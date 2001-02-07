God start for det norske plateåret

Selv om det nylig ble meldt om fortsatt nedgang i norskandelen av platesalget, har det nye året startet fint for norske artister. I dag overtar den ferske duoen Kings Of Convenience tronen etter DumDum Boys, som har gjort det svært bra på VG-listen med sin samleplate «Schlägers». Bransjen later til å være preget av optimisme før by:Larm.

Kings of Convenience går rett inn på førsteplass på VG-listen med debutalbumet ”Quiet Is The New Loud”. Den norske duoen er opprinnelig fra Bergen, men har platekontrakt med det fransk-britiske selskapet Source. Medlemmene heter Eirik Glambek Bøe og Erlend Øye, og kunne nylig notere seg for åtte av ti poeng i anmeldelsen i den viktige britiske musikkavisen NME. Her hjemme ga VG terningkast seks til det lavmælte og ganske intrikate albumet, som nå er gått rett inn på førsteplass på avisens ukentlige salgsoversikt. Albumet er også gitt ut i Frankrike, England og Japan, og gikk denne uken inn på 72. plass på de engelske albumlistene. Førsteplassen i Norge er etter det Ballade kjenner til et resultat av godt over ti tusen forhåndsbestilte plater.

Universals administrerende direktør, Petter Singsås, ble i forrige uke intervjuet i FaroJournalen, der han uttrykte bekymring over at norske indie-selskaper innen pop og rock ikke er nok på hugget. Lignende tanker har kommet fra Virgins direktør Per Eirik Johansen. Men Kings Of Convenience ga ut sine første ting på det vesle selskapet Telle, som nå er sikret europeisk distribusjon gjennom nettopp Virgin. Og en av norsk popmusikks absolutte suksesser i fjor, Briskeby, ble snappet opp av Universal fra det vesle selskapet Forward. Dermed kan det se ut som om i hvert fall enkelte norske indie-selskaper faktisk fungerer som rugekasser for de store – om det nå skulle være hensikten med virksomheten deres.

Dessuten later det for tiden til å råde stor optimisme og selvtillit i norsk platebransje – på tross av synkende totalandel og vanskelighetene de mindre selskapene har med å nå ut til de store platekjedene. Det rekordstore antallet påmeldte til årets MIDEM-messe er kanskje en indikasjon på denne nye selvtilliten, samtidig som den nylig avholdte Alarm-prisen også var en markant feiring av den norske independent-scenen. Claes Olsen på So What! forteller i det kommende nummeret av FJ at det aldri har vært lettere å selge inn norske artister til utlandet, noe som blant annet skyldes døråpnere som Gluecifer, Lene Marlin og Kings Of Convenience. Om de store artistene og plateselskapene kan være med på å åpne dørene for den brede kvaliteten som i dag finnes blant norske utøvere i en rekke genre, ville ingenting være mer gledelig enn det.

Det er i hvert fall ett punkt som bør være et viktig diskusjonstema under by:Larm Seminar.