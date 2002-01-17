Bransjen

Norsk musikk selger stabilt

Publisert
17.01.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Det er en av konklusjonene man kan trekke ut av GGFs årsstatistikk, som IFPI publiserer i dag. På albumsiden lå norskandelen for hele 2001 på 18 % – en fremgang på en prosent i forhold til 2000. Vi er likevel langt unna glansårene på størstedelen av 90-tallet, da norsk musikk regelmessig utgjorde mellom 23 % og 28 % av bransjens årsomsetning. Universal ble for øvrig julehandelens store vinner, med en omsetning på over 27 millioner bare i desember.

Universal økte markedsandelen sin med hele 2, 9 % i desember i forhold til forrige måned. Også for de to andre store – EMI/Norske Gram og Sony – ble det nokså klare fremganger, med henholdsvis 1, 9% og 1, 3 % økning i markedsandelen. BMG har den største prosentvise tilbakegangen i forhold til november, og går ned med 2, 5 % i forhold til novemberresultatet, som riktignok varspesielt godt for dem. Heller ikke Warner kan vel si seg helt fornøyd med resultatet fra julemåneden: De ligger på en markedsandel på 8, 5%, som er en tilbakegang på 2 prosentpoeng i forhold til november, og 1, 9 % mindre enn markedsandelen deres gjennom hele 2001.

Det største tilbakeslaget rent prosentvist for de mindre selskapene gjelder Edel, som seiler i motvind om dagen, og gikk ned hele 3 prosentpoeng i forhold til november. Kirkelig Kulturverksted, som i likhet med Edel har varslet innstramminger på både bemannings- og utgivelsessiden, gjør det tradisjonelt godt før pakkene havner under juletreet, og økte dermed sin markedsandel med 1 % i forhold til forrige måned.

Her presenterer Ballade en tall for platesalget i desember 2001, basert på tallene som GGF har samlet inn i denne perioden.

Selskap Markedsandel desember 2001
I verdi (i 1000 kroner)
desember 2001
Universal 27, 6 % (2,9 %)
27 206
EMI/Norske Gram 18, 4 % (1,9 %)
18 118
Sony 15, 9 % (1, 3 %)
15 361
Virgin 8, 7 % (som nov.)
8 547
Warner 8, 5 % (- 2, 0 %)
8 375
BMG 6, 1 % (- 2,5 %)
6 004
Kirkelig Kulturverksted 2, 6% (1, 0 %)
2 534
Master Music/Naxos 2, 0 % (- 0, 4 %)
1 932
Zomba 1, 7 % (0, 6 %)
1 628
MNW 1, 4 % (0, 1 %)
1 404
Tylden 1, 0 % (- 0, 2 %)
1 017
Bare Bra Musikk 1, 0 % (som nov.)
1 014
Bonnier Amigo 0, 8 % (- 0, 1 %)
777
EMG Records 0, 5 % (- 0, 5 %)
527
Playground 0, 5 % (- 0, 3 %)
512
Edel 0, 1 % (- 3, 0 %)
136
«Andre» 3, 1 % (1, 1 %)
3 075

