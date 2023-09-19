Guro Kleven Hagen ny kunstnerisk leder for TrondheimSolistene

Guro Kleven Hagen (f. 1994) er en anerkjent fiolinist i Norge, og jobber for tiden som kunstnerisk leder av kammermusikkfestivalen Valdres sommersymfoni samt som 1. konsertmester i Operaorkesteret ved Den Norske Opera & Ballett. Hun samarbeidet første gang med TrondheimSolistene i 2016, da hun var solist med orkesteret på en turné til prestisjefylte Gran Canaria Festival.

– Ensemblet er kanskje det mest fleksible jeg kjenner til, sier Kleven Hagen. – TrondheimSolistene omfavner alt fra det mest klassiske og nyskrevne til de mest folkekjære popartistene. De når ut til enormt mange publikummere, og er et kjent navn både på den klassiske, internasjonale himmelen og blant nordmenn som ikke kjenner så godt til klassisk musikk.

– Det ligger et enormt potensiale og mange muligheter i dette, og med en så positiv og dyktig gjeng, tror jeg vi kan gjøre mye spennende, sier den nye kunstneriske lederen.

– Vi er et orkester med masse energi og ungdommelighet. Som skal tørre å utforske bredde i sjanger og nye samarbeid. Det skal Guro nå ta til nye høyder, sier styreleder i TrondheimSolistene, Per Olav Hopsø. – Med Guro som kunstnerisk leder signaliserer vi våre ambisjoner om å være et ledende kammerorkester både nasjonalt og internasjonalt.

Guro Kleven Hagen starter i stillingen 1. august 2024.