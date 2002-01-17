Norsk musikk selger stabilt
Det er en av konklusjonene man kan trekke ut av GGFs årsstatistikk, som IFPI publiserer i dag. På albumsiden lå norskandelen for hele 2001 på 18 % – en fremgang på en prosent i forhold til 2000. Vi er likevel langt unna glansårene på størstedelen av 90-tallet, da norsk musikk regelmessig utgjorde mellom 23 % og 28 % av bransjens årsomsetning. Universal ble for øvrig julehandelens store vinner, med en omsetning på over 27 millioner bare i desember.
Universal økte markedsandelen sin med hele 2, 9 % i desember i forhold til forrige måned. Også for de to andre store – EMI/Norske Gram og Sony – ble det nokså klare fremganger, med henholdsvis 1, 9% og 1, 3 % økning i markedsandelen. BMG har den største prosentvise tilbakegangen i forhold til november, og går ned med 2, 5 % i forhold til novemberresultatet, som riktignok varspesielt godt for dem. Heller ikke Warner kan vel si seg helt fornøyd med resultatet fra julemåneden: De ligger på en markedsandel på 8, 5%, som er en tilbakegang på 2 prosentpoeng i forhold til november, og 1, 9 % mindre enn markedsandelen deres gjennom hele 2001.
Det største tilbakeslaget rent prosentvist for de mindre selskapene gjelder Edel, som seiler i motvind om dagen, og gikk ned hele 3 prosentpoeng i forhold til november. Kirkelig Kulturverksted, som i likhet med Edel har varslet innstramminger på både bemannings- og utgivelsessiden, gjør det tradisjonelt godt før pakkene havner under juletreet, og økte dermed sin markedsandel med 1 % i forhold til forrige måned.
Her presenterer Ballade en tall for platesalget i desember 2001, basert på tallene som GGF har samlet inn i denne perioden.
|Selskap
|Markedsandel desember 2001
|
I verdi (i 1000 kroner)
desember 2001
|Universal
|27, 6 % (2,9 %)
|
27 206
|EMI/Norske Gram
|18, 4 % (1,9 %)
|
18 118
|Sony
|15, 9 % (1, 3 %)
|
15 361
|Virgin
|8, 7 % (som nov.)
|
8 547
|Warner
|8, 5 % (- 2, 0 %)
|
8 375
|BMG
|6, 1 % (- 2,5 %)
|
6 004
|Kirkelig Kulturverksted
|2, 6% (1, 0 %)
|
2 534
|Master Music/Naxos
|2, 0 % (- 0, 4 %)
|
1 932
|Zomba
|1, 7 % (0, 6 %)
|
1 628
|MNW
|1, 4 % (0, 1 %)
|
1 404
|Tylden
|1, 0 % (- 0, 2 %)
|
1 017
|Bare Bra Musikk
|1, 0 % (som nov.)
|
1 014
|Bonnier Amigo
|0, 8 % (- 0, 1 %)
|
777
|EMG Records
|0, 5 % (- 0, 5 %)
|
527
|Playground
|0, 5 % (- 0, 3 %)
|
512
|Edel
|0, 1 % (- 3, 0 %)
|
136
|«Andre»
|3, 1 % (1, 1 %)
|
3 075
