Highasakite på topp i WiMP
Se hvilke låter og album som er mest spilt i WiMP i 2014.
Året er enda ikke omme, men i dag har musikktjenesten WiMP offentliggjort årets mest spilte album og låter.
Her er noen av resultatene:
Mest spilte norske album:
Silent Treatment (Highasakite)
Mest spilte internasjonale album:
Tattoos (Jason Derülo)
Mest spilte norske låt:
“Engel” (Admiral P Feat. Nico D.)
Mest spilte internasjonale låt:
“I See Fire” (Ed Sheeran)
Norskandelen på topp 100 album er på 36 prosent, mens den på topp 100 låter er på 31 prosent, melder musikktjenesten i en pressemelding.
Her er de 100 mest spilte album i 2014 i WiMP
1 Various Artists Frost
2 Jason Derülo Tattoos
3 Avicii True
4 Howard Shore The Hobbit – The Desolation Of Smaug
5 Lorde Pure Heroine
6 Highasakite Silent Treatment
7 Katy Perry PRISM
8 Pharrell Williams G I R L
9 Ed Sheeran x
10 Various Artists Karsten og Petra – Sangene fra filmene og TV-serien
11 Adele 21
12 Various Artists WiMP Workout 2014
13 Morten Harket Brother
14 OneRepublic Native
15 Röyksopp & RobynDo It Again
16 Daft Punk Random Access Memories
17 Kent Tigerdrottningen
18 P!nk The Truth About Love
19 Broiler The Beginning
20 Various Artists Bauta – En hyllest til Bjørn Eidsvåg
21 Tove Lo Truth Serum
22 Monica Heldal Boy From The North
23 One Direction Midnight Memories
24 Bjørn Eidsvåg De Beste
25 Various Artists MGPjr (2014)
26 Barn I Studio Barnas Viser 1
27 Ask Embla Northern Light
28 London Grammar If You Wait
29 Isac Elliot Wake Up World
30 Ed Sheeran +
31 First Aid Kit Stay Gold
32 Pink Floyd The Endless River
33 Todd Terje It’s Album Time
34 Ellie Goulding Halcyon Days
35 Sivert Høyem Endless Love
36 Bernhoft Islander
37 Bruno Mars Unorthodox Jukebox
38 Various Artists Per Erik Høsøien Og Ida Brodal Med Barnekoret Levende Lys Alle Våre Barnesanger 1
39 Terje Formoe Kaptein Sabeltann – Hiv O Hoi!
40 Passenger Let Her Go
41 Lana Del Rey Born To Die
42 Beck Morning Phase
43 OnklP & De Fjerne Slektningene OnklP & De Fjerne Slektningene
44 Demi Lovato Demi
45 Leonard Cohen Popular Problems
46 Marit Larsen When The Morning Comes
47 Macklemore & Ryan Lewis The Heist
48 Hver gang vi møtes 2014 Hver gang vi møtes – Sesong 3
49 Eric Clapton Eric Clapton & Friends: The Breeze – An Appreciation Of JJ Cale
50 Emilie Nicolas Like I´m A Warrior
51 Various Artists Frozen
52 Various Artists Despicable Me 2 (Original Motion Picture Soundtrack)
53 Coldplay Mylo Xyloto
54 Bruce Springsteen High Hopes
55 The War On Drugs Lost In The Dream
56 Various Artists Eurovision Song Contest 2014 Copenhagen
57 Arctic Monkeys AM
58 Karpe Diem Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden
59 Sam Smith In The Lonely Hour
60 Various Artists Hver gang vi møtes
61 Bastille All This Bad Blood
62 David Guetta Nothing But the Beat
63 Röyksopp The Inevitable End
64 Ingebjørg Bratland Berre meg
65 CC Cowboys 40 beste
66 OnklP & De Fjerne Slektningene Slekta II
67 Pink Floyd A Foot in the Door: The Best Of Pink Floyd
68 Stein Torleif Bjella Heim For å Døy
69 Various Artists MGP Jr. 2013
70 Bruno Mars Doo-Wops & Hooligans
71 Thorbjørn Egner Folk Og Røvere I Kardemomme By
72 John Newman Love Me Again
73 Abba ABBA Gold: Greatest Hits
74 Eminem Recovery
75 Kurt Nilsen Have Yourself A Merry Little Christmas
76 Ariana Grande My Everything
77 Eminem The Marshall Mathers LP2
78 Beyoncé BEYONCÉ
79 Justin Bieber Believe
80 Hver gang vi møtes 2014 Elgs dag
81 Michael Jackson XSCAPE
82 Oslo Ess Alle Hjerter Deler Seg
83 Dire Straits Brothers In Arms
84 One Direction Take Me Home
85 Laleh Sjung
86 Bon Jovi Bon Jovi Greatest Hits – The Ultimate Collection Deluxe
87 John Mayer Battle Studies
88 Lana Del Rey Ultraviolence
89 Various Artists Hver gang vi møtes – Sesong 2
90 Foo Fighters Greatest Hits
91 Lykke Li I Never Learn
92 Lissie Back to Forever
93 John Mayer Paradise Valley
94 Tommy Tokyo We Blister and We Bleed
95 Miley Cyrus Bangerz
96 Aloe Blacc Lift Your Spirit
97 Various Artists 100 tubes 80s
98 Store P Regnmannen
99 Secret Garden Just The Two Of Us
100 5 Seconds Of Summer 5 Seconds Of Summer
De 100 mest spilte låtene i 2014 leser du her.