsmål ved om alt det som skjer på Riksscenen er bra når man ser såpass lav dekningsgrad. Blant annet ble det spurt om man burde slippe andre kulturuttrykk til for å få en bedre dekningsgrad. Vi fikk også med at Riksscenen selv mener det ikke er et problem at dekningsgraden er 33%. Så jeg synes at saken vår står ganske bra, sier han til Ballade.

