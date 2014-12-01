Highasakite på topp i WiMP

Se hvilke låter og album som er mest spilt i WiMP i 2014.

Året er enda ikke omme, men i dag har musikktjenesten WiMP offentliggjort årets mest spilte album og låter.

Her er noen av resultatene:

Mest spilte norske album:

Silent Treatment (Highasakite)

Mest spilte internasjonale album:

Tattoos (Jason Derülo)

Mest spilte norske låt:

“Engel” (Admiral P Feat. Nico D.)

Mest spilte internasjonale låt:

“I See Fire” (Ed Sheeran)

Norskandelen på topp 100 album er på 36 prosent, mens den på topp 100 låter er på 31 prosent, melder musikktjenesten i en pressemelding.

Her er de 100 mest spilte album i 2014 i WiMP

1 Various Artists Frost

2 Jason Derülo Tattoos

3 Avicii True

4 Howard Shore The Hobbit – The Desolation Of Smaug

5 Lorde Pure Heroine

6 Highasakite Silent Treatment

7 Katy Perry PRISM

8 Pharrell Williams G I R L

9 Ed Sheeran x

10 Various Artists Karsten og Petra – Sangene fra filmene og TV-serien

11 Adele 21

12 Various Artists WiMP Workout 2014

13 Morten Harket Brother

14 OneRepublic Native

15 Röyksopp & RobynDo It Again

16 Daft Punk Random Access Memories

17 Kent Tigerdrottningen

18 P!nk The Truth About Love

19 Broiler The Beginning

20 Various Artists Bauta – En hyllest til Bjørn Eidsvåg

21 Tove Lo Truth Serum

22 Monica Heldal Boy From The North

23 One Direction Midnight Memories

24 Bjørn Eidsvåg De Beste

25 Various Artists MGPjr (2014)

26 Barn I Studio Barnas Viser 1

27 Ask Embla Northern Light

28 London Grammar If You Wait

29 Isac Elliot Wake Up World

30 Ed Sheeran +

31 First Aid Kit Stay Gold

32 Pink Floyd The Endless River

33 Todd Terje It’s Album Time

34 Ellie Goulding Halcyon Days

35 Sivert Høyem Endless Love

36 Bernhoft Islander

37 Bruno Mars Unorthodox Jukebox

38 Various Artists Per Erik Høsøien Og Ida Brodal Med Barnekoret Levende Lys Alle Våre Barnesanger 1

39 Terje Formoe Kaptein Sabeltann – Hiv O Hoi!

40 Passenger Let Her Go

41 Lana Del Rey Born To Die

42 Beck Morning Phase

43 OnklP & De Fjerne Slektningene OnklP & De Fjerne Slektningene

44 Demi Lovato Demi

45 Leonard Cohen Popular Problems

46 Marit Larsen When The Morning Comes

47 Macklemore & Ryan Lewis The Heist

48 Hver gang vi møtes 2014 Hver gang vi møtes – Sesong 3

49 Eric Clapton Eric Clapton & Friends: The Breeze – An Appreciation Of JJ Cale

50 Emilie Nicolas Like I´m A Warrior

51 Various Artists Frozen

52 Various Artists Despicable Me 2 (Original Motion Picture Soundtrack)

53 Coldplay Mylo Xyloto

54 Bruce Springsteen High Hopes

55 The War On Drugs Lost In The Dream

56 Various Artists Eurovision Song Contest 2014 Copenhagen

57 Arctic Monkeys AM

58 Karpe Diem Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden

59 Sam Smith In The Lonely Hour

60 Various Artists Hver gang vi møtes

61 Bastille All This Bad Blood

62 David Guetta Nothing But the Beat

63 Röyksopp The Inevitable End

64 Ingebjørg Bratland Berre meg

65 CC Cowboys 40 beste

66 OnklP & De Fjerne Slektningene Slekta II

67 Pink Floyd A Foot in the Door: The Best Of Pink Floyd

68 Stein Torleif Bjella Heim For å Døy

69 Various Artists MGP Jr. 2013

70 Bruno Mars Doo-Wops & Hooligans

71 Thorbjørn Egner Folk Og Røvere I Kardemomme By

72 John Newman Love Me Again

73 Abba ABBA Gold: Greatest Hits

74 Eminem Recovery

75 Kurt Nilsen Have Yourself A Merry Little Christmas

76 Ariana Grande My Everything

77 Eminem The Marshall Mathers LP2

78 Beyoncé BEYONCÉ

79 Justin Bieber Believe

80 Hver gang vi møtes 2014 Elgs dag

81 Michael Jackson XSCAPE

82 Oslo Ess Alle Hjerter Deler Seg

83 Dire Straits Brothers In Arms

84 One Direction Take Me Home

85 Laleh Sjung

86 Bon Jovi Bon Jovi Greatest Hits – The Ultimate Collection Deluxe

87 John Mayer Battle Studies

88 Lana Del Rey Ultraviolence

89 Various Artists Hver gang vi møtes – Sesong 2

90 Foo Fighters Greatest Hits

91 Lykke Li I Never Learn

92 Lissie Back to Forever

93 John Mayer Paradise Valley

94 Tommy Tokyo We Blister and We Bleed

95 Miley Cyrus Bangerz

96 Aloe Blacc Lift Your Spirit

97 Various Artists 100 tubes 80s

98 Store P Regnmannen

99 Secret Garden Just The Two Of Us

100 5 Seconds Of Summer 5 Seconds Of Summer

De 100 mest spilte låtene i 2014 leser du her.