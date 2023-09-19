Guro Kleven Hagen Valdres SSymf

Fiolinist Guro Kleven Hagen blir kunstnerisk leder for TrondheimSolistene fra 1. august 2024.(Foto: Valdres Sommersymfoni)

AktueltBransjen

Guro Kleven Hagen ny kunstnerisk leder for TrondheimSolistene

Publisert
19.09.2023
Skrevet av
- Red.

– Med Kleven Hagen signaliserer vi våre ambisjoner om å være et ledende kammerorkester både nasjonalt og internasjonalt.

Guro Kleven Hagen (f. 1994) er en anerkjent fiolinist i Norge, og jobber for tiden som kunstnerisk leder av kammermusikkfestivalen Valdres sommersymfoni samt som 1. konsertmester i Operaorkesteret ved Den Norske Opera & Ballett. Hun samarbeidet første gang med TrondheimSolistene i 2016, da hun var solist med orkesteret på en turné til prestisjefylte Gran Canaria Festival.

– Ensemblet er kanskje det mest fleksible jeg kjenner til, sier Kleven Hagen. – TrondheimSolistene omfavner alt fra det mest klassiske og nyskrevne til de mest folkekjære popartistene. De når ut til enormt mange publikummere, og er et kjent navn både på den klassiske, internasjonale himmelen og blant nordmenn som ikke kjenner så godt til klassisk musikk.

– Det ligger et enormt potensiale og mange muligheter i dette, og med en så positiv og dyktig gjeng, tror jeg vi kan gjøre mye spennende, sier den nye kunstneriske lederen.

– Vi er et orkester med masse energi og ungdommelighet. Som skal tørre å utforske bredde i sjanger og nye samarbeid. Det skal Guro nå ta til nye høyder, sier styreleder i  TrondheimSolistene, Per Olav Hopsø. – Med Guro som kunstnerisk leder signaliserer vi våre ambisjoner om å være et ledende kammerorkester både nasjonalt og internasjonalt.

Guro Kleven Hagen starter i stillingen 1. august 2024.

 

Guro Kleven Hagenkunstnerisk lederTrondheimsolistene

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Bjoerk – photo Santiago Felipe

Björk møter Trondheimsolistene

I oktober holdt Björk fire akustiske «Björk Orkestral»-konserter på Island. Til neste år tar hun konseptet ut på turné, og...

Clare Farr

Så mange nye, norske innspillinger: Ballade klassisk oppsummerer

Klassisk-anmelderen oppsummerer et år med stjerner og nykommere, nålevende og døde komponister.

Kim André Arnesen

Messe for massene

Hvordan er det med skjønnhetens kår i den nye klassiske musikken? Svaret ser ut til å være et «Jo takk,...

Guro Kleven Hagen

Guro Kleven Hagen ny konsertmester i Operaorkesteret

Hagen (23) blir den yngste konsertmesteren i landet, og tidenes yngste ved Den Norske Opera & Ballet.

Guro Kleven Hagen Valdres SSymf

Symboltungt festivalprogram i Valdres, med skjebnen og økologisk balanse i over- og undertoner

Symboltungt på brannstasjon med Skjebnesymfonien og ukrainske og svenske folkemelodier – og skjør idyll med økologi som undertone. Her er...

Flere saker

Bendik – Silje Halstensen

Ja. Group: Label-samarbeid for en selvstendig og stabil musikkbransje

Ja. Group vil bygge et miljø for samhold og samarbeid, og være en familie som hjelper labels og bidrar til...

Illustrasjonsbilde

– Intern kannibalisme i Kulturfondet

Hverken Norsk jazzforum, FolkOrg eller Norske Konsertarrangører har fått indeksregulert driftstøtten etter at de ble flyttet til Kulturfondet.

Fra venstre: Terje Lauvdal, Ingrid Brattset (styreleder), Ståle Liavik Solberg, Didrik Ingvaldsen, Brynjar Rasmussen, Hanna Paulsberg, Tollef Østvang, Hilde Høgseth, Per Axel Koch og Inger Haugan Aasland. Ikke tilstede: Trude Storheim og Håkon Kornstad (nestleder

Jazzutdanningene inn i Norsk jazzforum

Utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning ble under helgens landsmøte i Norsk jazzforum egen medlemsgruppe. I tillegg ble det vedtatt å arbeide...