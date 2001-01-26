Bransjen

IFPI dominerer platemarkedet klart

Publisert
26.01.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Bransjebladet FaroJournalen bringer i sin nyeste utgave videre en årsstatistikk fra IFPI Norge, som viser en totalomsetning til butikk på 1.053 millioner kroner. Markedet skal ha økt 2% i volum, og 5% i omsetning i forhold til 1999. IFPI-selskapenes andel av handelen er på hele 90 prosent. Universal er det plateselskapet som har den største andelen av markedet – rundt 24 prosent.

I sin første utgave for året bringer FaroJouranlen videre statistikken fra IFPI, som er de multinasjonale plateselskapenes forening her hjemme. Dette er den mest komplette oversikten som IFPI har utarbeidet, og inkluderer for første gang også data fra selskaper som ikke rapporterer månedelig.

Sæmund Fiskvik uttaler til FaroJournalen at IFPI ønsker månedlige rapporter fra alle selskapene, men presiserer at det kreves at det må gjøres detaljert. Det er allerede noen selskap utenfor IFPI’s medlemsmasse som er med i IFPI’s månedlige bransjerapporter, mens enkelte IFPI-medlemmer ikke har kommet med for det siste halvåret av 2000 – noe som skyldes problemer med å rapportere detaljert for Norge etter overflytting av distribusjon til ENS i Sverige. Statistikken mangler for øvrig distributører som Tuba og Musikklosen, noe som medfører at FaroJournalen nedjusterer IFPI-selskapenes markedsandel til 90% – mot de 90,7 % som IFPI selv opererer med.

IFPI’s tallmateriale indikerer videre at norskandelen for fjorårets platesalg var på 17 prosent. I følge dagens Aftenposten skal IFPI-selskapene stå for 70 prosent av dette salget, med Universal som klar markedsleder også her – med rundt 35 prosent av salget av norsk musikk. Selskapet har den siste tiden hatt tunge bestselgere med artister som Herborg Kråkevik, Sissel Kyrkjebø, Briskeby og Espen Lind, og skal ha solgt 500 000 album bare fra september til årsskiftet. I antall titler utgjør IFPI-produksjoner bare rundt 20% av det som gis ut av norske plater.

Her er IFPI’s tall for markedsandelene av det totale platesalget i år 2000:

IFPI-selskaper:
Universal: 24,2 %
EMI: 17,0 %
Sony 12,9 %
Warner 11,6 %
BMG 6,9 %
Virgin 6,1 %
Edel 3,0 %
Zomba 2,4 %
Playground 2,2 %
Roadrunner Arcade 2,1 %
MNW 1,6 %
Norsk Underholdnings Industri 0,6 %

Sum IFPI: 90,7 %

Selskaper som ikke er tilknyttet IFPI:

Master Music/Naxos 2,1 %
Tylden/Grappa/Major 1,4 %
Voices of Wonder 1,3 %
Kirkelig Kulturverksted 0,9 %
Musikkoperatørene 0,9 %
Lynor 0,5 %
DHE 0,5 %
Amigo 0,5 %

Andre* 1,2 %

*) I kategorien ”andre” inngår bl.a. Stereo Recordings, V2, MTG, Bonnier, Grammofon AS Elektra og Busk.

